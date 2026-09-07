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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदलीप ट्रॉफी फाइनल में ईशान किशन का दोहरा शतक, बदल दिया ईस्ट जोन का पूरा इतिहास

दलीप ट्रॉफी फाइनल में ईशान किशन का दोहरा शतक, बदल दिया ईस्ट जोन का पूरा इतिहास

ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में डबल सेंचुरी लगाकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने साउथ जोन के खिलाफ फाइनल में 270 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 07 Sep 2026 02:28 PM (IST)
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ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच खेले जा रहे दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में ईशान किशन ने दोहरा शतक लगा दिया है. उन्होंने फाइनल में 270 गेंदों में अपनी डबल सेंचुरी पूरी की. ईशान ईस्ट जोन टीम के ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने दलीप ट्रॉफी के फाइनल में दोहरा शतक लगाया है. बताते चलें कि यह ईशान किशन के फर्स्ट-क्लास करियर का सबसे पहला दोहरा शतक भी है.

ईशान किशन ने फाइनल मुकाबले के दूसरे दिन 200 रनों का आंकड़ा छुआ. ईशान पहले दिन स्टंप्स तक 111 रन बना चुके थे, दूसरे दिन उन्होंने तेजी से रन बनाए और 270 गेंद में चौका लगाकर 200 रन पूरे किए. 

बदल दिया ईस्ट जोन का इतिहास

दलीप ट्रॉफी के 65 साल के इतिहास में अब तक ईस्ट जोन का एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था, जिसने फाइनल में डबल सेंचुरी लगाई हो. ईशान किशन दलीप ट्रॉफी फाइनल में ईस्ट जोन के लिए शतक ठोकने वाले सबसे पहले बल्लेबाज हैं. उनसे पहले फाइनल में ईस्ट जोन के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ी ऋद्धिमान साहा थे, जिन्होंने 2012 के फाइनल में 170 रन की पारी खेली थी.

हालांकि दलीप ट्रॉफी के इतिहास में ईस्ट जोन के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर अरुण लाल के नाम है. अरुण लाल ने 1986 दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में वेस्ट जोन के खिलाफ 287 रन की पारी खेली थी. 

दलीप ट्रॉफी में सबसे बड़ी पारी (ईस्ट जोन के लिए)

  • 287 रन - अरुण लाल
  • 200+ रन - ईशान किशन
  • 214 रन - अरुण लाल
  • 200 रन - सबा करीम

यह भी पढ़ें: IPL 2027 में किसे मिलनी चाहिए KKR की कप्तानी? सुरेश रैना ने बताया सबसे बढ़िया नाम

दलीप ट्रॉफी फाइनल में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

दलीप ट्रॉफी के फाइनल में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी नहीं है. अब तक रमन लांबा, अंशुमन गायकवाड़, चेतेश्वर पुजारा और यशस्वी जायसवाल ही ऐसा कर पाए हैं. रमन लांबा ने 1987 के फाइनल में नॉर्थ जोन के लिए खेलते हुए 320 रन बनाए थे. अंशुमन गायकवाड़ ने भी उसी सीजन वेस्ट जोन के लिए खेलते हुए 216 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी.

वहीं चेतेश्वर पुजारा ने 2016 के फाइनल में इंडिया ब्लू के लिए खेलते हुए नाबाद 256 रनों की पारी खेली थी. जायसवाल 2022 दलीप ट्रॉफी के फाइनल में डबल सेंचुरी लगा चुके हैं. उन्होंने वेस्ट जोन के लिए 265 रन बनाए थे.

  • 320 रन - रमन लांबा
  • 216 रन - अंशुमन गायकवाड़
  • 256 रन - चेतेश्वर पुजारा
  • 265 रन - यशस्वी जायसवाल

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 07 Sep 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
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