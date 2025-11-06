SRH करेगी 23 करोड़ के प्लेयर को रिलीज, IPL 2026 ऑक्शन से पहले दिग्गज की भविष्यवाणी से सब हैरान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटSRH करेगी 23 करोड़ के प्लेयर को रिलीज, IPL 2026 ऑक्शन से पहले दिग्गज की भविष्यवाणी से सब हैरान

IPL 2026 Auction: खबर है कि सनराइजर्स हैदराबाद हेनरिक क्लासेन को रिलीज़ कर सकती है, जिन्हे टीम ने पिछले संस्करण के लिए 23 करोड़ में रिटेन किया था. अब पूर्व क्रिकेटर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.

By : शिवम | Updated at : 06 Nov 2025 11:42 PM (IST)
इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण (IPL 2026) के लिए ऑक्शन प्रक्रिया दिसंबर के मध्य में होने की संभावना है. फ्रेंचाइजियों के लिए अपने रिटेन और रिलीज़ किए गए प्लेयर्स की लिस्ट सबमिट कराने की डेडलाइन 15 नवंबर है, इस बीच खबर है कि सनराइजर्स हैदराबाद हेनरिक क्लासेन को रिलीज़ कर सकती है. ये चौंकाने वाला इसलिए भी होगा क्योंकि टीम ने उन्हें पिछले संस्करण में 23 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. हालांकि को भारत के पूर्व क्रिकेटर को नहीं लगता कि हैदराबाद क्लासेन को रिलीज़ करेगी.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि सनराइजर्स हैदराबाद हेनरिक क्लासेन को रिलीज़ करेगी, इसकी संभावना बहुत कम है. हालांकि पूर्व खिलाड़ी ने ये भी कहा कि पिछले कुछ सालों में आईपीएल में हमें अजीबोगरीब चीजें देखने को मिली हैं.

ऑक्शन से पहले सभी 10 टीमों के लिए अपने रिटेंशन खिलाड़ियों की घोषणा करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर होने की संभावना है. ऑक्शन अगले महीने (दिसंबर) दूसरे हफ्ते में हो सकता है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, सनराइजर्स हैदराबाद मैनेजमेंट ऑक्शन से पहले क्लासेन को रिलीज़ करने पर विचार कर रहा है. अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए, चोपड़ा ने इस रिपोर्ट पर अपने विचार साझा किए और कहा कि शायद हैदराबाद क्लासेन को को रिलीज़ करने के लिए उत्सुक नहीं है.

आकाश चोपड़ा ने कहा, "हेनरिक क्लासेन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है. ऐसी ख़बरें हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद उन्हें रिलीज़ करने पर विचार कर सकता है क्योंकि इससे 23 करोड़ रुपये बचेंगे. मैं सोच रहा हूं, आप किसी खिलाड़ी को सिर्फ़ एक साल के लिए रखने के लिए 23 करोड़ रुपये में नहीं खरीदते. फिर, आप उसे रिलीज़ करके वापस खरीद लेते हैं. मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा. जहां तक मुझे पता है, कोई आरटीएम (Right To Match) भी नहीं होगा क्योंकि यह मिनी ऑक्शन होगा."

आकाश चोपड़ा ने आगे कहा, "वे उसे क्यों छोड़ेंगे? मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक अफवाह है. मुझे नहीं लगता कि हेनरिक क्लासेन को इतनी आसानी से रिलीज़ करके नीलामी में भेजा जाएगा. लेकिन, पहले भी अजीबोगरीब चीज़ें हुई हैं, तो देखते हैं. हम इंतज़ार करेंगे और देखेंगे."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 06 Nov 2025 11:42 PM (IST)
Heinrich Klaasen Srh Team SRH IPL SunRisers Hyderabad INDIAN PREMIER LEAGUE IPL Auction 2026
