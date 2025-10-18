हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअफगानिस्तान में हुई एयरस्ट्राइक पर इरफान पठान का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए

अफगानिस्तान में हुई एयरस्ट्राइक पर इरफान पठान का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए

Irfan Pathan Reaction On Airstrike In Afghanistan: अफगानिस्तान में हुई एयरस्ट्राइक में तीन क्रिकेट खिलाड़ियों की मौत हो गई है. इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान का रिएक्शन सामने आया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 18 Oct 2025 06:08 PM (IST)
Preferred Sources

Airstrike In Afghanistan Irfan Pathan Reaction: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयरस्ट्राइक की है. इस हमले में अफगानिस्तान के नागरिकों समेत 3 क्रिकेटरों की जान भी चली गई. ये हमला 17 अक्टूबर की देर रात हुआ. अफगानिस्तान पर हुए इस हमले की निंदा भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी इरफान पठान ने भी की है. इरफान ने इस हमले में मरे लोगों को श्रद्धांजलि दी है.

एयरस्ट्राइक पर इरफान पठान का रिएक्शन

अफगानिस्तान पर हुई एयरस्ट्राइक में 8 लोगों की जान चली गई. वहीं 7 लोग घायल भी हुए हैं. इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों में 3 स्थानीय क्रिकेटर शामिल हैं. इरफान पठान ने इस हमले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 'मेरी प्रार्थना अफगानिस्तान के निर्दोष लोगों के साथ हैं. आप लोग सुरक्षित रहें'.

अफगानिस्तान क्रिकेट ने तोड़ा नाता

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने भी इस हमले की निंदा की है. इसके साथ ही खिलाड़ियों की मौत पर भी दुख जताया है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ ट्राई सीरीज खेलने से भी मना कर दिया है. नवंबर महीने में रावलपिंडी और लाहौर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच ट्राई सीरीज खेली जानी थी, लेकिन अब अफगान टीम ने इस सीरीज में पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया है. वहीं राशिद खान ने भी क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर सहमति जताई है. इसके साथ ही राशिद खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अकाउंट से पाकिस्तान सुपर लीग की टीम लाहौर कलंदर्स का नाम भी हटा दिया है, जिससे ये माना जा सकता है कि वो अब PSL भी नहीं खेलना चाहते.

यह भी पढ़ें

RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!

Published at : 18 Oct 2025 06:08 PM (IST)
Tags :
Irfan Pathan Airstrike Afghanistan AFG Vs PAK Pakistan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
इंडिया
अमित शाह का बिहार की चुनावी जमीन से बंगाल पर सियासी निशाना, बोले- SIR से दर्द घुसपैठियों को पाल-पोसकर...
अमित शाह का बिहार की चुनावी जमीन से बंगाल पर सियासी निशाना, बोले- SIR से दर्द घुसपैठियों को पाल-पोसकर...
क्रिकेट
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

Dhanteras Special: धनतेरस के दिन रंगारंग हुआ बॉलीवुड | KFH
Dipankar Bhattacharya Exclusive: दीपांकर ने बताया अब की बार बिहार में किसकी सरकार
बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
इंडिया
अमित शाह का बिहार की चुनावी जमीन से बंगाल पर सियासी निशाना, बोले- SIR से दर्द घुसपैठियों को पाल-पोसकर...
अमित शाह का बिहार की चुनावी जमीन से बंगाल पर सियासी निशाना, बोले- SIR से दर्द घुसपैठियों को पाल-पोसकर...
क्रिकेट
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
ओटीटी
'कांतारा चैप्टर 1' जैसी धांसू लोककथाएं पसंद हैं तो ये 3 फिल्में ओटीटी पर देख लीजिए
'कांतारा चैप्टर 1' जैसी धांसू लोककथाएं पसंद हैं तो ये 3 फिल्में ओटीटी पर देख लीजिए
दिल्ली NCR
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
ट्रेंडिंग
सर गरीबी भी तो देख लो... सामान रखने वाली बस की डिग्गी में मिली सवारी तो दो फाड़ हुए यूजर्स, देखें वीडियो
सर गरीबी भी तो देख लो... सामान रखने वाली बस की डिग्गी में मिली सवारी तो दो फाड़ हुए यूजर्स, देखें वीडियो
हेल्थ
Diwali 2025: पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री नहीं होते ग्रीन पटाखे, आतिशबाजी से पहले ऐसे रखें खुद का ध्यान
पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री नहीं होते ग्रीन पटाखे, आतिशबाजी से पहले ऐसे रखें खुद का ध्यान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget