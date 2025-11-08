भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने दावा किया कि संजू सैमसन की टी20 टीम से छुट्टी हो गई है. कैफ की बातें सच साबित होती दिख रही हैं, क्योंकि चौथे मैच के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें टी20 (IND vs AUS 5th T20) मैच में भी मौका नहीं मिला है. दरअसल मेलबर्न में खेले गए तीसरे टी20 मैच में सैमसन को नंबर-3 पर मौका दिया गया था, लेकिन वो सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए थे. उसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि सैमसन का टी20 टीम से पत्ता साफ हो सकता है.

संजू सैमसन बतौर ओपनर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन शुभमन गिल की टीम में वापसी के बाद सैमसन का बल्लेबाजी क्रम बार-बार बदला है. बतौर ओपनर सैमसन ने टी20 में तीन शतक भी लगाए थे.

सैमसन पिछले साल बांग्लादेश सीरीज से ओपनिंग कर रहे थे. उसके बाद उन्होंने 12 पारियों में 417 रन बना लिए थे, इसी दौरान उनके बल्ले से 3 शतक भी आए. वहीं एशिया कप में उन्हें ओमान के खिलाफ नंबर-3 पर मौका मिला तो उन्होंने 56 रनों की पारी खेली थी. उसके बाद उनका बल्लेबाजी क्रम बदल कर उन्हें पांचवें नंबर पर भेजा गया, जिसके बाद उनकी लय बिगड़ी हुई नजर आई. सैमसन टेस्ट और वनडे टीम में लंबे अरसे से नहीं आए हैं, ऐसे में टी20 टीम से बाहर होना उनका करियर खत्म होने जैसा होगा.

बल्लेबाजी लाइन-अप पर क्या बोले कप्तान सूर्यकुमार यादव

ब्रिसबेन में खेले गए पांचवें टी20 मैच में टॉस के समय भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "सभी बल्लेबाजों को यह समझना होगा कि यह 200 रन वाली पिच नहीं है. पिछले मैच में हमारे लिए सब अच्छा रहा और द्विपक्षीय सीरीज जीतना हमेशा अच्छा अनुभव रहा है. यह भी ध्यान रखना होता है कि आप अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हैं. यह ऐसा फॉर्मेट है जहां ओपनिंग बल्लेबाजों के अलावा सभी खिलाड़ियों को बैटिंग पोजीशन में लचीलापन दिखाना होगा."

