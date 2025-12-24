ईशान किशन ने तोड़ा वैभव सूर्यवंशी की 36 बॉल में सेंचुरी का रिकॉर्ड, सिर्फ 33 गेंद में जड़ा शतक

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटईशान किशन ने तोड़ा वैभव सूर्यवंशी की 36 बॉल में सेंचुरी का रिकॉर्ड, सिर्फ 33 गेंद में जड़ा शतक

Ishan Kishan 33 Balls Century: ईशान किशन ने कुछ घंटों में ही वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ दिया. बुधवार को वैभव ने 36 गेंद में सेंचुरी लगाई तो ईशान ने सिर्फ 33 बॉल में ही शतक ठोक दिया.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 24 Dec 2025 05:09 PM (IST)
विजय हजारे ट्रॉफी में बुधवार को 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 36 गेंद में शतक जड़ एक नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन कुछ ही घंटों में झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने वैभव का यह रिकॉर्ड तोड़ दिया. ईशान किशन ने सिर्फ 33 गेंद में सेंचुरी ठोक कर अपनी प्रचंड फॉर्म जारी रखी. ईशान ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शतक लगाया. 

दिलचस्प बात यह रही कि इन दोनों के नाम विजय हजारे में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड नहीं रहा. बिहार के कप्तान सकीबुल गनी ने सिर्फ 32 गेंद में सेंचुरी लगा दी. सकीबुल गनी के नाम विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया. 

ईशान किशन की धुआंधार पारी की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. 27 साल के ईशान किशन ने सिर्फ 39 गेंद में 125 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 7 चौके और 14 छक्के निकले. कर्नाटक के खिलाफ ईशान का स्ट्राइक रेट 300 से भी ज्यादा का रहा. ऐसे में फैंस इस बल्लेबाज को 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में चुने जाने से काफी खुश हैं. 

बिहार ने बनाए 574 रन, वैभव ने खेली तूफानी पारी

बिहार के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 84 गेंद में 190 रन बना डाले. उनके बल्ले से 16 चौके और 15 छक्के निकले. वहीं बिहार के कप्तान सकीबुल गनी ने 40 गेंद में 128 रनों की नाबाद पारी खेली. उन्होंने 10 चौके और 12 छक्के लगाए. इन दोनों के अलावा आयुष लोहारुका ने 56 गेंद में 116 रन बनाए. इन तीनों के शतक की बदौलत बिहार ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 574 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. 

मिडिल ऑर्डर में खेले थे ईशान किशन 

बता दें कि हाल ही में झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जिताने वाले ईशान किशन विजय हजारे ट्रॉफी में मिडिल ऑर्डर में खेले. छह नंबर पर बैटिंग करने आए ईशान ने महज 39 गेंद में 125 रन बना डाले. ईशान की दमदार पारी की बदौलत झारखंड ने 50 ओवर में 412 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.

 

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Published at : 24 Dec 2025 05:09 PM (IST)
Vijay Hazare Trophy ISHAN KISHAN Vaibhav Suryavanshi Ishan Kishan Century Vaibhav Suryavanshi Century
