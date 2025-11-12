अर्जुन तेंदुलकर का साथ छोड़ेगी मुंबई इंडियंस, IPL 2026 ऑक्शन से पहले LSG के साथ करेगी अदला-बदली

(Source: ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
अर्जुन तेंदुलकर का साथ छोड़ेगी मुंबई इंडियंस, IPL 2026 ऑक्शन से पहले LSG के साथ करेगी अदला-बदली
आईपीएल 19वें संस्करण (IPL 2026) के लिए मुंबई इंडियंस अर्जुन तेंदुलकर का साथ छोड़ सकती है, उन्हें ट्रेड के जरिए LSG टीम को दे सकती है. अर्जुन को MI ने पिछले मेगा ऑक्शन में 30 लाख में खरीदा था.
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस ने पिछले संस्करण के लिए हुए मेगा ऑक्शन में उनके बेस प्राइस में खरीदा था. हालांकि अर्जुन 2025 में एक भी मैच नहीं खेले, अब IPL 2026 से पहले दिसंबर में मिनी ऑक्शन होने जा रहा है. 15 नवंबर को रिटेंशन लिस्ट जारी होगी और साफ़ होगा कि किस फ्रेंचाइजी ने किस प्लेयर को रिटेन और रिलीज़ किया. इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई अर्जुन तेंदुलकर का साथ छोड़ सकती है.
अर्जुन तेंदुलकर की जगह किस प्लेयर को लेगी मुंबई इंडियंस?
क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार अर्जुन तेंदुलकर और शार्दुल ठाकुर को लेकर मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच बातचीत चल रही है. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि दोनों की अदला बदली हो सकती है, हालांकि ये पूरी तरह से कैश ट्रांसफर हो सकता है.
आईपीएल ट्रेड नियम के अनुसार बीसीसीआई ही किसी भी ट्रांसफर की आधिकारिक घोषणा कर सकता है, इसलिए शायद दोनों फ्रेंचाइजियां कुछ बोलना नहीं चाहती. मुंबई क्रिकेट से जुड़े एक सूत्र ने क्रिकबज को पुष्टि की है कि इन दोनों के बीच ट्रेड होने की संभावना है. इसकी घोषणा कुछ दिनों में हो सकती है.
पिछले सीजन कैसा था शार्दुल ठाकुर का प्रदर्शन
शार्दुल ठाकुर पिछले साल हुए मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे, जिसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 2 करोड़ रुपये में रिप्लेसमेंट के तौर पर अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया था. ठाकुर ने 2025 संस्करण में कुल 10 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 13 विकेट चटकाए थे. ठाकुर अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, हालांकि पिछले संस्करण में उन्होंने बल्ले से कोई ख़ास योगदान नहीं दिया था.
वहीं अर्जुन तेंदुलकर की बात करें तो पिछले संस्करण में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. पहले सीजन (2023) से अर्जुन मुंबई के साथ हैं, लेकिन कुछ ख़ास प्रभाव नहीं छोड़ पाए. 2023 में अर्जुन ने 4 मैच खेले थे, जिसमें कुल 3 विकेट लिए. 2024 में उन्हें सिर्फ 1 ही मैच खेलने को मिला, जिसमें वह कोई विकेट नहीं ले पाए थे.
