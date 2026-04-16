आज MI और PBKS के बीच मुकाबला, जानें मुंबई-पंजाब की प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज MI और PBKS के बीच मुकाबला, जानें मुंबई-पंजाब की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

आज MI और PBKS के बीच मुकाबला, जानें मुंबई-पंजाब की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

Mumbai Indians vs Punjab Kings: आज आईपीएल 2026 का 24वां मैच खेला जाएगा. वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई और पंजाब की टीमें भिड़ेंगी. यहां जानें इस मुकाबले की A टू Z डिटेल्स.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 16 Apr 2026 03:29 PM (IST)
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आईपीएल 2026 में आज एक बड़ा मुकाबला खेला जाएगा. वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच रोमांचक जंग की उम्मीद है. पंजाब अभी तक आईपीएल 2026 में अजेय रही है. श्रेयस अय्यर की टीम चार मैचों में तीन जीत के साथ प्वाइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है. पंजाब का एक मैच बारिश में धुल गया था. वहीं मुंबई इंडियंस अंक तालिका में 9वें नंबर पर है. हार्दिक पांड्या की टीम चार मैचों में सिर्फ एक मुकाबला ही जीत सकी है. 

रोहित शर्मा के बिना उतरेगी मुंबई इंडियंस 

हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के लिए आज के मैच में जीत जरूरी है. हालांकि, इस अहम मैच से पहले टीम को बड़ा झटका लगा है. मुंबई इंडियंस आज रोहित शर्मा के बिना मैदान पर उतरेगी. हिटमैन इस मुकाबले से पहले चोटिल हो गए हैं. रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग की चोट से जूझ रहे हैं. अब सवाल यह है कि उनकी जगह प्लेइंग इलेवन में कौन लेगा? मुंबई के पास बेस्ट ऑप्शन यह है कि क्विंटन डिकॉक से पारी की शुरुआत कराई जाए, लेकिन ऐसी स्थिति में ट्रेंट बोल्ट को टीम से बाहर करना होगा. 

हेड टू हेड में कौन आगे?

मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच हेड टू हेड में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है. मुंबई ने अब तक पंजाब किंग्स को 17 बार पटका है तो पंजाब ने भी मुंबई को 17 बार शिकस्त दी है. वहीं दोनों टीमों के बीच पिछले पांच मैचों की बात करें तो पंजाब किंग्स 3-2 से आगे है.

वानखेड़े स्टेडियम की पिच रिपोर्ट 

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है. यहां कोई भी टारगेट चेज किया जा सकता है. दोनों टीमों में खूंखार बल्लेबाजों की भरमार है. ऐसे में आज एक हाई स्कोरिंग मैच होने की संभावना है. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकती है. 

मैच प्रिडिक्शन 

सबसे बड़ा सवाल है कि मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स में से आज कौन जीतेगा? हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि आज हार्दिक पांड्या की एमआई की जीत के चांस ज्यादा हैं. वैसे, मुकाबला 50-50 का है. 

मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग इलेवन- रियान रिकल्टन, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), शरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मिचेल सैंटनर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर और जसप्रीत बुमराह

इम्पैक्ट प्लेयर- अश्विनी कुमार

पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहाल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशक और अर्शदीप सिंह

इम्पैक्ट प्लेयर- युजवेंद्र चहल

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 16 Apr 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Shreyas Iyer MI Vs PBKS Rohit Sharma Mumbai Indians Vs Punjab Kings IPL IPL 2026
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