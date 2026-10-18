IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: ईशान किशन का 'मॉन्स्टर सिक्स', चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर चली गई गेंद, देखें वीडियो

Watch: ईशान किशन का 'मॉन्स्टर सिक्स', चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर चली गई गेंद, देखें वीडियो

Ishan Kishan Six: भारत-वेस्टइंडीज पांचवां टी20 बारिश के कारण रद्द हो गया. मगर ईशान किशन ने एक ऐसा छक्का लगाया, जिससे गेंद मैदान की छत को चीरते हुए बाहर चली गई.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 18 Oct 2026 07:21 AM (IST)
Preferred Sources

शनिवार को बेंगलुरू में भारत-वेस्टइंडीज का पांचवां और निर्णायक टी20 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया. लगातार बारिश के कारण खेल देरी से शुरू हुआ, जिसमें केवल 7.4 ओवर का खेल हो पाया. लगातार बिगड़ रही परिस्थितियों की वजह से अंततः मैच को रद्द कर दिया गया. मगर इस बीच भारतीय बल्लेबाजों ने खूब गदर मचाया, खासतौर पर ईशान किशन ने एक ऐसा छक्का मारा कि गेंद एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर चली गई.

पारी के दूसरे ओवर में रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी कर रहे थे. इस ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन ने ऐसा बल्ला घुमाया कि गेंद चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर चली गई. इसके बाद नई गेंद लाई गई, उससे खेल आगे बढ़ाया गया. बताते चलें कि जब ईशान ने अपना पहला सिक्स लगाया, तो भारत-वेस्टइंडीज की सीरीज में लगे कुल छक्कों की संख्या 100 हो गई थी. शेफर्ड के इस पूरे ओवर में किशन ने 24 रन बटोरे थे.

भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया गदर

पांचवां टी20 चाहे रद्द हो गया हो, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने खूब चौके-छक्के बरसाए. टीम इंडिया ने 7.4 ओवरों में ही 118 रन जड़ दिए थे. ईशान किशन ने 10 गेंद में 30 रन, नमन धीर ने तो हद ही कर दी क्योंकि वो बल्ले को चाबुक की तरह घुमा रहे थे. उन्होंने 6 गेंद में 24 रन बना डाले. वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी 22 रन बनाए. केवल 7.4 ओवर के खेल में 7 छक्के और 8 चौके लगा दिए थे.

9-9 ओवर का मैच

बारिश के कारण मुकाबला बहुत देर से शुरू हुआ था. ऐसे में प्रत्येक पारी में ओवरों की संख्या घटाकर 9 कर दी गई. 9-9 ओवर के मैच में प्लेइंग कंडीशन भी बदली गईं. चार गेंदबाज अधिकतम 2 ओवर फेंक सकते थे, जबकि एक गेंदबाज एक ही ओवर कर सकता था. चूंकि खेल दोबारा शुरू होने के बाद फिर से बारिश आने की संभावना थी, इसलिए भारतीय बल्लेबाजों ने आते ही रन बरसाने शुरू कर दिए थे.

सीरीज 2-2 से बराबर रही

भारत और वेस्टइंडीज की यह सीरीज 2-2 से बराबर रही. पहला और तीसरा मैच टीम इंडिया ने जीता, जबकि दूसरे और चौथे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने वापसी करते हुए दोनों बार सीरीज को बराबरी पर ला खड़ा किया था. हैदराबाद में वेस्टइंडीज ने 247 रन बना डाले थे, जिसके जवाब में भारतीय बल्लेबाज 223 के स्कोर पर ढेर हो गए थे.

यह भी पढ़ें:

पांचवां टी20 रद्द होने के बाद क्या बोले अय्यर और होप, पढ़ें भारत-वेस्टइंडीज कप्तान के बयान

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
Read More
Published at : 18 Oct 2026 07:21 AM (IST)
Tags :
IND Vs WI ISHAN KISHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
पांचवां टी20 रद्द होने के बाद क्या बोले अय्यर और होप, पढ़ें भारत-वेस्टइंडीज कप्तान के बयान
पांचवां टी20 रद्द होने के बाद क्या बोले अय्यर और होप, पढ़ें भारत-वेस्टइंडीज कप्तान के बयान
क्रिकेट
IND vs WI 5th T20I Highlights: बारिश के कारण रद्द हुआ भारत बनाम वेस्टइंडीज पांचवां टी20, सीरीज 2-2 से बराबर
Highlights: बारिश के कारण रद्द हुआ भारत बनाम वेस्टइंडीज पांचवां टी20, सीरीज 2-2 से बराबर
क्रिकेट
IND vs WI 5th T20: बेंगलुरु में पहले बारिश फिर ईशान-नमन का तूफान, चौकों-छक्कों की बरसात के बाद मैच रद्द
बेंगलुरु में पहले बारिश फिर ईशान-नमन का तूफान, चौकों-छक्कों की बरसात के बाद मैच रद्द
क्रिकेट
IPL 2027 की मिनी ऑक्शन की तारीख का एलान, इस दिन गोवा में होगा आयोजन
IPL 2027 की मिनी ऑक्शन की तारीख का एलान, इस दिन गोवा में होगा आयोजन
Advertisement

वीडियोज

ABP News: किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने वालों की घंटी बजाओ | Ghanti Bajao
CJP Delhi Protest: अराजकता-अव्यवस्था जिम्मेदार कौन? | Gyanesh Kumar | Congress | Gyanesh Kumar
Kolkata Stampede News: कोलकाता में घायलों से अस्पताल मिलने पहुंचे शुभेंदु! | Breaking News | Puja
Janhit | Congress Protest | Gyanesh Kumar: विरोध के नाम पर 'अराजकता'..क्या सही है ? | Neha Bora
रेलवे स्टेशन पर 510 रुपए का 'घमासान' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'परिवारवाद और वंशवाद की विषबेल को उखाड़ फेंकें', सपा पर बरसे CM योगी
'परिवारवाद और वंशवाद की विषबेल को उखाड़ फेंकें', सपा पर बरसे CM योगी
इंडिया
हिरासत से रिहा होने के बाद अभिजीत दीपके ने लिखा पोस्ट- ‘मुझे पता था कि...’
हिरासत से रिहा होने के बाद अभिजीत दीपके ने लिखा पोस्ट- ‘मुझे पता था कि...’
बॉलीवुड
मराठी सिनेमा में धूम मचाने के बाद बॉलीवुड में आए थे ओम पुरी, कभी ढाबे पर करते थे काम
मराठी सिनेमा से बॉलीवुड में आए थे ओम पुरी, कभी ढाबे पर करते थे काम
क्रिकेट
पांचवां टी20 रद्द होने के बाद क्या बोले अय्यर और होप, पढ़ें भारत-वेस्टइंडीज कप्तान के बयान
पांचवां टी20 रद्द होने के बाद क्या बोले अय्यर और होप, पढ़ें भारत-वेस्टइंडीज कप्तान के बयान
इंडिया
कोलकाता पूजा पंडाल भगदड़ में 17 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान
कोलकाता पूजा पंडाल भगदड़ में 17 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान
टेक्नोलॉजी
पुराने गैजेट्स को न समझें बेकार! इन 5 तरीकों से फिर आएंगे काम
पुराने गैजेट्स को न समझें बेकार! इन 5 तरीकों से फिर आएंगे काम
Home Tips
Home Plumbing Tips: नल बंद करने पर भी टपकता है पानी? बिना प्लंबर ऐसे करें 5 मिनट में ठीक
नल बंद करने पर भी टपकता है पानी? बिना प्लंबर ऐसे करें 5 मिनट में ठीक
एग्रीकल्चर
आलू के दाम गिरने से परेशान किसानों को राहत, सरकार देगी 20 हजार रुपये तक
आलू के दाम गिरने से परेशान किसानों को राहत, सरकार देगी 20 हजार रुपये तक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget