MI के हाथों में PBKS, KKR और CSK की किस्मत, कम नहीं हुई RR की मुश्किल; समझें प्लेऑफ का गणित

IPL 2026 प्लेऑफ में 3 टीमें अपना स्थान कंफर्म कर चुकी हैं, लीग स्टेज के 6 मैच बाकी हैं और चौथे स्पॉट के लिए 5 टीमों की उम्मीदें अभी जिंदा हैं. किसी टीम के चांस ज्यादा और किसी के कम है, राजस्थान रॉयल्स को छोड़कर अन्य सभी टीम एक-दूसरे के मैचों के नतीजों पर निर्भर हैं. सभी की उम्मीदें मुंबई इंडियंस से हैं, जो प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है.

मंगलवार को हुए IPL 2026 के 64वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया. वैभव सूर्यवंशी अभी तक इस सीजन में सबसे खतरनाक बल्लेबाज साबित हुए हैं, जिन्होंने LSG के खिलाफ 10 छक्के और 7 चौकों की मदद से 93 रनों की विस्फोटक पारी खेली. हालांकि राजस्थान रॉयल्स अभी प्लेऑफ में जगह कंफर्म नहीं कर पाई है, उन्हें अपने आखिरी मैच में जीतना है. जानिए हर टीम का समीकरण.

राजस्थान रॉयल्स

प्लेऑफ की रेस में शामिल सभी 5 टीमों में सिर्फ राजस्थान रॉयल्स है, जो फिलहाल किसी अन्य मैच के नतीजों पर निर्भर नहीं है. उन्हें सिर्फ अपना मैच जीतना है, इसके साथ RR के 16 अंक हो जाएंगे. लेकिन अगर राजस्थान अपना आखिरी मैच हार गई तो उनके 14 ही अंक रहेंगे और फिर उनका फैसला अन्य मैचों के आधार पर होगा.

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PBKS और KKR को चाहिए RR की हार

पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स अभी 15 अंकों तक पहुंच सकती है. पंजाब के 13 मैचों के बाद 13 अंक हैं, उनका आखिरी मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ है. कोलकाता के 2 मैच बचे हैं, आज KKR का मैच MI के साथ है. पंजाब और कोलकाता को चाहिए कि वो 15 अंकों तक पहुंचे और मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स को हरा दे. अगर ऐसा हुआ और दोनों टीमें 15-15 अंकों तक पहुंच गई तो नेट रन रेट के आधार पर प्लेऑफ की चौथी टीम का फैसला होगा.

प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है CSK?

चेन्नई सुपर किंग्स का प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं. चेन्नई को चाहिए कि वो गुजरात टाइटंस को बड़े अंतर से हराए ताकि उनका नेट रन रेट (-0.016) राजस्थान रॉयल्स (+0.083) से बेहतर हो जाए. इसके साथ उन्होंने चाहिए कि KKR कम से कम 1 मैच हार जाए, पंजाब और राजस्थान अपने आखिरी मुकाबले में हार जाए.

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दिल्ली को चमत्कार की उम्मीद

कोई चमत्कार ही दिल्ली कैपिटल्स को अब प्लेऑफ में पहुंचा सकता है. दिल्ली को चाहिए कि वो अपने आखिरी मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराए. पंजाब और चेन्नई अपना आखिरी मैच हार जाए. दिल्ली को KKR पर बड़ी जीत दर्ज करनी होगी, क्योंकि ऊपर दिए गए समीकरण हो जाए तो RR और DC के 14-14 अंक रहेंगे और नेट रन रेट तय करेगा कि टॉप-4 में कौन जाए. राजस्थान का नेट रन रेट (+0.083) दिल्ली के नेट रन रेट (-0.871) से बहुत अच्छा है.

IPL 2026 प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीमें