लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2026 की नीलामी में इंग्लैंड के बल्लेबाज ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को खरीदने पर विचार कर सकती है. पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ का मानना है कि लिविंगस्टोन टीम के निचले क्रम की बल्लेबाजी को मजबूत कर सकते हैं.

आईपीएल 2026 की नीलामी मंगलवार को अबू धाबी के एतिहाद एरीना में होगी. लखनऊ के पास 22.95 करोड़ रुपये का पर्स है और टीम को छह खिलाड़ियों की जरूरत है, जिनमें चार विदेशी खिलाड़ी होंगे.

नीलामी से पहले डेविड मिलर को टीम से रिलीज कर दिया गया है. ऐसे में लखनऊ की सबसे बड़ी जरूरत एक ऐसे खिलाड़ी की है, जो मिलर की कमी पूरी कर सके. कैफ के अनुसार लियाम लिविंगस्टोन इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प हो सकते हैं.

जियोस्टार एक्सपर्ट कैफ ने मिनी नीलामी से पहले आईएएनएस के साथ एक खास बातचीत में कहा, "लिविंगस्टोन पांचवें या छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं और बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं. वह गेंदबाजी भी कर सकते हैं. भले ही उनका मौजूदा फॉर्म अच्छा न हो, लेकिन उनके पास अनुभव है और उनका स्ट्राइक रेट काफी बेहतर है. लखनऊ के पास पहले से ही निकोलस पूरन, एडन मार्करम और मिचेल मार्श जैसे विदेशी बल्लेबाज हैं. इसलिए टीम को एक मजबूत फिनिशर की जरूरत है, जो लखनऊ के लिए नंबर पांच या छह पर खेल सके.

तेज गेंदबाजी की बात करें तो लखनऊ की तेज गेंदबाजी पहले से मजबूत है, जिसमें मोहम्मद शमी और अर्जुन तेंदुलकर के आने से टीम को और मजबूती मिली है. इससे मोहित खान, आवेश खान और मयंक यादव जैसे चोटिल खिलाड़ियों के लिए भी विकल्प मौजूद रहेंगे.

कैफ का मानना है कि लखनऊ को एक विदेशी तेज गेंदबाज भी लेना चाहिए. दक्षिण अफ्रीका के एनरिक नॉर्किया या लुंगी एनगिडी अच्छे विकल्प हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि लखनऊ का मैदान बड़ा है और लाल मिट्टी की पिच नॉर्टजे जैसे तेज गेंदबाज को मदद दे सकती है.

उन्होंने कहा, “सबसे पहले, मैं प्रार्थना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आवेश खान और मयंक यादव पूरी तरह से फिट होने के करीब हों, क्योंकि अब लगभग 5-6 महीने हो गए हैं. लखनऊ प्रार्थना करेगा कि वे ठीक होकर वापस एक्शन में आएं. अब दूसरा सवाल यह है कि उन्हें किसे टारगेट करना चाहिए? मुझे लगता है कि उन्हें विदेशी तेज़ गेंदबाजों की जरूरत है. एनरिक नॉर्किया और लुंगी एनगिडी के ऑप्शन हैं. नॉर्किया एक ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि लखनऊ का ग्राउंड बड़ा है, स्क्वायर बाउंड्री है, और लाल मिट्टी की पिच है, जो उन्हें अच्छी बाउंस और पेस जेनरेट करने में मदद कर सकती है. इसलिए वे नॉर्किया को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, चोटिल खिलाड़ियों को फिट होना चाहिए, और फिर नॉर्किया या एनगिडी में से किसी एक को ऑप्शन के तौर पर चुनें.”

स्पिन गेंदबाजी में फिलहाल दिग्वेश राठी ही टीम के मुख्य लेग स्पिनर हैं. रवि बिश्नोई को रिलीज किए जाने के बाद इस विभाग में खालीपन है. कैफ का कहना है कि बिश्नोई की कीमत नीलामी में काफी ज्यादा हो सकती है, जिस पर लखनऊ की फ्रेंचाइजी शायद नहीं खरीदना चाहेगी.

उन्होंने बताया कि कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीमें बिश्नोई पर बड़ी बोली लगा सकती हैं. ऐसे में लखनऊ को सस्ते लेकिन नए लेग स्पिनर या बाएं हाथ के स्पिनर विकल्पों पर ध्यान देना होगा. दिग्वेश राठी कप्तान ऋषभ पंत के पसंदीदा गेंदबाज बन चुके हैं, क्योंकि वह पावरप्ले और बीच के ओवरों में विकेट लेते हैं.

आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी का सीधा प्रसारण 16 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे से जियोहॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.