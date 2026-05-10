आज CSK और LSG के बीच पहला मैच, जानें चेन्नई-लखनऊ की प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज CSK और LSG के बीच पहला मैच, जानें चेन्नई-लखनऊ की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

आज CSK और LSG के बीच पहला मैच, जानें चेन्नई-लखनऊ की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants: आईपीएल 2026 में आज दो मैच खेले जाएंगे. पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच है. दोनों टीमें चेपॉक में भिड़ेंगी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 10 May 2026 02:11 PM (IST)
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आईपीएल 2026 में आज सुपर संडे है. यानी आज दो मुकाबले खेले जाएंगे. आज का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच है. यह मुकाबला चेन्नई के घर एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. चेन्नई ने गजब की वापसी करते हुए प्लेऑफ का दावा ठोका है, लेकिन टीम को जीत का सिलसिला बनाए रखना होगा. चेन्नई अब तक 10 मैचों में पांच मैच जीती है. प्वाइंट्स टेबल में ऋतुराज गायकवाड़ की टीम छठे नंबर पर है. वहीं फिसड्डी लखनऊ सुपर जायंट्स 10 मैचों में तीन मैच जीती है, और वो अंक तालिका में सबसे नीचे 10वें नंबर पर है. 

हेड टू हेड में कौन आगे?

चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हेड टू हेड में CSK पीछे है. लखनऊ ने अब तक चेन्नई को तीन बार हराया है. वहीं चेन्नई सिर्फ दो बार लखनऊ को मात देने में कामयाब हुई है. दोनों टीमें पहली बार इस सीजन में आमने-सामने होंगी. 

चेपॉक की पिच रिपोर्ट 

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम को चेपॉक के नाम से भी जाना जाता है. मौसम एकदम साफ है. पिच से यहां स्पिनर्स को मदद मिलती है. ऐसे में दोनों टीमें दो-दो स्पिनर्स के साथ उतर सकती है. यहां ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच देखने को नहीं मिलते हैं. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकती है, क्योंकि यहां चेज करना आसान देखा गया है. 

मैच प्रिडिक्शन 

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी है. हालांकि, लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम की जीत की उम्मीद ज्यादा है.

चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, गुरजापनीत सिंग

लखनऊ सुपर जायंट्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- मिचेल मार्श, अर्शिन कुलकर्णी, निकोलस पूरन, एडेन मार्करम/जोश इंग्लिस, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, दिग्वेश सिंह राठी, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, मयंक यादव/मोहसिन खान

Published at : 10 May 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
Rishabh Pant Sanju Samson MS Dhoni CSK Vs LSG IPL Chennai Super Kings Vs Lucknow Super Giants IPL 2026
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