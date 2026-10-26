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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2027 रिटेंशन की डेडलाइन आई सामने, 16 दिसंबर को गोवा में होगी ऑक्शन

IPL 2027 रिटेंशन की डेडलाइन आई सामने, 16 दिसंबर को गोवा में होगी ऑक्शन

आईपीएल 2027 की नीलामी से पहले सभी 10 टीमों को रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होगी. इसकी डेडलाइन सामने आ चुकी है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 26 Oct 2026 06:13 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 20वें सीजन यानी आईपीएल 2027 की तैयारी सभी टीमों ने शुरू कर दी है. 16 दिसंबर को गोवा में आगामी सीजन की नीलामी का आयोजन होगा. नीलामी से पहले सभी 10 टीमों को अपनी अपनी रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होगी. रिटेंशन लिस्ट जारी करने की अंतिम तारीख यानी डेडलाइन सामने आ गई है. 

आईपीएल की सभी 10 टीमों को 15 नवंबर, 2026 से पहले अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होगी. इस बार कई बड़े खिलाड़ियों के रिलीज होने की संभावना है. हालांकि, अभी ट्रेड विंडो भी खुली हुई है. ऐसे में कई टीमों ने इस डील का फायदा उठाते हुए खिलाड़ियों की अदला-बदली की है. ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स से दिल्ली कैपिटल्स में आए हैं. वहीं कुलदीप यादव दिल्ली से लखनऊ में चले गए हैं. 

ट्रेड डील का नियम, कब तक खुली रहती है यह विंडो? 

आईपीएल की ट्रेड विंडो ऑक्शन से एक सप्ताह पहले तक खुली रहती है. फिर ऑक्शन के एक सप्ताह बाद विंडो दोबारा खुल जाती है, जो सीजन शुरू होने से लगभग एक महीने पहले तक खुली रहती है. हार्दिक पांड्या से लेकर अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल और सैम कर्रन के ट्रेड की अफवाहें सामने आई हैं. मगर अब तक सिर्फ 2 ही सफल ट्रेड देखने को मिले हैं, जिनके तहत 4 खिलाड़ियों की टीम बदल गई है.

कई बड़े खिलाड़ियों के रिलीज किए जाने की संभावना 

आईपीएल 2027 की ऑक्शन से पहले कई बड़े खिलाड़ियों के रिलीज किए जाने की संभावना है. मुंबई इंडियंस सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे स्टार खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है. दिल्ली कैपिटल्स करुण नायर, पृथ्वी शॉ, रेहान अहमद, दुश्मंथा चमीरा, काइल जैमीसन और आकिब नबी डार को रिलीज कर सकती है. वहीं गुजरात टाइटंस ल्यूक वुड, राहुल तेवतिया और शाहरुख खान को रिलीज कर सकती है. चैंपियन आरसीबी भी दो खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 26 Oct 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
INDIAN PREMIER LEAGUE HARDIK PANDYA IPL 2027 IPL 2027 Auction
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