हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत

IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत

Indian Cricket Team Schedule: भारतीय क्रिकेट टीम की मेजबानी के लिए क्रिकेट आयरलैंड बीसीसीआई से बातचीत कर रहा है. आयरलैंड बोर्ड चाहता है कि इंग्लैंड दौरे से पहले भारत आयरलैंड आए.

By : शिवम | Updated at : 19 Sep 2025 11:17 PM (IST)

क्रिकेट आयरलैंड को उम्मीद है कि भारतीय क्रिकेट टीम अगली गर्मियों (2026) में इंग्लैंड दौरे से पहले उनके साथ क्रिकेट खेलेगी. वह इसको इसको लेकर बीसीसीआई से बातचीत कर रहा है. बता दे कि जुलाई, 2026 में टीम इंडिया का इंग्लैंड दौरा है, जहां 5 मैचों की टी20 सीरीज के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी.

ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार क्रिकेट आयरलैंड के अधिकारियों ने इसको लेकर बीसीसीआई अधिकारियों के साथ बातचीत की है. भारतीय टीम पिछले 7 सालों में 3 बार (2018, 2022 और 2023 में) आयरलैंड का दौरा कर चुकी है. इस दौरान क्रिकेट फैंस बड़ी संख्या में स्टेडियम भी पहुंचे.

आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने मंगलवार को नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी टीम ने इस गर्मी में बहुत कम घरेलू अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला है. उन्होंने माना कि इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज में उनकी टीम कम तैयार है. क्रिकेट आयरलैंड के अध्यक्ष ब्रायन मैकनीस ने शुक्रवार को मालाहाइड में बारिश के बाद कहा कि उन्होंने खिलाड़ियों और कर्मचारियों से उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए मुलाकात की थी. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टी20 बारिश के कारण बिना कोई गेंद डाले रद्द कर दिया गया.

क्रिकेट आयरलैंड के अध्यक्ष ने क्या कहा

मैकनीस ने कहा, "मैंने मीटिंग यह कहकर शुरू की थी कि मेरा मानना है कि 2025 में हम जितना क्रिकेट खेल रहे हैं, वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने और आईसीसी टूर्नामेंटों में प्रतिस्पर्धी होने के लिए तैयार करने के लिए पर्याप्त नहीं है. मैं इस बात से मुकर नहीं रहा हूं."

उन्होंने आगे कहा, ""हमने 2026 और 2027 के शेड्यूल के बारे में अपने विचार और सोच-विचार रखे, और मैं न केवल अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम पर, बल्कि घरेलू कार्यक्रम पर भी उनकी राय जानना चाहता था कल का सत्र पॉजिटिव रहा. ईमानदारी से कहूं तो अभी बहुत काम करना बाकी है, लेकिन यह एक अच्छा सत्र था."

रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टी20 2025 गर्मियों में आयरलैंड का नौवां और आखिरी घरेलु पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होगा, जिसमें पहले 8 में से 4 तो बारिश के कारण धुल गए. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड ने जीता था, आयरलैंड को सीरीज ड्रा करने के लिए रविवार को तीसरा मैच जीतना है.

मैकनीस ने आगे कहा, "खिलाड़ी उन चुनौतियों को समझते हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं और कुछ कारणों को भी समझते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी था, वह क्यों था, लेकिन वे इस बारे में भी बहुत स्पष्ट हैं कि हम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे लगता है कि वे इस बात से पूरी तरह सहमत हैं."

आईसीसी के शेड्यूल के अनुसार, आयरलैंड को अगली गर्मियों में न्यूज़ीलैंड (1 टेस्ट), बांग्लादेश (3 वनडे और 3 टी20) और अफ़ग़ानिस्तान (1 टेस्ट, 3 वनडे और 3 टी20) की मेज़बानी करनी है. मैकनीस ने कहा, "अंतिम कार्यक्रम तय करने से पहले अभी कुछ पहलुओं पर विचार करना बाकी है."

भारत बनाम आयरलैंड हेड टू हेड

भारतीय क्रिकेट टीम ने आयरलैंड के खिलाफ 8 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें से 2 न्यूट्रल वेन्यू पर और 6 आयरलैंड के डब्लिन में खेले गए हैं. सभी मैच टीम इंडिया ने जीते हैं. ओडीआई में दोनों के बीच खेले गए तीनों मैच भारत ने जीते.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 19 Sep 2025 11:17 PM (IST)
Team India Schedule India Tour Of Ireland Indian Cricket Team Schedule India Vs Ireland INDIAN CRICKET TEAM
