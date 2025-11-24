आईपीएल 2026 ऑक्शन में कुल 77 स्लॉट्स को भरने के लिए 10 टीमें बोलियां लगाएंगी. सबसे ज्यादा स्लॉट्स कोलकाता नाइट राइडर्स में खाली हैं, वे अधिकतम 13 खिलाड़ियों (6 विदेशी) को खरीद सकते हैं. सबसे कम स्लॉट्स पंजाब किंग्स के हैं. वे सिर्फ 4 प्लेयर्स को ही खरीद सकते हैं. आईपीएल ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा, जिसमें कई खिलाड़ियों पर धनवर्षा होगी. लेकिन ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो कभी अपनी टीमों के पोस्टर बॉय हुआ करते थे और इस बार अनसोल्ड रह सकते हैं.

1. विजय शंकर

विजय शंकर भी चेन्नई सुपर किंग्स में थे, लेकिन उन्हें भी फ्रेंचाइजी ने रिटेन नहीं किया. 34 साल के विजय शंकर को सीएसके ने पिछले संस्करण में 1.20 करोड़ में खरीदा था.

विजय शंकर ने सीएसके के लिए पिछले संस्करण 6 मैच खेले थे, जिनमें उन्होंने 118 रन बनाए थे. हालांकि सीएसके ने उनसे गेंदबाजी नहीं करवाई. उनका आईपीएल 2026 में बिकना भी मुश्किल लग रहा है. उनके आईपीएल करियर को देखें तो उन्होंने 4 टीमों (CSK, SRH, DC और GT) के लिए 78 मैच खेले हैं, जिनमें 1233 रन बनाए हैं और 9 विकेट लिए हैं.

2. राहुल त्रिपाठी

राहुल त्रिपाठी 2022 से 2024 तक सनराइजर्स हैदराबाद में थे, उनका प्राइस 8.50 करोड़ रुपये था. हालांकि पिछले संस्करण में उनकी सैलरी कम हुई, लेकिन उन्हें एक बड़ी टीम मिली. उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 3.40 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन वह खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए. नतीजतन, सीएसके ने उन्हें आईपीएल 2026 से पहले रिलीज कर दिया.

राहुल त्रिपाठी ने आईपीएल के पिछले संस्करण में सीएसके के लिए 5 मैच खेले, जिनमें सिर्फ 55 रन बना पाए. 34 वर्षीय राहुल त्रिपाठी इस बार ऑक्शन में अनसोल्ड रह सकते हैं. उनके आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 2017 से अभी तक 5 टीमों के लिए (RPS, RR, KKR, SRH और CSK) कुल 100 मैच खेले हैं, जिनमें 2291 रन बनाए हैं.

3. मोहित शर्मा

मोहित शर्मा का भी आईपीएल 226 ऑक्शन में बिकना मुश्किल लग रहा है. 37 वर्षीय गेंदबाज को दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले संस्करण में 2.20 करोड़ रुपये में खरीदा था, हालांकि वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए. उन्होंने पिछले सीजन दिल्ली के लिए 8 मैच खेले, लेकिन सिर्फ 2 विकेट ले पाए. अब दिल्ली ने उन्हें रिलीज कर दिया है, लेकिन ऑक्शन में उनका बिकना मुश्किल है.

मोहित शर्मा ने आईपीएल करियर की शुरुआत 2013 में सीएसके के लिए खेलते हुए की थी. अभी तक 4 टीमों (CSK, PBKS, GT और DC) के लिए उन्होंने कुल 120 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 134 विकेट हैं.

4. ग्लेन मैक्सवेल

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल की पिछले संस्करण खूब आलोचना हुई थी. हालांकि वह क्रिकेट जगत में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आईपीएल में उनका बल्ला अक्सर खामोश ही रहा है. पिछले सीजन तो उनके आईपीएल प्राइस में भी बड़ी कमी देखी गई, लेकिन फिर भी उन्हें पंजाब किंग्स ने खरीद तो लिया था लेकिन इस बार तो उनका बिकना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है.

2021 में आरसीबी ने मैक्सवेल को 14.25 करोड़ रुपये में खरीदा था, 2022 से 2024 तक वह आरसीबी में 11 करोड़ की कीमत के साथ रहे, लेकिन पिछले संस्करण से पहले आरसीबी ने उन्हें रिलीज कर दिया, तब पंजाब किंग्स ने उन्हें 4.20 करोड़ में खरीदा था. हालांकि वह इस प्राइस को भी जस्टिफाई नहीं कर पाए, उन्होंने 2025 में 7 मैच खेलकर कुल 48 रन बनाए. हालांकि पंजाब इस सीजन फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन इसमें मैक्सवेल का कोई योगदान नहीं था. नतीजा ये रहा कि पंजाब ने 21 रिटेन प्लेयर्स में मैक्सवेल को नहीं रखा, अब इस बड़े खिलाड़ी का बिकना मुश्किल है.

5. फाफ डू प्लेसिस

फाफ डू प्लेसिस का आईपीएल 2026 ऑक्शन में बिकना मुश्किल है, उनकी उम्र भी इसमें एक फैक्टर है. 41 साल के फाफ 2012 से आईपीएल खेल रहे हैं, सीएसके के साथ उन्होंने सफर शुरू किया और पिछले संस्करण में वह दिल्ली कैपिटल्स में थे. दिल्ली के लिए 2025 में उन्होंने 9 मैचों में कुल 202 रन बनाए, इनमें 2 अर्धशतक थे. हालांकि दिल्ली ने उन्हें रिलीज कर दिया है.

आईपीएल करियर की बात करें तो फाफ डू प्लेसिस ने कुल 154 मैचों में 4773 रन बनाए हैं, इसमें 39 अर्धशतक शामिल हैं. लेकिन साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान का आईपीएल 2026 में खेलना मुश्किल लग रहा है, शायद ही उन पर कोई टीम दांव लगाए.

6. मोईन अली

इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोईन अली को कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिछले ऑक्शन में उनके बेस प्राइस (2 करोड़) पर खरीद ही लिया था, हालांकि तब भी उनका बिकना मुश्किल लग रहा था. अब केकेआर ने भी उन्हें रिलीज कर दिया है, क्योंकि पिछले साल उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. उन्होंने 2025 में 6 मैच खेले थे, जिसमें 6 विकेट लिए थे और 2 पारियों में 5 ही रन बनाए थे. अब उनका आईपीएल 2026 ऑक्शन में बिकना मुश्किल लग रहा है. उम्र भी एक फैक्टर होगा, मोईन अली 38 साल के हैं.

7. कर्ण शर्मा

मुंबई इंडियंस ने 20 प्लेयर्स को रिटेन किया है, लेकिन उसमे कर्ण शर्मा नहीं हैं. जबकि मुंबई ने उन्हें पिछले साल सिर्फ 50 लाख रुपये में खरीदा था. मुंबई पिछले संस्करण में प्लेऑफ तक पहुंची थी, लेकिन कर्ण ने सिर्फ 6 मैच खेले थे. 5 मैचों में उन्होंने गेंदबाजी की, जिनमें वह कुल 7 विकेट ले पाए. उनका इकॉनमी 8.53 का था.

आईपीएल 2026 ऑक्शन में कर्ण शर्मा अनसोल्ड रह सकते हैं. उनके पिछले कुछ सीजन अच्छे नहीं रहे, जबकि उनकी उम्र भी एक फैक्टर हो सकता है. 38 साल के कर्ण शर्मा ने 2024 में आरसीबी के लिए 9 मैच खेले थे, जिनमें उनके नाम 7 विकेट थे लेकिन इकॉनमी 10 से ऊपर (10.58) का था. उससे पिछले सीजन (2023) उन्होंने आरसीबी के लिए 7 मैचों में 10 से अधिक की इकॉनमी (10.37) से रन लुटाए थे.