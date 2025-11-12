अर्जुन तेंदुलकर का साथ छोड़ेगी मुंबई इंडियंस, IPL 2026 ऑक्शन से पहले LSG के साथ करेगी अदला-बदली

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअर्जुन तेंदुलकर का साथ छोड़ेगी मुंबई इंडियंस, IPL 2026 ऑक्शन से पहले LSG के साथ करेगी अदला-बदली

आईपीएल 19वें संस्करण (IPL 2026) के लिए मुंबई इंडियंस अर्जुन तेंदुलकर का साथ छोड़ सकती है, उन्हें ट्रेड के जरिए LSG टीम को दे सकती है. अर्जुन को MI ने पिछले मेगा ऑक्शन में 30 लाख में खरीदा था.

By : शिवम | Updated at : 12 Nov 2025 07:08 PM (IST)
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस ने पिछले संस्करण के लिए हुए मेगा ऑक्शन में उनके बेस प्राइस में खरीदा था. हालांकि अर्जुन 2025 में एक भी मैच नहीं खेले, अब IPL 2026 से पहले दिसंबर में मिनी ऑक्शन होने जा रहा है. 15 नवंबर को रिटेंशन लिस्ट जारी होगी और साफ़ होगा कि किस फ्रेंचाइजी ने किस प्लेयर को रिटेन और रिलीज़ किया. इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई अर्जुन तेंदुलकर का साथ छोड़ सकती है.

अर्जुन तेंदुलकर की जगह किस प्लेयर को लेगी मुंबई इंडियंस?

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार अर्जुन तेंदुलकर और शार्दुल ठाकुर को लेकर मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच बातचीत चल रही है. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि दोनों की अदला बदली हो सकती है, हालांकि ये पूरी तरह से कैश ट्रांसफर हो सकता है.

आईपीएल ट्रेड नियम के अनुसार बीसीसीआई ही किसी भी ट्रांसफर की आधिकारिक घोषणा कर सकता है, इसलिए शायद दोनों फ्रेंचाइजियां कुछ बोलना नहीं चाहती. मुंबई क्रिकेट से जुड़े एक सूत्र ने क्रिकबज को पुष्टि की है कि इन दोनों के बीच ट्रेड होने की संभावना है. इसकी घोषणा कुछ दिनों में हो सकती है.

पिछले सीजन कैसा था शार्दुल ठाकुर का प्रदर्शन 

शार्दुल ठाकुर पिछले साल हुए मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे, जिसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 2 करोड़ रुपये में रिप्लेसमेंट के तौर पर अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया था. ठाकुर ने 2025 संस्करण में कुल 10 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 13 विकेट चटकाए थे. ठाकुर अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, हालांकि पिछले संस्करण में उन्होंने बल्ले से कोई ख़ास योगदान नहीं दिया था.

वहीं अर्जुन तेंदुलकर की बात करें तो पिछले संस्करण में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. पहले सीजन (2023) से अर्जुन मुंबई के साथ हैं, लेकिन कुछ ख़ास प्रभाव नहीं छोड़ पाए. 2023 में अर्जुन ने 4 मैच खेले थे, जिसमें कुल 3 विकेट लिए. 2024 में उन्हें सिर्फ 1 ही मैच खेलने को मिला, जिसमें वह कोई विकेट नहीं ले पाए थे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 12 Nov 2025 07:08 PM (IST)
Arjun Tendulkar Shardul Thakur LSG MUMBAI INDIANS LUCKNOW SUPER GIANTS IPL 2026 IPL Auction 2026
इंडिया
Delhi Blast: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उमर की दूसरी कार बरामद, सामने आया चौंकाने वाला राज
बिहार
Bihar Experts Exit Poll: तेजस्वी या नीतीश... कौन बनाएगा सरकार? ये सीटें तय करेंगी सत्ता का समीकरण!
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
इंडिया
Delhi Blast: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उमर की दूसरी कार बरामद, सामने आया चौंकाने वाला राज
बिहार
Bihar Experts Exit Poll: तेजस्वी या नीतीश... कौन बनाएगा सरकार? ये सीटें तय करेंगी सत्ता का समीकरण!
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
टेलीविजन
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? जान लें कहां हो रही है गलती
शिक्षा
किस देश की है सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी? यहां नौकरी कर ली तो भारत लौटने पर हो जाएगी मौज
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
