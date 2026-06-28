IND vs IRE 2nd T20: भारत ने जीता टॉस, टीम इंडिया में दो खिलाड़ियों का डेब्यू; वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका
Ireland vs India 2nd T20I: भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. आज भी वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिला है. हालांकि, दो खिलाड़ियों का टीम इंडिया में डेब्यू हुआ है.
भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा टी20 भी बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने दूसरे टी20 में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. आज भी 15 साल के तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिला है, लेकिन दो खिलाड़ियों को कप्तान श्रेयस अय्यर ने डेब्यू कराया है.
तेज गेंदबाज प्रिंस यादव और ऑलराउंडर सूर्यांश शेड्गे को आज मौका मिला है. दोनों का पहला टी20 इंटरनेशनल मैच है. प्रसिद्ध कृष्णा और वाशिंगटन सुंदर आज नहीं खेल रहे हैं. पहले टी20 में ये दोनों खिलाड़ी बुरी तरह फ्लॉप रहे थे.
टॉस के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, "मौसम की स्थिति को देखते हुए हम पहले गेंदबाजी करेंगे. कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए हम इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं." शुक्रवार को लक्ष्य का पीछा करते हुए मिली हार के बाद अपनी टीम से क्या बदलाव की उम्मीद है? मुझे लगता है कि अब यही चलन है कि परिस्थितियों के अनुसार जितनी जल्दी हो सके ढलना महत्वपूर्ण है. वे (आयरलैंड) गेंदबाजी में बदलाव करने और बैक फुट और फ्रंट फुट से रन बनाने के मामले में काफी चतुर थे, उन्होंने सीधे फ्रंट में बाउंड्री लगाई. इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम एक तय पैटर्न पर चलने के बजाय समझदारी से क्रिकेट खेलें और साथ ही साथ अपनी सहज प्रवृत्ति पर भी भरोसा करें.
आईपीएल से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी और अलग परिस्थितियों में ढलने की चुनौती पर सवाल हुआ तो अय्यर ने कहा, हां, थोड़ा अलग था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के बाद यह मेरा बहुत लंबे समय बाद पहला मैच था. जैसा कि आप जानते हैं, हमारी टीम में कई अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने काफी मैच खेले हैं. इसलिए यह हमारे लिए आराम का दिन था और हम आज अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक हैं.
प्लेइंग इलेवन में बदलाव पर अय्यर ने कहा, हां, हमने दो बदलाव किए हैं. सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव टीम में शामिल हुए हैं. दोनों ही डेब्यू कर रहे हैं. ये दो बदलाव हमने किए हैं. शेडगे के बारे में अय्यर ने कहा कि वो एक शक्तिशाली और आक्रामक बल्लेबाज है. जी हां, वो एक शानदार युवा खिलाड़ी हैं जो घरेलू क्रिकेट और आईपीएल दोनों में रन बना रहे हैं. उन्हें युवा क्रिकेट का भरपूर अनुभव है. उन्होंने ए टूर में अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए वो इसका फायदा उठा रहे हैं.
आयरलैंड की प्लेइंग इलेवन- टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (विकेटकीपर/कप्तान), बेंजामिन कैलिट्ज़, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, लियाम मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जय मूंदरा और मैथ्यू हॉलार्ड
टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव
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