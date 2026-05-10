RCB और MI के बीच भिड़ंत, जानें बेंगलुरु-मुंबई की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRCB और MI के बीच आज का दूसरा मैच, जानें बेंगलुरु-मुंबई की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

RCB और MI के बीच आज का दूसरा मैच, जानें बेंगलुरु-मुंबई की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians: आज का दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमें रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में भिड़ेंगी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 10 May 2026 04:21 PM (IST)
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आज का दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला आरसीबी के होम ग्राउंड में खेला जाना है, लेकिन अब आरसीबी का गढ़ रायपुर है. जी हां, यह मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर इस सीजन का यह पहला मैच है. इस मैच में बारिश खलल डाल सकती है, क्योंकि पिछले कई दिनों से रायपुर में झमाझम बारिश हुई है. 

प्वाइंट्स टेबल की बात करें तो आरसीबी 10 मैचों में छह जीत के साथ चौथे नंबर पर है. प्लेऑफ में पहुंचने का दावा मजबूत करने के लिए आरसीबी को कम से कम दो मैच, और आसानी से क्वालीफाई करने के लिए तीन मैच जीतने होंगे. आरसीबी अपने पिछले मैच में लखनऊ से हारी थी. वहीं मुंबई इंडियंस 10 मैचों में सिर्फ तीन मैच जीती है. वो अंक तालिका में 9वें स्थान पर है. 

हेड टू हेड में कौन आगे?

हेड टू हेड में मुंबई इंडियंस 19-16 से आगे है. यानी आरसीबी ने एमआई को अब तक 16 बार हराया है, लेकिन बेंगलुरु अब तक मुंबई को 19 बार शिकस्त दे चुकी है. 2023 से पिछले पांच मैचों में आरसीबी 3-2 से आगे चल रही है. 

पिच रिपोर्ट 

2023 से रायपुर में दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं. भारतीय टीम दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ यहां खेली. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 174 रनों डिफेंड किए थे. वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रन चेज किए थे. इस मैदान पर आखिरी बार 2016 में आईपीएल का मैच खेला गया था. ऐसे में आज एक लो स्कोरिंग मैच हो सकता है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की संभावित प्लेइंग इलेवन- जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार

मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग इलेवन- रियान रिकल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, नमन धीर, हार्दिक पांड्या/शरफेन रदरफोर्ड, विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, शार्दुल ठाकुर

Published at : 10 May 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
RCB Vs MI Virat Kohli IPL HARDIK PANDYA IPL 2026 Royal Challengers Bengaluru Vs Mumbai Indians
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