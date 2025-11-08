हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्या संजू सैमसन होंगे टीम इंडिया से बाहर? भारतीय बैटिंग पर सूर्यकुमार यादव कह गए बड़ी बात; जानें क्या कहा

क्या संजू सैमसन होंगे टीम इंडिया से बाहर? भारतीय बैटिंग पर सूर्यकुमार यादव कह गए बड़ी बात; जानें क्या कहा

Sanju Samson News: क्या संजू सैमसन की भारतीय क्रिकेट टीम से छुट्टी होने वाली है. उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में भी खेलने का मौका नहीं मिला.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Nov 2025 04:57 PM (IST)
भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने दावा किया कि संजू सैमसन की टी20 टीम से छुट्टी हो गई है. कैफ की बातें सच साबित होती दिख रही हैं, क्योंकि चौथे मैच के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें टी20 (IND vs AUS 5th T20) मैच में भी मौका नहीं मिला है. दरअसल मेलबर्न में खेले गए तीसरे टी20 मैच में सैमसन को नंबर-3 पर मौका दिया गया था, लेकिन वो सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए थे. उसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि सैमसन का टी20 टीम से पत्ता साफ हो सकता है.

संजू सैमसन बतौर ओपनर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन शुभमन गिल की टीम में वापसी के बाद सैमसन का बल्लेबाजी क्रम बार-बार बदला है. बतौर ओपनर सैमसन ने टी20 में तीन शतक भी लगाए थे.

सैमसन पिछले साल बांग्लादेश सीरीज से ओपनिंग कर रहे थे. उसके बाद उन्होंने 12 पारियों में 417 रन बना लिए थे, इसी दौरान उनके बल्ले से 3 शतक भी आए. वहीं एशिया कप में उन्हें ओमान के खिलाफ नंबर-3 पर मौका मिला तो उन्होंने 56 रनों की पारी खेली थी. उसके बाद उनका बल्लेबाजी क्रम बदल कर उन्हें पांचवें नंबर पर भेजा गया, जिसके बाद उनकी लय बिगड़ी हुई नजर आई. सैमसन टेस्ट और वनडे टीम में लंबे अरसे से नहीं आए हैं, ऐसे में टी20 टीम से बाहर होना उनका करियर खत्म होने जैसा होगा.

बल्लेबाजी लाइन-अप पर क्या बोले कप्तान सूर्यकुमार यादव

ब्रिसबेन में खेले गए पांचवें टी20 मैच में टॉस के समय भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "सभी बल्लेबाजों को यह समझना होगा कि यह 200 रन वाली पिच नहीं है. पिछले मैच में हमारे लिए सब अच्छा रहा और द्विपक्षीय सीरीज जीतना हमेशा अच्छा अनुभव रहा है. यह भी ध्यान रखना होता है कि आप अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हैं. यह ऐसा फॉर्मेट है जहां ओपनिंग बल्लेबाजों के अलावा सभी खिलाड़ियों को बैटिंग पोजीशन में लचीलापन दिखाना होगा."

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 08 Nov 2025 04:57 PM (IST)
IND VS AUS SANJU SAMSON IND Vs AUS T20 INDIA VS AUSTRALIA
Embed widget