इंडियन प्रीमियर लीग के अगले संस्करण से पहले दिसंबर में ऑक्शन होना है, इसके लिए सभी फ्रेंचाइजियों को अपने रिलीज़ और रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट 15 नवंबर तक बोर्ड को सौंपनी है. अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 5 बार चैंपियन बना चुके एमएस धोनी का अगले सीजन में खेलना लगभग तय है. जानिए सीएसके किन 4 प्लेयर्स को ऑक्शन में अपने पर्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए रिलीज कर सकती है.

अगले साल आईपीएल का 19वां संस्करण खेला जाना है. इससे पहले दिसंबर के मध्य (दूसरे या तीसरे हफ्ते में) में आईपीएल ऑक्शन हो सकता है. ये भारत से बाहर यूएई में कराने पर विचार चल रहा है. सभी फ्रेंचाइजियों के लिए 15 नवंबर अपने रिटेन और रिलीज़ किए गए प्लेयर्स की लिस्ट सौंपने की डेडलाइन है. यहां हम सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स टीम की बात कर रहे हैं कि ये फ्रेंचाइजी किन 4 प्लेयर्स को रिलीज कर सकती है.

दीपक हूडा

दीपक हूडा को सीएसके ने ऑक्शन में 1.7 करोड़ रुपये में खरीदा था. इससे पहले वह लखनऊ सुपर जायंट्स में थे, लेकिन सीएसके में पिछले संस्करण (2025) में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. 7 मैच खेले, जिसमें खेली 5 पारियों में 6.20 की एवरेज से कुल 31 रन बनाए. सीएसके उन्हें रिलीज कर सकती है ताकि वह अगले संस्करण के लिए किसी इम्पैक्टफुल बल्लेबाज को खरीद सके, जो उनके लिए मैच फिनिशर बन सके.

दीपक हूडा ने 2015 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था, पहले सीजन राजस्थान रॉयल्स में खेलने के बाद वह हैदराबाद में फिर पंजाब और फिर लखनऊ में शामिल हुए. पिछले सीजन वह सीएसके में आए, उन्होंने आईपीएल में खेले 125 मैचों में 1496 रन बनाए हैं, इसमें 8 अर्धशतक शामिल हैं.

राहुल त्रिपाठी

राहुल को सीएसके ने पिछले संस्करण के लिए 3.40 करोड़ रुपये में खरीदा था, उन्हें टीम में कई क्रम पर खिलाया गया लेकिन वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए. उन्होंने 5 पारियों में 11 की एवरेज से सिर्फ 55 रन बनाए. बाद में उन्हें प्लेइंग 11 से ही बाहर किया गया, उन्हें भी फ्रेंचाइजी रिलीज़ कर सकती है.

उनके आईपीएल प्रदर्शन की बात करें तो 2017 से खेल रहे राहुल त्रिपाठी 5 फ्रेंचाइजियों के लिए कुल 100 मैच खेल चुके हैं, इसमें उन्होंने 26.33 की एवरेज से 2291 रन बनाए हैं.

डेव्हन कॉनवे

चेन्नई सुपर किंग्स ने डेव्हन कॉनवे को पिछले सीजन के लिए 6.25 करोड़ रुपये में अपनी टीम का हिस्सा बनाया था, वह उससे पहले 2 सीजन में भी इसी टीम का हिस्सा थे. हालांकि पिछले संस्करण में शुरुआत के मैचों में सीएसके ने उनकी जगह रचिन रवींद्र को प्राथमिकता दी, लेकिन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने के बाद कॉनवे को खिलाया गया. उन्होंने 6 पारियों में 26 की औसत से 156 रन बनाए, इसमें 2 अर्धशतक शामिल रहे. ऑक्शन के लिए पर्स में अधिक रकम के लिए टीम उन्हें रिलीज़ कर सकती है.

विजय शंकर

आईपीएल के पिछले सीजन के लिए विजय शंकर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 1.2 करोड़ रुपये में खरीदा था, शंकर ने 2025 में खेली 5 पारियों में 39.33 की एवरेज से 118 रन बनाए. हालांकि सीएसके के लिए उन्होंने गेंदबाजी नहीं की. सीएसके उन्हें रिलीज़ करने के बारे में सोच सकती है.

विजय शंकर के प्रदर्शन की बात करें तो आईपीएल में उन्होंने कुल 78 मैच खेले हैं, जिसमें खेली 65 पारियों में 1233 रन बनाए हैं. उनके नाम 9 विकेट भी हैं.