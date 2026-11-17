वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने 2025 मेगा ऑक्शन में 1 करोड़ 10 लाख रुपये में खरीदा था. तब वैभव की उम्र 14 साल थी, वह ऑक्शन में बिकने वाले सबसे छोटी उम्र के खिलाड़ी बने. अपने पहले संस्करण में उन्होंने 35 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया, जो अभी तक का आईपीएल में दूसरा सबसे तेज शतक है. पिछले संस्करण उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ऑरेंज कैप समेत लगभग सभी अवार्ड जीते. अब आईपीएल 2027 की रिटेंशन लिस्ट में उनके नाम पर सभी की नजरें हैं, उनकी सैलरी में कितना इजावा होगा?

वैभव सूर्यवंशी बहुत कम समय में क्रिकेट जगत में अपनी खास पहचान बना चुके हैं. न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के दिग्गज उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके खेल के दीवाने हैं. वह आईपीएल में किए गए प्रदर्शन के दम पर इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं. वहां भी वह कमाल कर चुके हैं. क्रिकेट पंडित मानते हैं कि अगर वैभव का नाम ऑक्शन में आए तो उनको 20 करोड़ रुपये से अधिक की रकम मिल सकती है. यानी अभी के प्राइस से 20 गुना ज्यादा. लेकिन राजस्थान रॉयल्स ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी, क्योंकि वैभव ऐसा नाम बन चुके हैं जिनके खेल को देखने के लिए लोग स्टेडियम आ रहे हैं.

IPL 2027 में बढ़ सकती है वैभव सूर्यवंशी की सैलरी

एक फ्रेंचाइजी के लिए आईपीएल 2027 का टोटल पर्स 157 करोड़ रुपये है. रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सैलरी भी इसमें शामिल होगी, यानी रिटेन प्लेयर्स की सैलरी के टोटल को 157 करोड़ में घटाकर जो आएगा वो रकम टीम ऑक्शन में खर्च कर सकती है. टीम वैभव की कीमत जानती है, ऐसे में फ्रेंचाइजी तो किसी कीमत पर उन्हें नहीं जाने देगी.

अब सवाल है कि क्या वैभव सूर्यवंशी की तरफ से सैलरी को लेकर कोई बात की गई है. अभी वैभव उस पड़ाव पर हैं, जहां वह अपनी सैलरी खुद तय कर सकते हैं या नेगोशिएट कर सकते हैं. कोई भी मानेगा कि अभी जो उनका प्राइस (1.1 करोड़ रुपये) है, वो उनके खेल और नाम के हिसाब से बहुत कम है. फ्रेंचाइजी कई खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है, और जितना संभव होगा उतना वैभव के लिए तय कर सकती है. अगर राजस्थान उनकी सैलरी 10 गुना बढ़ा दे तो ये करीब 11 करोड़ होगा. अगर उनका प्राइस 10 करोड़ से ऊपर भी हो जाता है तो कोई हैरानी नहीं होगी.

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