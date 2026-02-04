भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) से पहले ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके सभी को प्रभावित किया. अब ईशान को इस बल्लेबाजी का इनाम आईसीसी की ताजा टी20 रैंकिंग में मिला. वह रैंकिंग में बहुत बड़ी छलांग लगाते हुए पूरे 32 पायदान ऊपर आए हैं. वहीं भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टॉप पर हैं. इसके अलावा रैंकिंग में पाकिस्तानी बल्लेबाज को नुकसान हुआ है.

सबसे पहले बात करते हैं ईशान किशन की, विश्व कप से पहले टीम इंडिया ने आखिरी टी20 सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली. पांच मैचों की इस सीरीज में ईशान ने 4 मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने क्रमश: 08, 76, 28 और 103 रनों की शानदार पारियां खेली. यह पारियां टी20 विश्व कप में टीम इंडिया के लिए अच्छा संकेत हैं, साथ ही ईशान के लिए बड़ा बूस्ट हैं. ईशान बीते करीब 2 साल तक टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे और वापसी करते ही उन्होंने कमाल कर दिया.

32वें पायदान पर पहुंचे

ईशान ने लंबी छलांग लगाते हुए खुद को 64वें से 32वें पायदान पर काबिज कर लिया है. अब उनकी रेटिंग 584 हो गई है. ईशान का सिर्फ एक सीरीज के बाद इतना ऊपर आ जाना साफ जाहिर कर रहा है कि वह जल्द ही टॉप-10 या टॉप-5 में भी अपनी जगह बना सकते हैं.

अभिषेक शर्मा टॉप पर

टी20 रैंकिंग में लंबे वक्त से टॉप पर चले रहे बाएं हाथ के अभिषेक शर्मा इस बार की ताजा रैंकिंग में भी टॉप पर बने हुए हैं. अभिषेक की रेटिंग 917 की है. अभिषेक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में 84 रनों की और तीसरे में 68* रनों की पारी खेली थी. सीरीज के अंतिम मैच में अभिषेक ने 30 रन स्कोर किए थे. इसके अलावा बाकी के दो मैचों में वह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे.

पाकिस्तानी बल्लेबाज को हुआ नुकसान

रैंकिंग में पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को 2 पायदान का नुकसान हुआ है. वह पांचवें से सातवें पायदान पर पहुंच गए हैं. अब उनकी रेटिंग 715 की है.