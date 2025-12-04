किसकी वजह से हारे दूसरा वनडे? इरफान पठान ने दिग्गज प्लेयर का नाम लेकर चौंकाया

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकिसकी वजह से हारे दूसरा वनडे? इरफान पठान ने दिग्गज प्लेयर का नाम लेकर चौंकाया

IND vs SA ODI: बीते बुधवार भारतीय टीम 358 रन बनाकर भी दूसरा वनडे मैच दक्षिण अफ्रीका के हाथों 4 विकेट से हार गई थी. अब इस पर इरफान पठान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 04 Dec 2025 10:32 PM (IST)
बीते बुधवार भारतीय टीम दूसरा वनडे 4 विकेट से हार गई थी. टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 358 रन बनाए थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने लक्ष्य को सफलतापूर्वक चेज करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया था. अब सीरीज एक-एक से बराबरी पर है, और सीरीज विजेता का फैसला 6 दिसंबर को आखिरी वनडे में होगा. अब पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने रवींद्र जडेजा के प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

भारतीय टीम ने दूसरे वनडे मैच में 358 रन बनाए थे. दरअसल टीम इंडिया के लिए एक समय 400 रन का स्कोर भी संभव दिखाई पड़ रहा था, लेकिन आखिरी 10 ओवर में टीम सिर्फ 74 रन बना पाई. जडेजा ने दूसरे वनडे में 27 गेंद में 24 रनों की पारी खेली थी. इरफान पठान ने जडेजा की इसी पारी की आलोचना की है.

अपने यूट्यूब चैनल पर इरफान पठान ने कहा, "मुझे एक समस्या नजर आई. रवींद्र जडेजा की पारी, जिसमें उन्होंने 27 गेंद खेलकर 24 रन बनाए, जो बहुत धीमी प्रतीत हुईं. कमेंट्री के समय हम कह रहे थे कि इससे टीम इंडिया को नुकसान हो सकता है और अंत में ऐसा ही हुआ. अगर आप 300 से ऊपर रन बनाकर मजबूत स्थिति में हैं और हर कोई 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, जबकि आपका स्ट्राइक रेट 88 का है. इससे साफ हो जाता है कि उस पारी में तत्परता की कमी थी. कभी-कभी धीमी पारी आ जाती है, लेकिन जडेजा का इरादा निराशाजनक था."

जडेजा अपनी 24 रनों की पारी में सिर्फ 2 चौके लगा पाए, जिसमें एक भी छक्का नहीं था. नतीजा यह निकला कि विराट कोहली (102 रन) और ऋतुराज गायकवाड़ (105 रन) की शतकीय पारियां व्यर्थ चली गईं. इरफान पठान ने यह भी कहा कि भारतीय पारी के दौरान जडेजा का रनों की रफ्तार ना बढ़ा पाना भारतीय टीम के लिए निराशाजनक साबित हुआ.

मोहम्मद शमी ने फिर बरपाया कहर, टी20 मैच में आग उगलती गेंदों के आगे बल्लेबाज ढेर

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 04 Dec 2025 10:32 PM (IST)
Ravindra Jadeja Irfan Pathan India Vs South Africa IND VS SA
