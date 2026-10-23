भारत को लगा झटका, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 से बाहर हुए ईशान किशन

ईशान किशन चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 से बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले मैच के दौरान दाहिने पैर में 'लो ग्रेड एडक्टर स्ट्रेन' (मांसपेशियों में खिंचाव) आ गया था. इसी वजह से ईशान तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए नहीं आए थे, उनकी जगह तिलक वर्मा इस पोजीशन पर खेले थे. हालांकि वह सिर्फ 6 रन बना पाए. ईशान पांचवें नंबर पर आए थे, जो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए.

बीसीसीआई ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 से बाहर हो गए हैं. उन्हें सीरीज के पहले मैच के दौरान दाहिने पैर में 'लो ग्रेड एडक्टर स्ट्रेन' (मांसपेशियों में खिंचाव) आ गया था. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है.

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲: Ishan Kishan is ruled out of the second T20I against New Zealand due to a low grade right adductor strain, which he sustained during the first T20I of the series. The BCCI Medical Team is monitoring his progress. #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/QbZpuVh1hQ — BCCI (@BCCI) October 23, 2026

भारत 1-0 से आगे

पहले टी20 में भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. ये भारत का टी20 में सबसे बड़ा रन चेज बन गया. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 225 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए ओपनर संजू सैमसन ने 67 रनों की पारी खेली थी, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला. श्रेयस अय्यर (42) और नमन धीर (42) ने जीत में महत्वपूर्ण रोल निभाया था. दूसरा टी20 शनिवार, 24 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे से खेला जाएगा. अब सवाल है कि ईशान को रिप्लेस कौन करेगा. सबसे आगे नाम वैभव सूर्यवंशी का नजर आता है, जिनको खिलाने की मांग लगातार हो भी रही है.

भारतीय स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव.