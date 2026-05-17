हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज DC और RR की भिड़ंत, जानें दिल्ली-राजस्थान की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

आज DC और RR की भिड़ंत, जानें दिल्ली-राजस्थान की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals: आईपीएल 2026 में आज का दूसरा मैच दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमें DC के होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में भिड़ेंगी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 17 May 2026 04:27 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 में आज का दूसरा मैच दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमें अरुण जेटली स्टेडियम में भिड़ेंगी. प्लेऑफ की रेस में दोनों टीमें शामिल हैं. ऐसे में दोनों जीत के लिए अपना सबकुछ झोंक देंगी. दिल्ली की टीम अगर हारेगी तो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी. वहीं अगर राजस्थान हारी तो उसके लिए आगे की राह काफी मुश्किल हो जाएगी. 

आईपीएल 2026 में अब तक दिल्ली कैपिटल्स ने 12 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्हें सिर्फ पांच मैचों में जीत मिली है. वैसे, अगर दिल्ली बाकी दोनों मैच जीत लेगी, फिर भी उसका प्लेऑफ में पहुंचना दूसरी टीमों के रिजल्ट पर निर्भर रहेगा. राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो उन्होंने अब तक 11 मैच ही खेले हैं. इस दौरान राजस्थान को 6 जीत मिली है. राजस्थान को अपने बाकी तीन मैचों में से दो मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे. 

हेड टू हेड में कौन आगे?

दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हेड टू हेड में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है. मुकाबला 16-15 का है, जिसमें दिल्ली आगे है. वहीं अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली सात बार राजस्थान को हरा चुकी है, वहीं राजस्थान ने दिल्ली को इस मैदान पर सिर्फ तीन हार शिकस्त दी है.

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट 

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद रहती है. यहां हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं. मैदान काफी छोटा है. हालांकि, दिल्ली का प्रदर्शन यहां अप्रत्याशित रहा है. यह वही पिच है जहां उन्होंने 210 रनों का लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया था और एक मैच बाद 75 रनों पर ऑल आउट हो गए थे.

मैच प्रिडिक्शन 

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है इस मैच में राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी है. हालांकि, टॉस काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम की जीत की उम्मीद ज्यादा है.

दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, मुकेश कुमार, आकिब नबी डार, मिचेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी

राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, ब्रिजेश शर्मा

Published at : 17 May 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
DC Vs RR KL Rahul Delhi Capitals Vs Rajasthan Royals IPL Vaibhav Suryavanshi IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
आज DC और RR की भिड़ंत, जानें दिल्ली-राजस्थान की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज DC और RR की भिड़ंत, जानें दिल्ली-राजस्थान की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
क्रिकेट
IPL 2026 में अचानक बदला RCB का कप्तान, रजत पाटीदार की जगह इस खिलाड़ी को मिली कमान
IPL 2026 में अचानक बदला RCB का कप्तान, रजत पाटीदार की जगह इस खिलाड़ी को मिली कमान
क्रिकेट
रजत पाटीदार बाहर, पंजाब ने जीता टॉस, RCB की पहले बैटिंग; दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव
रजत पाटीदार बाहर, पंजाब ने जीता टॉस, RCB की बैटिंग; दोनों टीमों की प्लेइंग-11 में बड़े बदलाव
क्रिकेट
धोनी समेत ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 के बाद हो सकते हैं बाहर, लिस्ट में एक कप्तान भी शामिल
धोनी समेत ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 के बाद हो सकते हैं बाहर, लिस्ट में एक कप्तान भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें| PM Modi | NEET Controversy | Trump | Iran | Petrol Diese Price Hike
Lawyers Chamber Demolition: भारी विरोध के बीच 'बुलडोजर एक्शन'! चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात | Lucknow
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | PM Modi | NEET Controversy | Trump | Iran | Petrol Diese Price Hike
US Iran War: Donald Trump ने ईरान को दे दी सबसे बड़ी चेतावनी! | China | xi jinping | Breaking
NEET Paper Leak:नोट उड़ाकर जताया गुस्सा! शिक्षा मंत्री के आवास पर यूथ कांग्रेस का भारी हंगामा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं PM मोदी का शुक्रगुजार हूं कि...', कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने किस बात पर किया प्रधानमंत्री का शुक्रिया!
'मैं PM मोदी का शुक्रगुजार हूं कि...', कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने किस बात पर किया प्रधानमंत्री का शुक्रिया!
इंडिया
'कयामत तक जिंदा रहेगा इस्लाम', जमीयत की बैठक में बोले मौलाना अरशद मदनी- मुसलमानों को....
'कयामत तक जिंदा रहेगा इस्लाम', जमीयत की बैठक में बोले मौलाना अरशद मदनी- मुसलमानों को....
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हमीरपुर के NH 34 पर भीषण सड़क हादसा, कार में सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत
हमीरपुर के NH 34 पर भीषण सड़क हादसा, कार में सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत
बॉलीवुड
5 मिनट 8 सेकंड का रोमांटिक सॉन्ग, जिसे 28 साल पहले जावेद अख्तर ने कर दिया था मना, फिर यूं बना आइकॉनिक
5 मिनट 8 सेकंड का रोमांटिक सॉन्ग, जिसे 28 साल पहले जावेद अख्तर ने कर दिया था मना, फिर यूं बना आइकॉनिक
आईपीएल 2026
PBKS Playoffs Scenario: आज RCB से हारते ही पंजाब किंग्स प्लेऑफ से हो जाएगी बाहर? जानें PBKS का समीकरण
आज RCB से हारते ही पंजाब किंग्स प्लेऑफ से हो जाएगी बाहर? जानें PBKS का समीकरण
विश्व
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
इंडिया
'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान
'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
भारतीय शादी देख बेकाबू हुआ विदेशी शख्स, डीजे फ्लोर पर पंजाबी बीट सुन लगाए ठुमके, दीवानगी का वीडियो वायरल
भारतीय शादी देख बेकाबू हुआ विदेशी शख्स, डीजे फ्लोर पर पंजाबी बीट सुन लगाए ठुमके, दीवानगी का वीडियो वायरल
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget