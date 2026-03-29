इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में हो गई है. आज संस्करण के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स अपने अभियान की शुरुआत करेगी. ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली केकेआर के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे तेज गेंदबाजों के खिलाफ कैसी अप्रोच अपनाएं, जो पॉवरप्ले में विकेट निकालने में माहिर हैं. वहीं केकेआर इस बार अपने पोस्टर बॉय रहे आंद्रे रसेल के बिना खेल रही है.

मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हेड टू हेड की बात करें तो MI का पलड़ा काफी भारी नजर आता है. दोनों के बीच अभी तक 35 मैच हुए हैं, जिनमें से 24 MI ने जीते हैं और KKR सिर्फ 11 बार जीत दर्ज कर पाई है. मुंबई के खिलाफ कोलकाता का सबसे बड़ा स्कोर 232 का है और कोलकाता के सामने मुंबई का सर्वाधिक स्कोर 210 रनों का है.

MI vs KKR मैच कहां पर होगा?

वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई.

MI vs KKR मैच कितने बजे शुरू होगा?

मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच आज (29 मार्च) शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा.

MI vs KKR मैच का टॉस कितने बजे होगा?

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे. दोनों के बीच टॉस शाम को 7 बजे होगा.

MI vs KKR मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा?

मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. अलग-अलग भाषाओं में कमेंटरी के जरिए आप मैच का आनंद उठा सकते हो.

किस ऐप पर देखें MI vs KKR मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?

मोबाइल/लैपटॉप यूजर्स जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

MI की संभावित प्लेइंग 11

क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, शरफेन रदरफोर्ड, हार्दिक पांड्या (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, नमनधीर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट.

इम्पैक्ट प्लेयर: मयंक मारकंडे.

KKR की संभावित प्लेइंग 11

टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अंकुल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक.

इम्पैक्ट प्लेयर: अंगकृष रघुवंशी.