India Vs New Zealand 2nd T20I Match: भारतीय टीम ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड को लगातार दोनों मुकाबलों में हारकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है. रायपुर में खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया ने 209 रन के लक्ष्य को सिर्फ 15.2 ओवरों में चेज कर लिया. इस जीत में भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बनाए, जिनके बल्ले से 37 गेंदों में 82 रन निकले. हालांकि, जीत की असली बुनियाद तो ईशान किशन ने रखी, जिन्होंने मुश्किल हालात में आकर आक्रामक बल्लेबाजी किया और ताबड़तोड़ अंदाज में अर्धशतक जड़ा. किशन की इस पारी के दौरान सूर्यकुमार को उन पर गुस्सा भी आ रहा था. मैच के बाद कप्तान ने इसका खुलासा भी किया कि उनको ईशान पर गुस्सा क्यों आ रहा था?

ईशान किशन ने खेली विस्फोटक पारी

टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल में लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 6 रन पर ही दोनों ओपनर्स का विकेट गंवा दिया था. इसके बावजूद ईशान किशन ने पारी को संभाला और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर चौके-छक्कों की बारिश कर दी. इसका असर ये हुआ कि भारतीय टीम ने पावरप्ले में ही 75 रन पूरा कर लिया था. ईशान किशन ने इस दौरान महज 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया. ईशान आखिरकार 10वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हुए, जब ईश सोढ़ी की गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश में वो बाउंड्री लाइन खड़े मैट हेनरी को कैच थमा बैठे. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सिर्फ 32 गेंदों में 76 रन जड़े, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे. हालांकि जब ईशान कीवी गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे, तब कप्तान सूर्यकुमार को उन पर गुस्सा आ रहा था और इसकी वजह बेहद खास है.

कप्तान सूर्यकुमार को ईशान पर क्यों आया गुस्सा?

ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव जब क्रीज पर थे, तब ज्यादातर वक्त ईशान के पास ही स्ट्राइक थी और भारतीय कप्तान अधिकतर नॉन-स्ट्राइक पर ही थे. इसके वजह से उन्हें बल्लेबाजी नहीं मिल रही थी. हालांकि, जब 9वें ओवर में 43 गेंदों पर ही दोनों की 100 रन की साझेदारी हुई तो उसमें 31 गेंदें ईशान ने खेली थी और 76 रन बनाए थे. उस समय सूर्या को सिर्फ 13 गेंद खेलने का मौका मिला था और उन्होंने सिर्फ 19 रन इस साझेदारी में योगदान दिए थे.

कप्तान सूर्यकुमार ने इस बारे में मैच के बाद कहा, ‘मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो पावरप्ले में मुझे स्ट्राइक ही नहीं दे रहा था लेकिन मैं परिस्थितियों को समझने में सफल रहा. मैं नेट्स में अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूं, अच्छा ब्रेक भी लिया और इस मैच से पहले भी प्रैक्टिस सेशन अच्छा रहा था.’