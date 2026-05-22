आईपीएल 2026 में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच भिड़ंत होगी. दोनों ही टीमें पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं, लेकिन अब जंग टॉप-2 में फिनिश करने को लेकर है. आरसीबी टॉप पर काबिज है. 13 मैचों में उसके 18 अंक हैं. वहीं हैदराबाद तीसरे नंबर पर है. हैदराबाद के 13 मैचों में 16 अंक हैं. दोनों ही टीमों का आईपीएल 2026 के लीग स्टेज में यह लास्ट मैच है.

आईपीएल 2026 की शुरुआत इन दोनों के बीच मैच से हुई थी. तब आरसीबी ने हैदराबाद के सामने आसानी से 202 रनों का लक्ष्य चेज कर दिया था. अब हैदराबाद की टीम इस मैच में पिछली हार का बदला लेना चाहेगी. साथ ही इस मैच को जीतकर हैदराबाद की टीम टॉप-2 में फिनिश कर सकती है.

पिच रिपोर्ट

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद रहती है. यहां रन बनाना आसान देखा गया है. ओस का इतना प्रभाव नहीं रहने वाला है. फिर भी आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकती है, क्योंकि यहां टारगेट चेज होते देखे गए हैं.

मैच प्रिडिक्शन

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि मुकाबला बराबरी का है. यानी 50-50 वाला मामला है. फिर भी लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम की जीत की उम्मीद ज्यादा है.

सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग इलेवन- ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, स्मरण रविचंद्रन, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की संभावित प्लेइंग इलेवन- जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), वेंकटेश अय्यर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड/सुयश शर्मा, क्रुणाल पांड्या, रसिख सलाम डार, भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड

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