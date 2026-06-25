IND vs AUS मैच के लिए बदला भारत-आयरलैंड टी20 सीरीज का समय, जानें अब कितने बजे शुरू होंगे मैच
IND vs IRE T20 Time Change: 26 जून से शुरू होने वाली भारत और आयरलैंड की टी20 सीरीज की टाइमिंग में बड़ा बदलाव हुआ है. तो आइए जानते हैं कि अब मैच कितने बजे से शुरू होंगे.
भारतीय टीम 26 जून (शुक्रवार) से आयरलैंड दौरे पर 2 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. यह आईपीएल 2026 के बाद मेन इन ब्लू की पहली टी20 सीरीज होगी, लेकिन शुरुआत से एक दिन पहले दोनों मैचों की टाइमिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. यह फेरबदल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले महिला टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले के कारण हुआ.
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 विश्व कप का मैच 28 जून (रविवार) को खेला जाएगा. इस दिन भारत और आयरलैंड के बीच सीरीज का दूसरा और आखिरी टी20 होगा. भारत और आयरलैंड मैचों की टाइमिंग में एक घंटे का परिवर्तन हुआ है. दोनों ही टी20 बेलफास्ट में खेले जाएंगे.
अब कितने बजे शुरू होंगे भारत-आयरलैंड के टी20 मैच?
क्रिकबज ने आयरलैंड क्रिकेट के हवाले से बताया कि भारतीय समय के अनुसार (IST) दोनों टी20 मुकाबलों की शुरुआत शाम 6 बजे से होगी. पहले मैचों की शुरुआत 7 बजे से होनी थी. जानबूझकर टाइमिंग को एक घंटा पहले शिफ्ट किया गया है.
भारत और भारत के बाहर होने वाले टी20 मैचों की टाइमिंग अक्सर ऐसी रखी जाती है कि लोकल टाइम (IST) के अनुसार मुकाबलों की शुरुआत शाम 7 बजे से हो. आयरलैंड टी20 सीरीज का टाइम भी इसी तरह सेट किया गया था, लेकिन आखिरी वक्त पर बदलाव करना पड़ा.
कितने बजे शुरू होगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का टी20 वर्ल्ड कप मैच?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले महिला टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले की शुरुआत शाम 7 बजे (भारतीय समय के अनुसार) से होगी. यह मुकाबला लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा.
आयरलैंड सीरीज में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू
आयरलैंड टी20 सीरीज में भारत के 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू हो सकता है. लगातार आईपीएल के 2 सीजन में चमक बिखेरने वाले वैभव के डेब्यू का न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरे क्रिकेट जगत में बेसब्री से इंतजार हो रहा है. वैभव भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड भी कायम कर सकते हैं.
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