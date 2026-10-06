क्या अब कभी टीम इंडिया के लिए नहीं खेलेंगी हरमनप्रीत? कप्तानी से विदाई लेकर कही ये बात

भारतीय महिला क्रिकेट टीम एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है. हरमनप्रीत कौर ने सभी फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ दी है, बहुत जल्द स्मृति मंधाना को नया कप्तान नियुक्त किया जा सकता है. पिछले साल टीम इंडिया ने हरमन की कप्तानी में 2025 वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. मंगलवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत भावुक पोस्ट करते हुए कप्तानी से विदाई ली.

क्या कप्तानी छोड़ने के साथ-साथ हरमनप्रीत कौर ने रिटायरमेंट भी ले ली है? हरमनप्रीत ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 9000 से अधिक रन बनाए हैं और गेंदबाजी में भी योगदान देते हुए 75 विकेट चटकाए हैं. यहां जान लीजिए, क्या अब हरमनप्रीत कभी टीम इंडिया के लिए नहीं खेलेंगी?

क्या टीम इंडिया के लिए नहीं खेलेंगी हरमनप्रीत?

जी नहीं, हरमनप्रीत कौर ने क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं ली है. उन्होंने सिर्फ कप्तानी छोड़ी है. हरमनप्रीत ने सोशल मीडिया पर भावुक स्टेटमेंट दिया और साफतौर पर कहा कि उन्होंने कप्तानी से विदाई ली है, लेकिन टीम इंडिया के लिए उनका सफर अब भी जारी रहेगा.

अपने स्टेटमेंट में हरमनप्रीत ने लिखा कि अब समय आ गया है कि मैं अपने करियर की किताब का पन्ना बदल दूं. उन्होंने कहा - मैं अब चाहे कप्तान ना रहूं, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए मेरा प्यार अमर रहेगा. मैंने इस टीम के लिए खून-पसीना एक किया, त्याग किया और इसपर गर्व भी किया. कप्तानी का अंत हो गया, लेकिन सफर जारी है."

बताया जा रहा है कि स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनने की रेस में सबसे आगे चल रही हैं. बताते चलें कि हरमनप्रीत ने 37 साल की उम्र में कप्तानी छोड़ी है, जबकि मंधाना की उम्र अभी 30 साल है.

हरमनप्रीत कौर का करियर

हरमनप्रीत कौर ने साल 2009 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था. अब तक उन्होंने भारतीय टीम के लिए 164 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 4541 रन हैं. वहीं 210 टी20 मैचों में हरमनप्रीत अब तक 4346 रन बना चुकी हैं. उन्होंने टीम इंडिया के लिए 8 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें वो सिर्फ 304 रन बना पाईं.

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