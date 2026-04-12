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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकौन सी कंपनी के बैट से खेलते हैं वैभव सूर्यवंशी, दुकान पर कितने का मिलता है? जिससे लगाते हैं लंबे-लंबे छक्के

कौन सी कंपनी के बैट से खेलते हैं वैभव सूर्यवंशी, दुकान पर कितने का मिलता है? जिससे लगाते हैं लंबे-लंबे छक्के

Vaibhav Suryavanshi Bat Price: वैभव सूर्यवंशी भारत की अंडर-19 टीम से लेकर IPL में लंबे-लंबे छक्के लगा रहे हैं. वो कौन सी कंपनी के बैट से खेलते हैं और ये बैट किटने रुपये का मिलता है?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Apr 2026 06:23 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी, दिखने में 15 साल का नादान सा लड़का, लेकिन मैदान पर बड़े-बड़े दिग्गज गेंदबाजों को चौके-छक्के लगाने में माहिर. 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग में कदम रखा और 200+ के स्ट्राइक रेट से तबाही मचाई. IPL 2026 में उनका बल्ला पहले से भी ज्यादा तगड़े अंदाज में घूम रहा है. मौजूदा सीजन में अब तक केवल 4 मैचों में 18 छक्के लगा चुके हैं.

क्या आपने कभी सोचा है कि वैभव किस कंपनी के बल्ले से खेलते हैं कि वो बहुत लंबे-लंबे छक्के लगा पाते हैं. साथ ही जान लीजिए कि वैभव जिस कंपनी के बैट से खेलते हैं, वह आपके शहर में दुकान पर कितने का मिलता है?

किस कंपनी का बैट इस्तेमाल करते हैं वैभव सूर्यवंशी?

वैभव सूर्यवंशी 'SS' कंपनी का बैट इस्तेमाल करते हैं, जिसका पूरा नाम सरीन स्पोर्ट्स है. वैभव के बैट पर बड़े-बड़े अक्षरों में 'SS' लिखा होता है, यह भारतीय स्पोर्ट्स उपकरण निर्माता कंपनी है, जिसकी स्थापना साल 1969 में हुई थी. वे कश्मीर विलो बैट से खेलते हैं और कभी-कभी इंग्लिश विलो बैट का भी इस्तेमाल करते हैं. रिपोर्ट्स अनुसार वैभव भारी किनारे वाले बैट से खेलते हैं, जो उन्हें बड़े-बड़े शॉट खेलने में मदद करता है.

उनके बैट का वजन 1134 ग्राम से 1170 ग्राम के बीच होता है. हाल ही में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांडया भी वैभव का बैट चेक करते दिखे थे. इससे लोगों की उत्सुकता भी बढ़ी है कि आखिर इस 15 वर्षीय क्रिकेटर के बैट में क्या खास है.

कितना का आता है वैभव सूर्यवंशी का बैट?

वैभव सूर्यवंशी SS कंपनी का बैट इस्तेमाल करते हैं. एसएस कंपनी की वेबसाइट पर बैट का प्राइस 200 रुपये से शुरू होकर 2 लाख रुपये तक जाता है. मगर रिपोर्ट्स अनुसार वैभव अपनी जरूरतों के अनुसार बैट बनवाते हैं और इसकी कीमत 50 हजार से एक लाख रुपये के बीच बताई जाती है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 12 Apr 2026 06:23 PM (IST)
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