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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज GT और SRH के बीच भिड़ंत, जानें गुजरात-हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

आज GT और SRH के बीच भिड़ंत, जानें गुजरात-हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad: आईपीएल 2026 में आज 56वां मैच खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीमें भिड़ेंगी. यहां जानें इस मैच की A टू Z डिटेल्स.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 12 May 2026 05:19 PM (IST)
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आईपीएल 2026 में आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें भिड़ेंगी. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों ही टीमें प्लेऑफ में पहुंचने की दावेदार हैं. हैदराबाद और गुजरात, दोनों अपने पिछले मैच जीतकर आई हैं. ऐसे में इस मैच के रोमांचक होने के पूरे आसार हैं. 

प्वाइंट्स टेबल में सनराइजर्स हैदराबाद दूसरे और गुजरात टाइटंस तीसरे नंबर पर हैं. दोनों टीमें 11-11 मैचों में 7-7 मुकाबले जीती हैं. दोनों के 14-14 अंक हैं. हालांकि, हैदराबाद का नेट रन रेट बेहतर है. इस कारण वो दूसरे नंबर पर है. आज के मैच में जो टीम जीतेगी, वो अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी. 

हेड टू हेड में कौन आगे?

सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच हेड टू हेड में शुभमन गिल की टीम 5-1 से आगे है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद से कभी नहीं हारी है. तीन मैच खेले गए हैं और तीनों गुजरात ने जीते हैं.

पिच रिपोर्ट 

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद रहती है. यहां चेज करना आसान रहता है. हालांकि, इस सीजन इस मैदान पर ज्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबले नहीं हुए हैं. आईपीएल 2026 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहली पारी का औसत स्कोर 181 रन रहा है. विशेष रूप से यहां तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन बेहतर रहा है, जिन्होंने प्रति ओवर 9 से कम रन दिए हैं. 

मैच प्रिडिक्शन 

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा भारी है. हालांकि, टॉस पर काफी कुछ निर्भर रहेगा. लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम की जीत की उम्मीद ज्यादा है.

गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग इलेवन- शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जोस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, अरशद खान, राशिद खान, मानव सुथार, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा/स्मरन रविचंद्रन, सलिल अरोड़ा, पैट कमिंस, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, साकिब हुसैन, ईशान मलिंगा

Published at : 12 May 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
Pat Cummins Shubman Gill GT VS SRH Gujarat Titans Vs Sunrisers Hyderabad IPL IPL 2026
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