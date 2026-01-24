हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरायपुर टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 32 गेंदों में जड़ा 76 रन, फिर क्यों आया कप्तान सूर्यकुमार को ईशान किशन पर गुस्सा?

रायपुर टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 32 गेंदों में जड़ा 76 रन, फिर क्यों आया कप्तान सूर्यकुमार को ईशान किशन पर गुस्सा?

न्यूजीलैंड के खिलाफ रायपुर में खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल में ईशान किशन ने सिर्फ 32 गेंदों में 76 रन की पारी खेली. इस दौरान ईशान और कप्तान सूर्यकुमार यादव के बीच शतकीय साझेदारी भी देखने को मिली.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 24 Jan 2026 05:03 PM (IST)
Preferred Sources

India Vs New Zealand 2nd T20I Match: भारतीय टीम ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड को लगातार दोनों मुकाबलों में हारकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है. रायपुर में खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया ने 209 रन के लक्ष्य को सिर्फ 15.2 ओवरों में चेज कर लिया. इस जीत में भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बनाए, जिनके बल्ले से 37 गेंदों में 82 रन निकले. हालांकि, जीत की असली बुनियाद तो ईशान किशन ने रखी, जिन्होंने मुश्किल हालात में आकर आक्रामक बल्लेबाजी किया और ताबड़तोड़ अंदाज में अर्धशतक जड़ा. किशन की इस पारी के दौरान सूर्यकुमार को उन पर गुस्सा भी आ रहा था. मैच के बाद कप्तान ने इसका खुलासा भी किया कि उनको ईशान पर गुस्सा क्यों आ रहा था?

ईशान किशन ने खेली विस्फोटक पारी

टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल में लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 6 रन पर ही दोनों ओपनर्स का विकेट गंवा दिया था. इसके बावजूद ईशान किशन ने पारी को संभाला और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर चौके-छक्कों की बारिश कर दी. इसका असर ये हुआ कि भारतीय टीम ने पावरप्ले में ही 75 रन पूरा कर लिया था. ईशान किशन ने इस दौरान महज 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया. ईशान आखिरकार 10वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हुए, जब ईश सोढ़ी की गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश में वो बाउंड्री लाइन खड़े मैट हेनरी को कैच थमा बैठे. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सिर्फ 32 गेंदों में 76 रन जड़े, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे. हालांकि जब ईशान कीवी गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे, तब कप्तान सूर्यकुमार को उन पर गुस्सा आ रहा था और इसकी वजह बेहद खास है.

कप्तान सूर्यकुमार को ईशान पर क्यों आया गुस्सा?

ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव जब क्रीज पर थे, तब ज्यादातर वक्त ईशान के पास ही स्ट्राइक थी और भारतीय कप्तान अधिकतर नॉन-स्ट्राइक पर ही थे. इसके वजह से उन्हें बल्लेबाजी नहीं मिल रही थी. हालांकि, जब 9वें ओवर में 43 गेंदों पर ही दोनों की 100 रन की साझेदारी हुई तो उसमें 31 गेंदें ईशान ने खेली थी और 76 रन बनाए थे. उस समय सूर्या को सिर्फ 13 गेंद खेलने का मौका मिला था और उन्होंने सिर्फ 19 रन इस साझेदारी में योगदान दिए थे.

कप्तान सूर्यकुमार ने इस बारे में मैच के बाद कहा, ‘मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो पावरप्ले में मुझे स्ट्राइक ही नहीं दे रहा था लेकिन मैं परिस्थितियों को समझने में सफल रहा. मैं नेट्स में अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूं, अच्छा ब्रेक भी लिया और इस मैच से पहले भी प्रैक्टिस सेशन अच्छा रहा था.’

Published at : 24 Jan 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
Matt Henry Cricket News SURYAKUMAR YADAV IND VS NZ ISHAN KISHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच बोले शशि थरूर, ऑपरेशन सिंदूर पर कही ये बात
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच थरूर का बड़ा बयान
राजस्थान
राजस्थान: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन, योगी सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन
राजस्थान: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन, योगी सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन
क्रिकेट
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
King Release Date: 'किंग' की रिलीज डेट कंफर्म, इसी साल क्रिसमस पर आएगी शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म
King Release Date: 'किंग' की रिलीज डेट कंफर्म, इसी साल क्रिसमस पर आएगी शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म
Advertisement

वीडियोज

America में घरेलू हिंसा का खौफनाक चेहरा, भारतीय मूल परिवार पर हमला |ABPLIVE
Tariff War के बीच Trump की दौलत में बंपर उछाल | Paisa Live
Budget 2026: ESIC Salary Limit Hike | ₹21,000 से ₹30,000? Big Relief for Employees | Paisa Live
Border 2 Box Office Collection: सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी ने ‘धुरंधर’ का Record तोड़ा”
Emraan Hashmi को पहले से ही पता था कि Taskaree लोगों को पसंद आएगी! | Tanya Bami, Neeraj Pandey
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच बोले शशि थरूर, ऑपरेशन सिंदूर पर कही ये बात
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच थरूर का बड़ा बयान
राजस्थान
राजस्थान: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन, योगी सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन
राजस्थान: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन, योगी सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन
क्रिकेट
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
King Release Date: 'किंग' की रिलीज डेट कंफर्म, इसी साल क्रिसमस पर आएगी शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म
King Release Date: 'किंग' की रिलीज डेट कंफर्म, इसी साल क्रिसमस पर आएगी शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म
विश्व
Bangladesh elections 2026: बांग्लादेश चुनाव से पहले 'जमात' पर अमेरिका की नजर, जानें क्यों भारत की बढ़ सकती है टेंशन?
बांग्लादेश चुनाव से पहले 'जमात' पर अमेरिका की नजर, जानें क्यों भारत की बढ़ सकती है टेंशन?
विश्व
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
हेल्थ
आवाज में हो रहा बदलाव तो हल्के में न लें, इन डेंजरस बीमारियों का मिलता है सिग्नल
आवाज में हो रहा बदलाव तो हल्के में न लें, इन डेंजरस बीमारियों का मिलता है सिग्नल
यूटिलिटी
RBI, नाबार्ड के साथ इन कर्मचारियों और पेंशनरों की बढ़ेगी सैलरी, जानें कितना होगा इजाफा और कितना मिलेगा एरियर?
RBI, नाबार्ड के साथ इन कर्मचारियों और पेंशनरों की बढ़ेगी सैलरी, जानें कितना होगा इजाफा और कितना मिलेगा एरियर?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget