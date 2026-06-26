आयरलैंड से पहली बार हारा भारत, श्रेयस अय्यर की शर्मनाक शुरुआत; 17 साल का दबदबा खत्म

आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है. यह टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार है जब आयरलैंड ने टीम इंडिया को हराया है. बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर की बहुत खराब शुरुआत हुई है, क्योंकि वो पहली बार टी20 में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे थे. आयरलैंड द्वारा मिले 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 148 रनों पर सिमट गई. पिछले 17 साल में आयरलैंड ने पहली बार भारत को टी20 मैच में हराया है.

भारतीय टीम की यह हार इसलिए भी शर्मनाक है क्योंकि वह पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी भी नहीं कर पाई. भारतीय टीम 7 गेंद पहले ही ऑलआउट हो गई. टीम इंडिया के लिए केवल अभिषेक शर्मा ही बड़ी पारी खेल पाए, जिन्होंने 20 गेंद में 50 रनों की तूफानी पारी खेली. अभिषेक ने इस पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए.

17 साल में पहली जीत

टी20 क्रिकेट के इतिहास में भारत और आयरलैंड का सबसे पहला मैच 2009 में हुआ था. उसके बाद पिछले 17 साल में दोनों टीम 8 बार भिड़ चुकी थीं, लेकिन हर बार टीम इंडिया एकतरफा अंदाज में जीतती आ रही थी. मगर 26 जून 2025 की तारीख आयरलैंड टीम हमेशा याद रखेगी, क्योंकि इसी दिन टी20 में उसका भारत के खिलाफ हार का सूखा समाप्त हुआ.

श्रेयस अय्यर की शर्मनाक शुरुआत

टी20 फॉर्मेट में अब तक एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव भारतीय टीम के फुल-टाइम कप्तान रहे हैं. श्रेयस अय्यर टी20 टीम के पांचवें फुल-टाइम कप्तान बने हैं, लेकिन उनके कप्तानी करियर की शुरुआत बहुत खराब रही.

पहले ही मैच में उस भारतीय टीम को हार मिली, जो कुछ महीने पहले ही टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर आ रही है. अय्यर व्यक्तिगत रूप से भी कुछ कमाल नहीं कर पाए. उन्होंने 7 गेंद में सिर्फ 3 रन बनाए.

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