आज DC और RR की भिड़ंत, जानें दिल्ली-राजस्थान की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

आईपीएल 2026 में आज का दूसरा मैच दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमें अरुण जेटली स्टेडियम में भिड़ेंगी. प्लेऑफ की रेस में दोनों टीमें शामिल हैं. ऐसे में दोनों जीत के लिए अपना सबकुछ झोंक देंगी. दिल्ली की टीम अगर हारेगी तो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी. वहीं अगर राजस्थान हारी तो उसके लिए आगे की राह काफी मुश्किल हो जाएगी.

आईपीएल 2026 में अब तक दिल्ली कैपिटल्स ने 12 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्हें सिर्फ पांच मैचों में जीत मिली है. वैसे, अगर दिल्ली बाकी दोनों मैच जीत लेगी, फिर भी उसका प्लेऑफ में पहुंचना दूसरी टीमों के रिजल्ट पर निर्भर रहेगा. राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो उन्होंने अब तक 11 मैच ही खेले हैं. इस दौरान राजस्थान को 6 जीत मिली है. राजस्थान को अपने बाकी तीन मैचों में से दो मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे.

हेड टू हेड में कौन आगे?

दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हेड टू हेड में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है. मुकाबला 16-15 का है, जिसमें दिल्ली आगे है. वहीं अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली सात बार राजस्थान को हरा चुकी है, वहीं राजस्थान ने दिल्ली को इस मैदान पर सिर्फ तीन हार शिकस्त दी है.

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद रहती है. यहां हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं. मैदान काफी छोटा है. हालांकि, दिल्ली का प्रदर्शन यहां अप्रत्याशित रहा है. यह वही पिच है जहां उन्होंने 210 रनों का लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया था और एक मैच बाद 75 रनों पर ऑल आउट हो गए थे.

मैच प्रिडिक्शन

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है इस मैच में राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी है. हालांकि, टॉस काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम की जीत की उम्मीद ज्यादा है.

दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, मुकेश कुमार, आकिब नबी डार, मिचेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी

राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, ब्रिजेश शर्मा