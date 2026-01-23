Irfan Pathan Impressed With Abhishek Sharma Batting: टीम इंडिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बहुत ही कम समय में टी20 इंटरनेशनल में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. अभिषेक शुरुआती ओवरों से ही बड़े शॉट खेलकर विपक्षी टीमों पर दबाव बना देते हैं और उनकी ताबड़तोड़ पारी की मदद से भारत को धमाकेदार शुरुआत मिलती है. अभिषेक शर्मा ने बुधवार यानी 21 जनवरी, 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान तेज तर्रार 84 रन की पारी खेली, उनकी इस दमदार पारी की दम पर भारतीय टीम 238 रन का विशाल स्कोर बनाई. अभिषेक को शानदार प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया, जिसके बाद भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने अभिषेक शर्मा को 50 ओवर के फॉर्मेट में भविष्य के लिए टीम इंडिया का मजबूत दावेदार बताया है.

इरफान पठान ने अभिषेक शर्मा को लेकर क्या लिखा?

इरफान पठान ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ‘अभिषेक शर्मा को 50 ओवर के वर्ल्ड कप के लिए प्लान में शामिल किया जाना चाहिए. फिलहाल यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी उनसे आगे हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि यदि अभिषेक टी20 की तरह ही वनडे के पावरप्ले का भी अधिकतम लाभ उठाएं.’ इरफान ने साल 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए अभिषेक को टीम में जगह देने की सिफारिश करते हुए कहा कि उनका आक्रामक अंदाज पावरप्ले में भारत के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

Abhishek Sharma should be in the considerations for the 50-over World Cup. Guys like Yashasvi Jaiswal and Ruturaj Gaikwad are ahead of him at the moment. But imagine him maximizing the powerplay in a similar fashion to T20s. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) January 22, 2026

अभिषेक शर्मा पर इरफान पठान ने दिया बयान

अभिषेक शर्मा पर इरफान पठान का बयान उस समय आया है, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ नागपुर में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में अभिषेक ने महज 35 गेंदों पर 84 रनों की विस्फोटक पारी खेली. उनकी इस पारी में 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे. अभिषेक की दमदार पारी की बदौलत भारत ने 238 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य बनाया, जिस वजह से न्यूजीलैंड को 48 रन से हार का सामना करना पड़ा. अभिषेक शर्मा मौजूदा समय में टी20 इंटरनेशनल में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज हैं.