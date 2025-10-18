अफगानिस्तान में हुई एयरस्ट्राइक पर इरफान पठान का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए

Airstrike In Afghanistan Irfan Pathan Reaction: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयरस्ट्राइक की है. इस हमले में अफगानिस्तान के नागरिकों समेत 3 क्रिकेटरों की जान भी चली गई. ये हमला 17 अक्टूबर की देर रात हुआ. अफगानिस्तान पर हुए इस हमले की निंदा भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी इरफान पठान ने भी की है. इरफान ने इस हमले में मरे लोगों को श्रद्धांजलि दी है.

एयरस्ट्राइक पर इरफान पठान का रिएक्शन

अफगानिस्तान पर हुई एयरस्ट्राइक में 8 लोगों की जान चली गई. वहीं 7 लोग घायल भी हुए हैं. इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों में 3 स्थानीय क्रिकेटर शामिल हैं. इरफान पठान ने इस हमले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 'मेरी प्रार्थना अफगानिस्तान के निर्दोष लोगों के साथ हैं. आप लोग सुरक्षित रहें'.

My prayers are with the innocent ppl of Afghanistan. Stay safe 🙏 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 18, 2025

अफगानिस्तान क्रिकेट ने तोड़ा नाता

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने भी इस हमले की निंदा की है. इसके साथ ही खिलाड़ियों की मौत पर भी दुख जताया है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ ट्राई सीरीज खेलने से भी मना कर दिया है. नवंबर महीने में रावलपिंडी और लाहौर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच ट्राई सीरीज खेली जानी थी, लेकिन अब अफगान टीम ने इस सीरीज में पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया है. वहीं राशिद खान ने भी क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर सहमति जताई है. इसके साथ ही राशिद खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अकाउंट से पाकिस्तान सुपर लीग की टीम लाहौर कलंदर्स का नाम भी हटा दिया है, जिससे ये माना जा सकता है कि वो अब PSL भी नहीं खेलना चाहते.

Statement of Condolence



The Afghanistan Cricket Board expresses its deepest sorrow and grief over the tragic martyrdom of the brave cricketers from Urgun District in Paktika Province, who were targeted this evening in a cowardly attack carried out by the Pakistani regime.



In… pic.twitter.com/YkenImtuVR — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 17, 2025

