IPL 2026 में सबसे 'महंगा' बल्ला इस्तेमाल करने वाले 5 खिलाड़ी, विराट कोहली टॉप पर; जानें कीमत

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 का खिताब जीता था. यह आरसीबी का लगातार दूसरा खिताब था. टूर्नामेंट के बीच और बाद में भी कई चीजों को लेकर चर्चा हुई. किसी ने सीजन में मिलने वाली बंपर प्राइज मनी की बात की, तो किसी ने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को मिलने वाले इनाम पर फोकस किया. लेकिन यहां आपको बताएंगे कि सीजन में किन पांच खिलाड़ियों ने सबसे महंगे बल्लों का इस्तेमाल किया. लिस्ट में विराट कोहली टॉप पर हैं.

किंग कोहली ने आईपीएल 2026 में सबसे महंगे बल्ले का इस्तेमाल किया था. उनके बल्ले की कीमत 1.5 लाख रुपये थी. आरसीबी के लिए खेलने वाले कोहली के बल्ले पर आपने MRF का स्टीकर देखा होगा, लेकिन वह SS के बल्ले का इस्तेमाल करते हैं. MRF उनके बल्ले का स्पॉन्सर है.

2- केएल राहुल- 1.10 लाख रुपये

सबसे महंगा बल्ला इस्तेमाल करने की लिस्ट में दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल दूसरे पायदान पर हैं. राहुल के बैट की कीमत 1.10 लाख रुपये है. वह SG का केएलआर-1 एडीशन इस्तेमाल करते हैं.

3- अभिषेक शर्मा- 1 लाख रुपये

लिस्ट में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने वाले अभिषेक शर्मा तीसरे पायदान पर आते हैं. अभिषेक के बैट की कीमत 1 लाख रुपये है. वह SS का बैट इस्तेमाल करते हैं, जिस पर HERO का स्टीकर लगाकर खेलते हैं.

4- ईशान किशन- 1 लाख

ईशान किशन लिस्ट में चौथे पायदान पर नजर आते हैं. सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने वाले ईशान के बैट की कीमत 1 लाख रुपये है. वह SG का SG प्लेयर ईशान किशन एडीशन का इस्तेमाल करते हैं.

5- फिल सॉल्ट- 90 हजार

इंग्लिश बल्लेबाज फिल सॉल्ट लिस्ट में पांचवें पायदान पर नजर आते हैं. आरसीबी के लिए खेलने वाले सॉल्ट के बैट की कीमत 90 हजार रुपये है.

आपको बता दें कि बैट की कीमतों के यह आंकड़े सौरव यदुवंशी नाम के एक इंस्टग्राम चैनल पर जारी की गई एक वीडियो से लिए गए हैं.

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