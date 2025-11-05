हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL Auction 2026: इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, स्टार बल्लेबाज भी शामिल

IPL Auction 2026: इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, स्टार बल्लेबाज भी शामिल

IPL Auction 2026: एमएस धोनी का आईपीएल 2026 में खेलना लगभग तय है. जानिए इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए अगले महीने होने वाले ऑक्शन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स किन 4 प्लेयर्स को रिलीज़ कर सकती है.

By : शिवम | Updated at : 05 Nov 2025 09:47 PM (IST)
Preferred Sources

इंडियन प्रीमियर लीग के अगले संस्करण से पहले दिसंबर में ऑक्शन होना है, इसके लिए सभी फ्रेंचाइजियों को अपने रिलीज़ और रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट 15 नवंबर तक बोर्ड को सौंपनी है. अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 5 बार चैंपियन बना चुके एमएस धोनी का अगले सीजन में खेलना लगभग तय है. जानिए सीएसके किन 4 प्लेयर्स को ऑक्शन में अपने पर्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए रिलीज कर सकती है.

अगले साल आईपीएल का 19वां संस्करण खेला जाना है. इससे पहले दिसंबर के मध्य (दूसरे या तीसरे हफ्ते में) में आईपीएल ऑक्शन हो सकता है. ये भारत से बाहर यूएई में कराने पर विचार चल रहा है. सभी फ्रेंचाइजियों के लिए 15 नवंबर अपने रिटेन और रिलीज़ किए गए प्लेयर्स की लिस्ट सौंपने की डेडलाइन है. यहां हम सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स टीम की बात कर रहे हैं कि ये फ्रेंचाइजी किन 4 प्लेयर्स को रिलीज कर सकती है.

दीपक हूडा

दीपक हूडा को सीएसके ने ऑक्शन में 1.7 करोड़ रुपये में खरीदा था. इससे पहले वह लखनऊ सुपर जायंट्स में थे, लेकिन सीएसके में पिछले संस्करण (2025) में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. 7 मैच खेले, जिसमें खेली 5 पारियों में 6.20 की एवरेज से कुल 31 रन बनाए. सीएसके उन्हें रिलीज कर सकती है ताकि वह अगले संस्करण के लिए किसी इम्पैक्टफुल बल्लेबाज को खरीद सके, जो उनके लिए मैच फिनिशर बन सके.

दीपक हूडा ने 2015 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था, पहले सीजन राजस्थान रॉयल्स में खेलने के बाद वह हैदराबाद में फिर पंजाब और फिर लखनऊ में शामिल हुए. पिछले सीजन वह सीएसके में आए, उन्होंने आईपीएल में खेले 125 मैचों में 1496 रन बनाए हैं, इसमें 8 अर्धशतक शामिल हैं.

राहुल त्रिपाठी

राहुल को सीएसके ने पिछले संस्करण के लिए 3.40 करोड़ रुपये में खरीदा था, उन्हें टीम में कई क्रम पर खिलाया गया लेकिन वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए. उन्होंने 5 पारियों में 11 की एवरेज से सिर्फ 55 रन बनाए. बाद में उन्हें प्लेइंग 11 से ही बाहर किया गया, उन्हें भी फ्रेंचाइजी रिलीज़ कर सकती है.

उनके आईपीएल प्रदर्शन की बात करें तो 2017 से खेल रहे राहुल त्रिपाठी 5 फ्रेंचाइजियों के लिए कुल 100 मैच खेल चुके हैं, इसमें उन्होंने 26.33 की एवरेज से 2291 रन बनाए हैं.

डेव्हन कॉनवे

चेन्नई सुपर किंग्स ने डेव्हन कॉनवे को पिछले सीजन के लिए 6.25 करोड़ रुपये में अपनी टीम का हिस्सा बनाया था, वह उससे पहले 2 सीजन में भी इसी टीम का हिस्सा थे. हालांकि पिछले संस्करण में शुरुआत के मैचों में सीएसके ने उनकी जगह रचिन रवींद्र को प्राथमिकता दी, लेकिन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने के बाद कॉनवे को खिलाया गया. उन्होंने 6 पारियों में 26 की औसत से 156 रन बनाए, इसमें 2 अर्धशतक शामिल रहे. ऑक्शन के लिए पर्स में अधिक रकम के लिए टीम उन्हें रिलीज़ कर सकती है.

विजय शंकर

आईपीएल के पिछले सीजन के लिए विजय शंकर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 1.2 करोड़ रुपये में खरीदा था, शंकर ने 2025 में खेली 5 पारियों में 39.33 की एवरेज से 118 रन बनाए. हालांकि सीएसके के लिए उन्होंने गेंदबाजी नहीं की. सीएसके उन्हें रिलीज़ करने के बारे में सोच सकती है. 

विजय शंकर के प्रदर्शन की बात करें तो आईपीएल में उन्होंने कुल 78 मैच खेले हैं, जिसमें खेली 65 पारियों में 1233 रन बनाए हैं. उनके नाम 9 विकेट भी हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 05 Nov 2025 09:47 PM (IST)
Tags :
CSK IPL News MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS INDIAN PREMIER LEAGUE DEVON CONWAY IPL Auction 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ब्राजील की मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने 'H-फाइल्स' में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए? 10 प्वाइंट में पढ़ें
ब्राजील की मॉडल से सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने EC पर क्या लगाए आरोप? 10 प्वाइंट में पढ़ें
बिहार
बिहार: NDA प्रत्याशी पर हमला, जीतन राम मांझी की समधन हैं ज्योति, पथराव में लगी चोट
NDA प्रत्याशी पर हमला, जीतन राम मांझी की समधन हैं ज्योति, पथराव में लगी चोट
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कितनी पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, किन सीटों पर कड़ी टक्कर? देखें पूरी लिस्ट
बिहार में कितनी पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, किन सीटों पर कड़ी टक्कर? देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Honda CB Hornet 125 CC Review
Bollywood News: देखिए आज खबर फिल्मी है में क्या है खास | KFH
Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्राजील की मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने 'H-फाइल्स' में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए? 10 प्वाइंट में पढ़ें
ब्राजील की मॉडल से सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने EC पर क्या लगाए आरोप? 10 प्वाइंट में पढ़ें
बिहार
बिहार: NDA प्रत्याशी पर हमला, जीतन राम मांझी की समधन हैं ज्योति, पथराव में लगी चोट
NDA प्रत्याशी पर हमला, जीतन राम मांझी की समधन हैं ज्योति, पथराव में लगी चोट
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कितनी पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, किन सीटों पर कड़ी टक्कर? देखें पूरी लिस्ट
बिहार में कितनी पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, किन सीटों पर कड़ी टक्कर? देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
बॉलीवुड
रवीना टंडन ने कर दी थी शाहरुख खान की ये फिल्म रिजेक्ट, बोलीं- कुछ सीन को लेकर थीं अनकम्फर्टेबल थी
रवीना टंडन ने कर दी थी शाहरुख खान की ये फिल्म रिजेक्ट, बोलीं- कुछ सीन को लेकर थीं अनकम्फर्टेबल थी
हेल्थ
अब जरूरी नहीं सुबह का नाश्ता, नई रिसर्च में सामने आई हैरान करने वाली बात
अब जरूरी नहीं सुबह का नाश्ता, नई रिसर्च में सामने आई हैरान करने वाली बात
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: किस बूथ पर कितने लोग डालेंगे वोट, ये कैसे तय करता है चुनाव आयोग? जानें नियम
किस बूथ पर कितने लोग डालेंगे वोट, ये कैसे तय करता है चुनाव आयोग? जानें नियम
नौकरी
NABARD में होगी ग्रेड A के पदों पर भर्ती, इस डेट से शुरू हो जाएंगे आवेदन; चेक कर लें डिटेल्स
NABARD में होगी ग्रेड A के पदों पर भर्ती, इस डेट से शुरू हो जाएंगे आवेदन; चेक कर लें डिटेल्स
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget