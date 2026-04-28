आज PBKS और RR के बीच भिड़ंत, जानें पंजाब-राजस्थान की प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

आईपीएल 2026 में आज पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें भिड़ेंगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मु्ल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. पंजाब किंग्स अब तक अजेय है. वो प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर है. सात मैचों में अब तक पंजाब ने छह मुकाबले जीती हैं. वहीं एक मैच उसका बारिश में धुल गया था. राजस्थान की टीम आठ मैचों में पांच मुकाबले जीती है. इस सीजन दोनों टीमों की आपस में यह पहली भिड़ंत है.

हेड टू हेड में कौन आगे?

पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हेड टू हेड में रियान पराग की टीम का पलड़ा काफी भारी है. राजस्थान हेड टू हेड में 17-13 से आगे है. राजस्थान ने पंजाब को अब तक 17 बार शिकस्त दी है. वहीं पंजाब ने राजस्थान को 13 बार हराया है. 2022 से हेड टू हेड आंकड़ों को देखें तो राजस्थान 4-3 से आगे है.

मुल्लांपुर स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में रनों की बारिश देखने को मिलती है. एक बार फिर यहां हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है. पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद रहती है. इस सीजन पहली पारी का औसत स्कोर यहां 212 रन है. हालांकि, दोनों टीमों में विस्फोटक बल्लेबाजों की भरमार है. ऐसे में औसत स्कोर से भी बड़ा स्कोर बन सकता है.

मैच प्रिडिक्शन

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि इस मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी. हालांकि, पंजाब किंग्स का पलड़ा भारी है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स भी जीत दर्ज कर सकती है. पेपर पर दोनों टीमें काफी मजबूत हैं. हमारे हिसाब से राजस्थान की जीत की उम्मीद ज्यादा है.

पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर, नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, जेवियर बार्टलेट, मार्को यानसेन और विजयकुमार वैसाख

राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, शिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर और तुषार देशपांडे