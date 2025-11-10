IPL प्लेयर को जान से मारने की धमकी, फोन पर लड़की ने किया ब्लैकमेल; जानें पूरा मामला

इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले क्रिकेटर विपराज निगम को जान से मारने की धमकी मिली है. उन्हें अनजान अंतर्राष्ट्रीय नंबर से बार-बार कॉल आ रही थी. बताया जा रहा है कि एक महिला विपराज को ब्लैकमेल कर रही है. दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महिला ने दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेटर के सामने कुछ डिमांड रखी, जिसे पूरी ना होने पर उसने एक वीडियो ऑनलाइन लीक करने की धमकी भी दी.

यह घटना रविवार, 9 नवंबर की है, जब विपराज निगम को अलग-अलग नंबरों से कॉल आने लगे. पहले उन्होंने नंबरों को ब्लॉक कर दिया, लेकिन ब्लैकमेलर ने अन्य नंबर से फिर उन्हें फोन लगाना शुरू कर दिया. परेशान होकर विपराज ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. 21 वर्षीय विपराज निगम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है. उन्होंने इस अनजान महिला पर सार्वजनिक रूप से बदनाम करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं.

पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. कॉल डिटेल, डिजिटल साक्ष्य और उस जगह का पता लगाने की कोशिश जारी है, जहां से कॉल आया था. वहीं भारतीय क्रिकेटर का परिवार परेशान है, क्योंकि परिवाद परिवार के सदस्य नहीं चाहते कि उनका बेटा किसी भी तरह के विवाद में पड़े.

IPL 2025 से मिली लोकप्रियता

विराप निगम डोमेस्टिक क्रिकेट में 2024 से उत्तर प्रदेश के लिए खेल रहे हैं. लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता IPL 2025 सीजन ने दिलाई, जिसमें वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे. उन्हें ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने 50 लाख रुपये में खरीदा था. उन्होंने पिछले सीजन 14 मैचों में बल्लेबाजी करते हुए 142 रन बनाए और 11 विकेट भी लिए थे.

