IPL 2026: IPL 2026 से बाहर होंगे ये 5 बड़े दिग्गज, दो स्टार खिलाड़ियों ने तो किया PSL का रुख, जानें क्यों

IPL 2026 से पहले फैंस को बड़ा झटका लगा है. मोईन अली और फाफ डु प्लेसिस ने PSL का रास्ता चुन लिया है, जबकि ग्लेन मैक्सवेल, आंद्रे रसेल और आर. अश्विन भी अगले सीजन में नजर नहीं आएंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 10 Dec 2025 11:34 AM (IST)
IPL 2026: आईपीएल 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इस बार टूर्नामेंट की चमक कुछ बड़े नामों के बिना फीकी पड़ने वाली है. जैसे-जैसे 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाला मिनी ऑक्शन करीब आता जा रहा है, कई दिग्गज खिलाड़ियों ने खुद को इस सीजन से अलग कर लिया है. इनमें कुछ खिलाड़ियों ने तो दूसरा लीग चुन लिया है, जबकि कुछ ने संन्यास या ब्रेक का रास्ता अपनाया है. इन फैसलों ने फैंस को हैरान कर दिया है क्योंकि ये सभी खिलाड़ी IPL इतिहास में अपनी खास पहचान बना चुके हैं.

1. मोईन अली

इंग्लैंड के अनुभवी ऑलराउंडर मोईन अली ने IPL 2026 में न खेलने का फैसला लिया है और पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) का रुख किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की. KKR के लिए खेलते हुए उनका पिछला सीजन खास नहीं रहा था, लेकिन मोईन की ऑलराउंड क्षमताएं हमेशा चर्चा में रहती हैं. IPL में 73 मैच खेलते हुए उन्होंने 1167 रन और 41 विकेट अपने नाम किए हैं.

2. फाफ डु प्लेसिस

साउथ अफ्रीका के दिग्गज फाफ डु प्लेसिस ने भी PSL को प्राथमिकता दी है. फाफ ने अपने संदेश में कहा कि यह उनके लिए बेहद कठिन फैसला था, क्योंकि IPL ने उन्हें वर्षों तक पहचान और सम्मान दिया. CSK, RCB और दिल्ली की ओर से शानदार प्रदर्शन करने वाले फाफ ने IPL में 4773 रन बनाए और हमेशा एक भरोसेमंद बल्लेबाज रहे.

3. ग्लेन मैक्सवेल

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने बिना कोई कारण बताए IPL 2026 की नीलामी से अपना नाम वापस ले लिया है. पिछले दो सीजन उनके लिए बेहद खराब रहे थे, जहां वह 15 पारियों में सिर्फ 100 रन ही बना सके. हालांकि उन्होंने IPL फैंस का शुक्रिया अदा किया है. मैक्सवेल IPL के सबसे मनोरंजक विदेशी खिलाड़ियों में रहे हैं.

4. आंद्रे रसेल 

KKR के तूफानी ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने आधिकारिक तौर पर IPL से संन्यास ले लिया है. उन्होंने कहा कि वह अब ‘पावर कोच’ के रूप में KKR परिवार के साथ जुड़े रहेंगे. रसेल IPL के सबसे विनाशक खिलाड़ियों में से एक रहे हैं. 140 मैच, 2651 रन, 123 विकेट - यह आंकड़े खुद उनकी ताकत बताते हैं.

5. रविचंद्रन अश्विन

भारत के महान ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी IPL करियर को खत्म करने का ऐलान किया. उन्होंने अगस्त 2025 में IPL से संन्यास की घोषणा कर दी थी. 187 विकेटों के साथ वह IPL इतिहास के टॉप-5 गेंदबाजों में शामिल रहे हैं. CSK की 2010 और 2011 की खिताबी जीत में उनका बड़ा रोल रहा. उन्होंने साफ कहा है कि अब वह दुनियाभर की अन्य टी20 लीगों में खेलते रहेंगे. 

Published at : 10 Dec 2025 11:34 AM (IST)
R Ashwin Moeen Ali IPL AUCTION GLENN MAXWELL IPL 2026
