भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के महीनों में रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे हैं और इसका असर क्रिकेट के मैदान पर भी साफ तौर पर दिखाई दिया है. ऐसे माहौल में पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने नई बहस को जन्म दे दिया है. इस वीडियो में इरफान पठान एक प्राइवेट लीग के मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाते और उन्हें गले लगाते नजर आ रहे हैं. खास तौर पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक के साथ उनका गले मिलना चर्चा का विषय बना हुआ है.

पहलगाम हमले के बाद बिगड़े हालात

दरअसल, कुछ महीने पहले जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई थी. इसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया. इन घटनाओं के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा गया. इसका असर क्रिकेट संबंधों पर भी पड़ा, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने कई मौकों पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने या बातचीत करने से दूरी बना ली.

𝗙𝗢𝗥𝗠𝗘𝗥 𝗜𝗡𝗗-𝗣𝗔𝗞 𝗖𝗥𝗜𝗖𝗞𝗘𝗧𝗘𝗥𝗦 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗜𝗡𝗚 𝗛𝗨𝗚𝗦 😳



Irfan Pathan, often vocal in his criticism of Pakistan and its cricketers, was seen shaking hands and sharing hugs with Shoaib Malik and other Pakistani players today alongside Stuart Binny at the F2… pic.twitter.com/Y6K23T7932 — Atul Singh (@atulsinghUK) January 23, 2026

प्राइवेट लीग से सामने आया वीडियो

ऐसे माहौल में इरफान पठान का यह वीडियो बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है. एक प्राइवेट लीग में वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में हाथ मिला रहे हैं, हाई-फाइव कर रहे हैं और इसी दौरान इरफान पठान और शोएब मलिक एक-दूसरे को गले लगाते हैं. यह नजारा हाल के समय में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट में दिख रही कड़वाहट के उलट माना जा रहा है. हालांकि इस वीडियो की पुष्टि एबीपी न्यूज़ नहीं करता है.

दोनो देशों के मैचों में दिखा तनाव

पिछले साल एशिया कप के दौरान भी भारत-पाकिस्तान तनाव की झलक देखने को मिली थी. ग्रुप स्टेज से लेकर सुपर फोर और फिर फाइनल तक माहौल गर्म रहा. एक मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के सलमान अली आगा से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. इतना ही नहीं, फाइनल में जीत के बाद भारतीय टीम ने PCB चेयरमैन और ACC प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी से व्यक्तिगत रूप से ट्रॉफी लेने से भी परहेज किया था.

महिला टीम ने भी नहीं मिलाया था हाथ

यह कड़वाहट सिर्फ पुरुष क्रिकेट में देखने को नहीं मिली. महिला वर्ल्ड कप में भी भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबलों में ऐसा ही तनाव देखने को मिला. इसके अलावा हांगकांग सुपर सिक्स जैसे ACC आयोजनों में भी खिलाड़ी पारंपरिक शिष्टाचार निभाने से बचते नजर आए. हालात तब और बिगड़े जब भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दूसरे सीजन में ग्रुप स्टेज और सेमीफाइनल दोनों में पाकिस्तान से मुकाबला नहीं खेलने का फैसला किया था.