आयरलैंड क्रिकेट टीम ने ओमान के खिलाफ 235 रन बनाकर इतिहास रच दिया है. ये टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक का दूसरा सबसे बड़ा टोटल है. अंत में कप्तान लोर्कन टकर और जॉर्ज डोकरेल ने तूफानी पारी खेलकर टीम को ऐतिहासिक स्कोर तक पहुंचाया. कप्तान ने 184.31 की स्ट्राइक रेट से 94 रन बनाए. अंतिम 19 गेंदों में आयरलैंड ने 70 रन बना डाले.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 22वें मुकाबले में टॉस जीतकर ओमान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. शकील अहमद ने पहले ही ओवर में टिम टेक्टर को बोल्ड किया. तीसरे ओवर में शकील ने दूसरे ओपनर रॉस अडैर को भी पवेलियन भेज दिया. हैरी टैक्टर (14) को भी शकील ने सस्ते में आउट किया. लेकिन चौथे नंबर पर आए लोर्कन टकर ओमान के गेंदबाजों पर जमकर बरस पड़े.

लोर्कन टकर शतक से चूके

टकर ने 51 गेंदों में 4 छक्के और 10 चौकों की मदद से नाबाद 94 रन बनाए. उनके आलावा गैरेथ डेलानी ने भी ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़ा. डेलानी ने 30 गेंदों में 56 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके लगाए. अंत में जॉर्ज डोकरेल ने सिर्फ 9 गेंदों में 388 की स्ट्राइक रेट से 35 रन बना डाले, जिसकी मदद से आयरलैंड ने 235 रनों का ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया.

टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

235 रनों का स्कोर टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टीम टोटल बन गया है. इससे पहले इंग्लैंड दूसरे नंबर पर थी, जिन्होंने 2016 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 230 रन बनाए थे. पहले नंबर पर श्रीलंका टीम है, जिसने 14 सितंबर 2007 में केन्या के खिलाफ 260 रन बना दिए थे.

टी20 वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ा टोटल 218 रन का है, जो 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ बना था. इसी मैच में युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया था. इस बार भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन जैसे धुरंदर बल्लेबाज हैं.

2007 के बाद टीम इंडिया कभी 218 या इससे बड़ा टोटल टी20 वर्ल्ड कप में नहीं बना पाई, उम्मीद है जारी संस्करण ये रिकॉर्ड टूटेगा. हालांकि भारत के लिए श्रीलका के रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं. भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टी20 में 271 रनों का विशाल स्कोर बनाया था.