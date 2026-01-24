ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश

भारत के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) ने करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद टीम इंडिया में वापसी की. ईशान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा हैं, जिसके पहले मुकाबले में वह फ्लॉप हुए लेकिन दूसरे टी20 में ऐसी धुआंधार बल्लेबाज कर दी जिससे संजू सैमसन की जगह पर सवाल खड़े होने लगे.

बीते शुक्रवार को रायपुर में खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 में ईशान ने रन चेज के दौरान शानदार पारी खेलते हुए 32 गेंदों में 11 चौके और 4 छक्कों की मदद से 76* रन स्कोर किए. वहीं दूसरी तरफ, संजू सीरीज के दोनों ही मैचों में फ्लॉप नजर आए. उन्होंने दोनों मैच में क्रमश: 10 और 06 रन बनाए. ईशान की इस पारी ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का पूरा समीकरण बदलते हुए संजू सैमसन की जगह पर सवाल खड़ा कर दिया है.

टी20 विश्व कप में संजू सैमसन गर्म करेंगे बेंच?

बता दें कि संजू और ईशान दोनों को टी20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का हिस्सा बनाया गया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबलों में ईशान नंबर तीन पर उतरे हैं. दूसरे टी20 में ईशान की कमाल बल्लेबाजी ने उन्हें संजू की जगह ओपनिंग का दावेदार बना दिया है.

ईशान इस फॉर्म के साथ टी20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग पर अभिषेक शर्मा के साथ उतर सकते हैं. अगर ईशान ओपनिंग पर आए तो मिडिल ऑर्डर में सूंज के लिए जगह बनना मुश्किल हो सकता है. वहीं ईशान भी विकेटकीपर हैं, जिसके चलते वह संजू का परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकते हैं. इस स्थिति में संजू को आगामी विश्व कप में बेंच गर्म करनी पड़ सकती है. पिछले यानी 2024 के टी20 विश्व कप में भी संजू ने सिर्फ बेंच गर्म की थी यानी उन्हें टूर्नामेंट के किसी भी मुकाबले में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया था.

ईशान किशन का टी20 इंटरनेशनल करियर

बात करें ईशान के टी20 इंटरनेशनल करियर की, तो अब तक उन्होंने 34 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 34 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 34 की औसत और 129.98 के स्ट्राइक रेट से 880 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 7 अर्धशतक निकले.