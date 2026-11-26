मुंबई इंडियंस शुक्रवार, 27 नवंबर को IPL 2027 के लिए अपने नए कप्तान की घोषणा करेगी. एमआई ने एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी, जिसमें फैंस को हिंट मिल गया है कि रोहित शर्मा एक बार फिर टीम की कमान संभालने जा रहे हैं. इससे पहले फ्रेंचाइजी ने एक फोटो शेयर की थी, जिसे देखकर भी फैंस यही समझे थे कि रोहित आईपीएल में फिर कप्तानी करते नजर आएंगे.

मुंबई इंडियंस ने आज शाम को ठीक 5 बजकर 45 मिनट पर ये पोस्ट किया, जिसमें बताया कि अब से 24 घंटे बाद ऐलान होगा. ये कप्तानी को लेकर है, यानी एमआई के कप्तान का ऐलान कल, शुक्रवार शाम को 5 बजकर 45 मिनट पर होगा. अब इस पोस्ट की टाइमिंग खास है, जो रोहित से कनेक्ट करती है.

रोहित शर्मा की जर्सी का नंबर 45 है, तो ये उसी से जुड़ा समझा जा रहा है. रोहित शर्मा की कप्तानी में एमआई ने 5 आईपीएल ट्रॉफी जीती है. 5:45 से फैंस यही मतलब निकाल रहे हैं कि रोहित ही नए कप्तान होंगे. बता दें कि फ्रेंचाइजी ने हार्दिक पांड्या को ट्रेड के जरिए पंजाब किंग्स को दे दिया है, जिसके बदले उन्होंने अर्शदीप सिंह को अपने स्क्वॉड में शामिल किया है.

24 hours to go ⏳ https://t.co/dXs6WQswnr — Mumbai Indians (@mipaltan) November 26, 2026

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