आज PBKS और RR के बीच भिड़ंत, जानें पंजाब-राजस्थान की प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज PBKS और RR के बीच भिड़ंत, जानें पंजाब-राजस्थान की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

आज PBKS और RR के बीच भिड़ंत, जानें पंजाब-राजस्थान की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

Punjab Kings vs Rajasthan Royals: आज आईपीएल 2026 का 40वां मुकाबला खेला जाएगा. पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें भिड़ेंगी. यहां जानें इस मैच की A टू Z डिटेल्स.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 28 Apr 2026 04:24 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 में आज पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें भिड़ेंगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मु्ल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. पंजाब किंग्स अब तक अजेय है. वो प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर है. सात मैचों में अब तक पंजाब ने छह मुकाबले जीती हैं. वहीं एक मैच उसका बारिश में धुल गया था. राजस्थान की टीम आठ मैचों में पांच मुकाबले जीती है. इस सीजन दोनों टीमों की आपस में यह पहली भिड़ंत है. 

हेड टू हेड में कौन आगे?

पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हेड टू हेड में रियान पराग की टीम का पलड़ा काफी भारी है. राजस्थान हेड टू हेड में 17-13 से आगे है. राजस्थान ने पंजाब को अब तक 17 बार शिकस्त दी है. वहीं पंजाब ने राजस्थान को 13 बार हराया है. 2022 से हेड टू हेड आंकड़ों को देखें तो राजस्थान 4-3 से आगे है. 

मुल्लांपुर स्टेडियम की पिच रिपोर्ट 

न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में रनों की बारिश देखने को मिलती है. एक बार फिर यहां हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है. पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद रहती है. इस सीजन पहली पारी का औसत स्कोर यहां 212 रन है. हालांकि, दोनों टीमों में विस्फोटक बल्लेबाजों की भरमार है. ऐसे में औसत स्कोर से भी बड़ा स्कोर बन सकता है. 

मैच प्रिडिक्शन 

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि इस मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी. हालांकि, पंजाब किंग्स का पलड़ा भारी है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स भी जीत दर्ज कर सकती है. पेपर पर दोनों टीमें काफी मजबूत हैं. हमारे हिसाब से राजस्थान की जीत की उम्मीद ज्यादा है. 

पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर, नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, जेवियर बार्टलेट, मार्को यानसेन और विजयकुमार वैसाख

राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, शिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर और तुषार देशपांडे 

Published at : 28 Apr 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
Shreyas Iyer Punjab Kings Vs Rajasthan Royals IPL Vaibhav Suryavanshi IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
आज PBKS और RR के बीच भिड़ंत, जानें पंजाब-राजस्थान की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज PBKS और RR के बीच भिड़ंत, जानें पंजाब-राजस्थान की प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले 5 खिलाड़ी? वैभव सूर्यवंशी रचेंगे इतिहास
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले 5 खिलाड़ी? वैभव सूर्यवंशी रचेंगे इतिहास
क्रिकेट
PBKS vs RR Pitch and Weather: क्या राजस्थान रोक पाएगी पंजाब किंग्स का विजयी रथ? बारिश बन सकती है विलेन; पढ़ें पिच और वेदर रिपोर्ट
क्या राजस्थान रोक पाएगी पंजाब किंग्स का विजयी रथ? बारिश बन सकती है विलेन; पढ़ें पिच और वेदर रिपोर्ट
क्रिकेट
Watch: 'भारत के सभी गेंदबाजों से नफरत...मौका मिले तो...', पाकिस्तानी खिलाड़ी ने उगला जहर; वीडियो हुआ वायरल
Watch: 'भारत के सभी गेंदबाजों से नफरत...मौका मिले तो...', पाकिस्तानी खिलाड़ी ने उगला जहर; वीडियो हुआ वायरल
Advertisement

वीडियोज

Ajay Pal Viral Video | Bengal Election 2026: ममता के गढ़ में वोटिंग से पहले खेला?
Ajay Pal Viral Video | Bengal Election 2026: ममता के गढ़ में वोटिंग से पहले खेला? | BJP | TMC | News
Strait of Hormuz : होर्मुज निकला ईरान का सबसे घातक हथियार! | US-Iran War Update | Trump
US-Iran War Update : Trump के शिकंजे में फंसा Pakistan, ईरान ने हाथ खींचकर सबको चौंकाया ! |
US vs Iran War 2026 : होर्मुज में अमेरिका की महा-नाकेबंदी! तैनात किए सबसे घातक Fighter Jets |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
गुजरात
Gujarat Nikay Chunav Results 2026 Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले 5 खिलाड़ी? वैभव सूर्यवंशी रचेंगे इतिहास
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले 5 खिलाड़ी? वैभव सूर्यवंशी रचेंगे इतिहास
इंडिया
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
साउथ सिनेमा
राजामौली की 'Varanasi' के बाद महेश बाबू ने साइन कीं 3 बैक-टू-बैक बड़ी फिल्में? टीम ने दिया ऑफिशियल अपडेट
'Varanasi' के बाद महेश बाबू ने साइन कीं 3 बैक-टू-बैक बड़ी फिल्में? टीम ने दिया ऑफिशियल अपडेट
इंडिया
पाकिस्तान की जिसने की हालत खराब, रूस ने भेजा वो S-400 डिफेंस सिस्टम, भारत 5 और मंगाएगा
पाकिस्तान की जिसने की हालत खराब, रूस ने भेजा वो S-400 डिफेंस सिस्टम, भारत 5 और मंगाएगा
ट्रैवल
Summer Travel Destinations: बढ़ती गर्मी के बीच देश की ये जगहें अब भी हैं कूल-कूल, जानें कहां है सबसे कम टेंपरेचर?
बढ़ती गर्मी के बीच देश की ये जगहें अब भी हैं कूल-कूल, जानें कहां है सबसे कम टेंपरेचर?
एग्रीकल्चर
अनार, ड्रैगन फ्रूट या फिर पपीता, किस फसल में होगी किसानों की ज्यादा कमाई?
अनार, ड्रैगन फ्रूट या फिर पपीता, किस फसल में होगी किसानों की ज्यादा कमाई?
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget