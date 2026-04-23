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आज MI और CSK के बीच मुकाबला, जानें मुंबई-चेन्नई की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings: आज आईपीएल 2026 का 33वां मैच खेला जाएगा. वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें भिड़ेंगी. यहां जानें इस मुकाबले की A टू Z डिटेल्स.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 23 Apr 2026 04:02 PM (IST)
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आईपीएल 2026 में आज एक बड़ा मैच है. वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा. हालांकि, दोनों ही टीमों के स्टार खिलाड़ियों को इस मैच में खेलना मुश्किल है, क्योंकि दोनों चोटिल हैं. चेन्नई के एमएस धोनी और मुंबई के रोहित शर्मा, दोनों दिग्गज फिट नहीं हैं. धोनी तो अभी तक इस सीजन एक भी मैच नहीं खेले हैं. वहीं रोहित शुरुआती मैच खेलने के बाद बैटिंग के दौरान चोटिल हुए थे. 

प्वाइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स 8वें नंबर पर है. ऋतुराज गायकवाड़ की टीम अब तक छह मैचों में सिर्फ दो मुकाबले ही जीती है. वहीं हार्दिक पांड्या की मुंबई अंक तालिका में सातवें स्थान पर है. एमआई भी अब तक छह मैचों में सिर्फ दो मुकाबले ही जीती है. हालांकि, मुंबई का नेट रन रेट +0.067 है. वहीं चेन्नई का नेट रन रेट -0.780 है. 

एमएस धोनी और रोहित शर्मा की वापसी पर क्या है अपडेट?

बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी वानखेड़े में विकेटकीपिंग की प्रैक्टिस करते देखे गए थे. उन्होंने पिछले काफी वक्त से बैटिंग अभ्यास भी शुरू कर दिया था. ऐसी खबर है कि धोनी इस मैच में खेल सकते हैं. हालांकि, एक रिपोर्ट यह भी आई थी कि धोनी गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच से वापसी करेंगे, वह एमआई के खिलाफ नहीं खेलेंगे. रोहित शर्मा की बात करें तो उनकी वापसी पर कोई अपडेट नहीं आया है. 

वानखेड़े स्टेडियम की पिच रिपोर्ट 

वानखेड़े स्टेडियम की की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद रहती है. यहां रन बनाना आसान रहता है. ओस का प्रभाव रहेगा. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकती है. इसकी एक वजह यह भी है कि वानखेड़े में कोई भी टारगेट चेज किया जा सकता है. हालांकि, यहां पर यह नहीं भूलना चाहिए कि मुंबई ने इस मैदान पर पिछला मैच पहले बैटिंग करने के बाद जीता था. गुजरात की टीम चेज करते हुए सिर्फ 100 रनों पर ढेर हो गई थी. 

मैच प्रिडिक्शन

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि इस मैच में हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी है. पहले बैटिंग करने वाली टीम की जीत की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि आज भी डिफेंड होने की उम्मीद दिख रही है. फिलहाल मैच 55-45 का है, जिसमें मुंबई आगे है. 

मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग इलेवन- क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), विल जैक्स, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, हार्दिक पांड्या (कप्तान), शरफेन रदरफोर्ड, कृष भरत, मिचेल सेंटनर, जसप्रीत बुमराह और अश्विनी कुमार

चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- संजू सैमसन, रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, एमएस धोनी (विकेटकीपर), अंशुल कंबोज, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन और गुरजापनीत सिंह

Published at : 23 Apr 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
MS Dhoni IPL HARDIK PANDYA MI Vs CSK Mumbai Indians Vs Chennai Super Kings IPL 2026
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