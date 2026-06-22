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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए आयरलैंड टीम का एलान, नया खिलाड़ी बना कप्तान; 3 अनकैप्ड प्लेयर शामिल

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए आयरलैंड टीम का एलान, नया खिलाड़ी बना कप्तान; 3 अनकैप्ड प्लेयर शामिल

Ireland Squad: आयरलैंड की तरफ से भारत के खिलाफ होने वाली 2 मैचों की टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया गया है. आयरिश बोर्ड ने नए खिलाड़ी को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी है.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 22 Jun 2026 09:45 PM (IST)
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Ireland Squad For IRE vs IND T20I Series 2026: आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार (22 जून) को भारत के खिलाफ होने वाली 2 मैचों की टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है. आयरिश बोर्ड ने सीरीज के लिए नए कप्तान को जिम्मेदारी सौंपी है. टीम में 3 अनकैप्ड खिलाड़ियों को जगह दी गई है. इसके अलावा बोर्ड ने बताया कि पॉल स्टर्लिंग सहित 6 खिलाड़ी इंजरी के चलते चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. सीरीज की शुरुआत 26 जून से होगी. 

स्क्वॉड का एलान करते वक्त बोर्ड ने बताया कि लोर्कन टकर को आयरलैंड का नया स्थाई टी20 कप्तान बनाया गया है. लोर्कन टीम के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 2016 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. इससे पहले टकर ने 2 टी20 इंटरनेशनल मैचों में आयरलैंड की कमान संभाली है. 

तीन अनकैप्ड खिलाड़ियों को मिली जगह

टीम में तीन अनकैप्ड खिलाड़ियों को जगह दी गई है, जिसमें मैथ्यू होलार्ड, जय मूंदड़ा और रूबेन विल्सन शामिल हैं. मैथ्यू होलार्ड और जय मूंदड़ा को पहली बार टीम में शामिल किया है, जबकि विल्सन ने पिछले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था. वह सिर्फ टी20 इंटरनेशनल के लिए अनकैप्ड हैं. 

6 खिलाड़ी चयन के लिए उपलब्ध नहीं, इंजरी ने बढ़ाई टेंशन

जोश लिटिल (स्ट्रेस फ्रैक्चर), पॉल स्टर्लिंग (रेक्टस मांसपेशी का फटना), मार्क अडायर (पिंडली की मांसपेशी फटना), कर्टिस कैम्फर (हाथ फ्रैक्चर), बैरी मैकार्थी (ACL पूरी तरह से फट गया) और जॉर्डन नील (कंधे और पैर की चोट) सहित 6 खिलाड़ी इंजरी के चलते चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे.

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए आयरलैंड का स्क्वॉड 

लोर्कन टकर (कप्तान), रॉस एडायर, बेन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी, मैथ्यू हम्फ्रीज, गेविन होए, मैथ्यू हॉलार्ड, लियाम मैकार्थी, जय मूंदरा, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, रूबेन विल्सन.

भारत बनाम आयरलैंड टी20 सीरीज का शेड्यूल 

पहला मैच, 26 जून (शुक्रवार)- शाम 6:00 बजे (भारतीय समय के अनुसार), स्टोरमॉन्ट

दूसरा मैच, 28 जून (रविवार)- शाम 6:00 बजे (भारतीय समय के अनुसार), स्टोरमॉन्ट

 

यह भी पढ़ें: सिर्फ एशियन गेम्स तक श्रेयस अय्यर बने भारत के कप्तान? शुभमन गिल के टी20 भविष्य से उठा पर्दा; रिपोर्ट

Published at : 22 Jun 2026 09:28 PM (IST)
Tags :
Lorcan Tucker Ireland Squad IRE Vs IND T20
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