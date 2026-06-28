शर्मनाक! आयरलैंड से सीरीज हारा भारत, दूसरे टी20 में 1 रन से हारी टीम इंडिया; 155 नहीं हुए चेज

आयरलैंड ने दूसरे टी20 में भारत को एक रन से हरा दिया है. इसके साथ ही आयरलैंड ने दो मैचों की टी20 सीरीज 2-0 से जीत ली है. लगातार 16 टी20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया कोई सीरीज हारी है. आयरलैंड ने भारतीय टीम को क्लीन स्वीप देकर इतिहास रच दिया है. आयरलैंड पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत से सीरीज जीतने में कामयाब हुआ है.

आयरलैंड ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए थे. जवाब में भारत निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर 153 रन ही बना सकी. आयरलैंड ने एक रन से दूसरा टी20 जीता. आयरलैंड ने सिर्फ एक रन से दूसरा टी20 जीता. इस तरह श्रेयस अय्यर कप्तान के तौर पर अपनी पहली ही टी20 सीरीज हार गए.

आयरलैंड से मिले 155 रनों के मामूली से लक्ष्य को भारत ने अपनी खराब बल्लेबाजी से पहाड़ जैसा बना दिया. टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही. दोनों ओपनर बिना खाते खोले पवेलियन लौटे. संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, दोनों को जय मूंदरा ने जीरो पर आउट किया. ईशान किशन 11 गेंद में 12 रन बनाकर रन आउट हुए. कप्तान श्रेयस अय्यर एक बार फिर फ्लॉप रहे. वह सात गेंद में दो चौकों की मदद से 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

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