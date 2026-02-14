हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup Highest Score: आयरलैंड ने रचा इतिहास, बनाया टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर; शतक से चूके कप्तान

T20 World Cup Highest Score: आयरलैंड ने रचा इतिहास, बनाया टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर; शतक से चूके कप्तान

T20 World Cup Highest Score: आयरलैंड ने इतिहास रच दिया है. टीम ने टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है. टीम ने ओमान के खिलाफ 235 रन बनाए, जिसमें कप्तान ने 94 रनों की शानदार पारी खेली.

By : शिवम | Updated at : 14 Feb 2026 01:39 PM (IST)
Preferred Sources

आयरलैंड क्रिकेट टीम ने ओमान के खिलाफ 235 रन बनाकर इतिहास रच दिया है. ये टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक का दूसरा सबसे बड़ा टोटल है. अंत में कप्तान लोर्कन टकर और जॉर्ज डोकरेल ने तूफानी पारी खेलकर टीम को ऐतिहासिक स्कोर तक पहुंचाया. कप्तान ने 184.31 की स्ट्राइक रेट से 94 रन बनाए. अंतिम 19 गेंदों में आयरलैंड ने 70 रन बना डाले.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 22वें मुकाबले में टॉस जीतकर ओमान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. शकील अहमद ने पहले ही ओवर में टिम टेक्टर को बोल्ड किया. तीसरे ओवर में शकील ने दूसरे ओपनर रॉस अडैर को भी पवेलियन भेज दिया. हैरी टैक्टर (14) को भी शकील ने सस्ते में आउट किया. लेकिन चौथे नंबर पर आए लोर्कन टकर ओमान के गेंदबाजों पर जमकर बरस पड़े.

लोर्कन टकर शतक से चूके

टकर ने 51 गेंदों में 4 छक्के और 10 चौकों की मदद से नाबाद 94 रन बनाए. उनके आलावा गैरेथ डेलानी ने भी ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़ा. डेलानी ने 30 गेंदों में 56 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके लगाए. अंत में जॉर्ज डोकरेल ने सिर्फ 9 गेंदों में 388 की स्ट्राइक रेट से 35 रन बना डाले, जिसकी मदद से आयरलैंड ने 235 रनों का ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया.

टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

235 रनों का स्कोर टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टीम टोटल बन गया है. इससे पहले इंग्लैंड दूसरे नंबर पर थी, जिन्होंने 2016 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 230 रन बनाए थे. पहले नंबर पर श्रीलंका टीम है, जिसने 14 सितंबर 2007 में केन्या के खिलाफ 260 रन बना दिए थे.

टी20 वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ा टोटल 218 रन का है, जो 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ बना था. इसी मैच में युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया था. इस बार भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन जैसे धुरंदर बल्लेबाज हैं.

2007 के बाद टीम इंडिया कभी 218 या इससे बड़ा टोटल टी20 वर्ल्ड कप में नहीं बना पाई, उम्मीद है जारी संस्करण ये रिकॉर्ड टूटेगा. हालांकि भारत के लिए श्रीलका के रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं. भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टी20 में 271 रनों का विशाल स्कोर बनाया था.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 14 Feb 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Cricket World Cup Ireland Cricket Team T20 World Cup Records T20 World Cup 2026 T20 World Cup Mens T20 World Cup Lorcan Tucker
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य से फॉर्म-7 तक...अखिलेश यादव के तीन गंभीर आरोपों पर सीएम योगी ने विधानसभा में किया पलटवार
शंकराचार्य से फॉर्म-7 तक...अखिलेश के तीन गंभीर आरोपों पर सीएम ने विधानसभा में किया पलटवार
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये नई रिलीज
Advertisement

वीडियोज

Udyog Bhawan Name Change: 'उद्योग भवन' स्टेशन का रातों-रात क्यों बदला नाम? | DMRC | Sewa Teerth
मैनहोल हादसों और यमुना सफाई पर CM का रोडमैप..Rekha Gupta का विस्फोटक इंटरव्यू | Delhi CM Exclusive
Donald Trump Action: ड्रग तस्करी के खिलाफ एक्शन, बीच समंदर नाव पर बरसाए बम | Breaking
CM Siddaramaiah के कार्यक्रम के दौरान फोड़े गए पटाखे, लगी आग | Breaking | Karnataka News
Russo-Ukrainian war को लेकर Donald Trump का बड़ा बयान, ह'में कुछ और युद्ध खत्म करने हैं' | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य से फॉर्म-7 तक...अखिलेश यादव के तीन गंभीर आरोपों पर सीएम योगी ने विधानसभा में किया पलटवार
शंकराचार्य से फॉर्म-7 तक...अखिलेश के तीन गंभीर आरोपों पर सीएम ने विधानसभा में किया पलटवार
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये नई रिलीज
विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
यूटिलिटी
दिल्ली में इन 7 लोगों का कभी नहीं बनेगा राशन कार्ड, कहीं आप भी इनमें शामिल तो नहीं?
दिल्ली में इन 7 लोगों का कभी नहीं बनेगा राशन कार्ड, कहीं आप भी इनमें शामिल तो नहीं?
शिक्षा
सीबीएसई 2026 बोर्ड एग्जाम का ड्रेस कोड आया सामने, जानें लड़कों और लड़कियों को क्या पहनना जरूरी?
सीबीएसई 2026 बोर्ड एग्जाम का ड्रेस कोड आया सामने, जानें लड़कों और लड़कियों को क्या पहनना जरूरी?
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget