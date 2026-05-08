आज DC और KKR के बीच भिड़ंत, जानें दिल्ली-कोलकाता की प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज DC और KKR के बीच भिड़ंत, जानें दिल्ली-कोलकाता की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

आज DC और KKR के बीच भिड़ंत, जानें दिल्ली-कोलकाता की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders: आज आईपीएल 2026 में 51वां मैच खेला जाएगा. अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें भिड़ेंगी. जानें इस मुकाबले की A टू Z डिटेल्स.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 08 May 2026 04:18 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने-सामने होंगी. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों ही टीमों के प्लेऑफ की उम्मीदें अभी बाकी हैं, लेकिन आज जो हारा, उसके लिए प्लेऑफ के दरवाजे बंद हो जाएंगे. ऐसे में दोनों टीमें जीत के लिए अपना सबकुछ झोंकने को तैयार रहेंगी. ऐसे में फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. 

दिल्ली कैपिटल्स प्वाइंट्स टेबल में सातवें नंबर पर है. अक्षर पटेल की टीम अब तक 10 मैचों में चार मुकाबले जीती है. वहीं अजिंक्य रहाणे की केकेआर आठवें स्थान पर है. वो 9 मैचों में अब तक सिर्फ तीन मुकाबले ही जीती है. केकेआर पिछले तीन मैच जीती है. वहीं दिल्ली पिछला मैच घर पर चेन्नई से हारी थी. 

हेड टू हेड में कौन आगे?

दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हेड टू हेड में अजिंक्य रहाणे की केकेआर 19-15 से आगे है. यानी केकेआर ने अब तक दिल्ली को 19 बार हराया है, वहीं दिल्ली की 15 बार कोलकाता को हरा चुकी है. 2022 से केकेआर अरुण जेटली स्टेडियम में तीन मैच जीती है.

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट 

इस सीजन दिल्ली की पिच पर आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज हुआ था. हालांकि, तब मैच दिन में खेला गया था और पंजाब किंग्स ने 265 रन चेज किए थे. वहीं आरसीबी के खिलाफ दिल्ली यहां 77 रनों पर ऑलआउट भी हो चुकी है. इस मैच के लिए पिच नंबर 6 का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे रनों की भरमार की उम्मीद है. यह वही पिच है जहां दिल्ली ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 264 रन बनाए थे, लेकिन मैच हार गई थी.

मैच प्रिडिक्शन 

दोनों टीमें बराबर की हैं, लेकिन हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा भारी दिखा रहा है. आज दिल्ली की जीत की उम्मीद ज्यादा है. काफी कुछ टॉस पर भी निर्भर रहेगा. 

दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरेल/विपराज निगम, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल (कप्तान), मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन

कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती

Published at : 08 May 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
Ajinkya Rahane KL Rahul Delhi Capitals Vs Kolkata Knight Riders IPL DC VS KKR IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
आज DC और KKR के बीच भिड़ंत, जानें दिल्ली-कोलकाता की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज DC और KKR के बीच भिड़ंत, जानें दिल्ली-कोलकाता की प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
क्रिकेट
Shreyas Iyer Captain: क्या श्रेयस अय्यर को भारत की टी20 टीम का कप्तान बनाना सही फैसला होगा?
क्या श्रेयस अय्यर को भारत की टी20 टीम का कप्तान बनाना सही फैसला होगा?
क्रिकेट
DC vs KKR Pitch Report, Playing XI: दिल्ली बनाम कोलकाता मैच में कैसा रहेगा पिच का बर्ताव, जानिए संभावित प्लेइंग इलेवन और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
DC Vs KKR मैच में कैसा रहेगा पिच का बर्ताव, जानिए संभावित प्लेइंग इलेवन और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
क्रिकेट
DC या KKR, आज कौन मारेगा बाजी; हारने वाली टीम प्लेऑफ की रेस से हो जाएगी बाहर? जानिए
DC या KKR, आज कौन मारेगा बाजी; हारने वाली टीम प्लेऑफ की रेस से हो जाएगी बाहर? जानिए
Advertisement

वीडियोज

Bengal New CM: कौन बनेगा बंगाल का सीएम? | Dilip Ghosh | BJP | Subhendu Adhikari
Tamil Nadu Government Formation: TVK विधायक औरवरिष्ठ नेताओं की बैठक
Bengal New CM: Suvendu Adhikari नहीं बंगाल में ये होंगे नए सीएम?
Tamil Nadu Government Formation: सत्ता की लड़ाई में नया मोड़, छोटे दल बनेंगे किंगमेकर?
Suvendu Adhikari's PA shot dead: 3 हिस्ट्रीशीटर..पर हत्यारा अब भी दूर क्यों? | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता का ‘नाबन्ना’ बनाम बंगाल की विरासत! 13 साल बाद क्या सिर्फ राजनैतिक प्रतीक बन जाएगा?
ममता का ‘नाबन्ना’ बनाम बंगाल की विरासत! 13 साल बाद क्या सिर्फ राजनैतिक प्रतीक बन जाएगा?
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'जब तक BJP सरकार नहीं बना लेती, तब तक...'
जम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'जब तक BJP सरकार नहीं बना लेती, तब तक...'
चुनाव 2026
Bengal New CM: पश्चिम बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अमित शाह के इन दो सिग्नल से साफ हो गई पूरी तस्वीर 
पश्चिम बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अमित शाह के इन दो सिग्नल से साफ हो गई पूरी तस्वीर 
बॉलीवुड
Aakhri Sawal Trailer: सच से पर्दा उठाती है संजय दत्त की 'आखिरी सवाल', दमदार है फिल्म का ट्रेलर
सच से पर्दा उठाती है संजय दत्त की 'आखिरी सवाल', दमदार है फिल्म का ट्रेलर
क्रिकेट
Shreyas Iyer Captain: क्या श्रेयस अय्यर को भारत की टी20 टीम का कप्तान बनाना सही फैसला होगा?
क्या श्रेयस अय्यर को भारत की टी20 टीम का कप्तान बनाना सही फैसला होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश में कितने लोग मांसाहारी? त्योहारों पर हर सेकेंड 3 बिरयानी और कवाब ऑर्डर! फिर भी 'एक जिला, एक व्यंजन' में जगह नहीं
उत्तर प्रदेश में कितने लोग मांसाहारी? त्योहारों पर हर सेकेंड 3 बिरयानी और कवाब ऑर्डर!
एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी
घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी
शिक्षा
Sleep Break In School: इस देश के स्कूलों में बच्चों को मिलता है सोने के लिए ब्रेक, जानें क्यों करते हैं ऐसा?
इस देश के स्कूलों में बच्चों को मिलता है सोने के लिए ब्रेक, जानें क्यों करते हैं ऐसा?
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget