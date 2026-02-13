6 गेंद 28 रन, रोहित शर्मा के क्लब में शामिल हुए ईशान किशन, युवराज का रिकॉर्ड अभी दूर

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ मुकाबले में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने ऐसी पारी खेली, जिसने मैच का रुख शुरुआती ओवरों में ही तय कर दिया. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने आक्रामक अंदाज में रन बटोरते हुए सिर्फ 20 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और अंततः 24 गेंदों पर 61 रन बनाकर लौटे. 250 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के जड़ दिए. इस विस्फोटक पारी के दम पर ईशान के एक खास रिकॉर्ड में अपनी जगह बना ली है.

एक ओवर में बरसे 28 रन

पावरप्ले का आखिरी ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. नामीबिया के गेंदबाज जेजे स्मिथ के उस ओवर में पहली गेंद डॉट रही, लेकिन उसके बाद ईशान ने गियर बदल दिया. अगली चार गेंदों पर ईशान ने लगातार चार छक्के और अंतिम गेंद पर चौका जड़कर कुल 28 रन बना दिए. इस हमले ने विपक्षी कप्तान की रणनीति बिगाड़ दी और भारत को तेज शुरुआत का फायदा मिला.

इस कारनामे के साथ ईशान भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. उन्होंने रोहित शर्मा की बराबरी की, जिन्होंने 2024 संस्करण में एक ओवर में 28 रन बनाए थे. युवराज सिंह इस एलीट लिस्ट में अब भी सबसे आगे हैं. उन्होंने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के जड़कर 36 बनाने का कारनामा किया था.

वापसी का शानदार अध्याय

ईशान के लिए यह प्रदर्शन खास इसलिए भी है क्योंकि कुछ समय पहले तक वह राष्ट्रीय टीम की नियमित योजनाओं में नहीं थे. घरेलू टूर्नामेंटों में निरंतर रन बनाकर उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा और मौका मिलते ही उसे भुनाया. न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज में भी उन्होंने तेज शतक जड़कर फॉर्म का संकेत दे दिया था.

भारत के लिए यह अच्छी खबर है कि टॉप ऑर्डर में आक्रामक विकल्प मौजूद है. बड़े टूर्नामेंट में ऐसी पारियां सिर्फ स्कोर नहीं बढ़ातीं, बल्कि टीम के आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई देती हैं.