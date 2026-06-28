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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशर्मनाक! आयरलैंड से सीरीज हारा भारत, दूसरे टी20 में 1 रन से हारी टीम इंडिया; 155 नहीं हुए चेज

शर्मनाक! आयरलैंड से सीरीज हारा भारत, दूसरे टी20 में 1 रन से हारी टीम इंडिया; 155 नहीं हुए चेज

Ireland vs India 2nd T20: आयरलैंड ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए थे. जवाब में भारत निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर 153 रन ही बना सकी. आयरलैंड ने एक रन से दूसरा टी20 जीता.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 28 Jun 2026 10:30 PM (IST)
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आयरलैंड ने दूसरे टी20 में भारत को एक रन से हरा दिया है. इसके साथ ही आयरलैंड ने दो मैचों की टी20 सीरीज 2-0 से जीत ली है. लगातार 16 टी20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया कोई सीरीज हारी है. आयरलैंड ने भारतीय टीम को क्लीन स्वीप देकर इतिहास रच दिया है. आयरलैंड पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत से सीरीज जीतने में कामयाब हुआ है. 

आयरलैंड ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए थे. जवाब में भारत निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर 153 रन ही बना सकी. आयरलैंड ने एक रन से दूसरा टी20 जीता. आयरलैंड ने सिर्फ एक रन से दूसरा टी20 जीता. इस तरह श्रेयस अय्यर कप्तान के तौर पर अपनी पहली ही टी20 सीरीज हार गए. 

आयरलैंड से मिले 155 रनों के मामूली से लक्ष्य को भारत ने अपनी खराब बल्लेबाजी से पहाड़ जैसा बना दिया. टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही. दोनों ओपनर बिना खाते खोले पवेलियन लौटे. संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, दोनों को जय मूंदरा ने जीरो पर आउट किया. ईशान किशन 11 गेंद में 12 रन बनाकर रन आउट हुए. कप्तान श्रेयस अय्यर एक बार फिर फ्लॉप रहे. वह सात गेंद में दो चौकों की मदद से 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 28 Jun 2026 10:25 PM (IST)
Tags :
Ireland IND Vs IRE 2nd T20 India Vs Ireland Lorcan Tucker Jai Moondra
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