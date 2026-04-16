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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपंजाब की धमाकेदार जीत, मुंबई की चौथी हार, बेकार गया डिकॉक का शतक; प्रभसिमरन-अय्यर ने रचा इतिहास

पंजाब की धमाकेदार जीत, मुंबई की चौथी हार, बेकार गया डिकॉक का शतक; प्रभसिमरन-अय्यर ने रचा इतिहास

MI vs PBKS Full Match Highlights: पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया. प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर ने पंजाब के लिए ऐतिहासिक पारी खेलीं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Apr 2026 11:09 PM (IST)
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Mumbai Indians vs Punjab Kings Highlights: पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया है. क्विंटन डिकॉक की 112 रनों की ऐतिहासिक शतकीय पारी MI के काम नहीं आई. वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रनों का स्कोर खड़ा किया था. प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर ने MI के गेंदबाजी अटैक का इतना बुरा हाल किया कि पंजाब ने 21 गेंद पहले ही टारगेट को चेज कर लिया.

प्रभसिमरन-अय्यर ने रचा इतिहास

पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर ने 139 रनों की शानदार साझेदारी की. मगर उन्होंने किसी पार्टनरशिप का नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. प्रभसिमरन सिंह 25 साल की उम्र तक पंजाब किंग्स के लिए सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. यह उनकी पंजाब के लिए 10वीं ऐसी पारी रही जिसमें उन्होंने 50 या उससे ज्यादा रन बनाए हों. उन्होंने डेविड मिलर (9) का रिकॉर्ड तोड़ा.

दूसरी ओर श्रेयस अय्यर ने अपने लंबे और विशाल IPL करियर में पहली बार वानखेड़े मैदान पर कोई अर्धशतकीय पारी खेली है. 2015 में डेब्यू के बाद श्रेयस वानखेड़े मैदान में 9 पारियों में बैटिंग कर चुके थे, लेकिन कभी फिफ्टी नहीं लगा पाए थे. अब आखिरकार 11 साल के इंतजार के बाद उन्होंने फिफ्टी के सूखे का अंत किया. अय्यर ने इस मैच में 35 गेंद में 66 रन बनाए.

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MI की चौथी हार, पंजाब नई बादशाह

मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग करते हुए 196 रन बनाए थे. क्विंटन डिकॉक ने 112 रन बनाए, वहीं नमन धीर ने 50 रनों की पारी खेली. रोहित शर्मा चोट की वजह से नहीं खेले, अन्य बल्लेबाज नहीं चल पाए. MI की टीम गेंदबाजी करने आई तो केवल अल्लाह गजनफर के अलावा सारे गेंदबाजों की जमकर कुटाई हुई.

मुंबई इंडियंस ने जीत के साथ IPL 2026 की शुरुआत की थी. मगर उसके बाद मुंबई की टीम लगातार 4 हार झेल चुकी है. दूसरी ओर पंजाब किंग्स अब तक एकमात्र टीम है, जिसने आईपीएल 2026 में हार का स्वाद नहीं चखा है. पंजाब ने 5 मैचों में 4 जीत दर्ज की हैं, जबकि उसका एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था. पंजाब अब पॉइंट्स टेबल की नई बादशाह बन गई है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Apr 2026 11:02 PM (IST)
Tags :
MI Vs PBKS MUMBAI INDIANS IPL HIGHLIGHTS IPL 2026 PUNJAB KINGS
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