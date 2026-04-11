PBKS और SRH के बीच पहला मैच, जानें पंजाब-हैदराबाद की प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPBKS और SRH के बीच पहला मैच, जानें पंजाब-हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

PBKS और SRH के बीच पहला मैच, जानें पंजाब-हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad: आईपीएल 2026 में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे. पहला मैच पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुल्लांपुर में खेला जाएगा. यहां जानें इस मुकाबले की A टू Z डिटेल्स.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 11 Apr 2026 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे. पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज का पहला मैच खेला जाएगा. यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में खेला जाएगा. दोपहर 3 बजे इस मैच का टॉस होगा, वहीं साढ़े तीन बजे मैच की शुरुआत होगी. पंजाब किंग्स इस सीजन अब तक अजेय रही है. तीन मैचों में उसने दो मुकाबले जीते हैं, वहीं एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ था. पंजाब के पांच प्वाइंट्स हैं. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद तीन मैचों में सिर्फ एक मुकाबला ही जीत सकी है, और दो मैच हारी है. 

हेड टू हेड में कौन आगे?

पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हेड टू हेड की बात करें तो SRH काफी आगे हैं. हैदराबाद की टीम अब तक पंजाब को 17 मैच हरा चुकी है. वहीं पंजाब ने SRH से सिर्फ सात मुकाबले ही जीते हैं. 

मुल्लापुंर स्टेडियम की पिच रिपोर्ट 

न्यू चंडीगढ़ के मुल्लापुंर स्टेडियम की पिच आमतौर पर सूखी रहती है. इस सीजन इस मैदान पर खेले गए एकमात्र मैच में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने कहा था कि यह विकेट कभी भी 210-220 रन वाली विकेट जैसी नहीं लगी, और उन्होंने आगे कहा कि गेंद पुरानी होने पर ग्राउंड पर शॉट लगाना मुश्किल हो जाता है. दिन के मैच में ओस का कोई असर नहीं होता, इसलिए टॉस जीतने वाला कप्तान पहले बल्लेबाजी करना चुन सकता है. 

मैच प्रिडिक्शन 

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि इस मैच में स्कोर डिफेंड होगा. हालांकि, मुकाबला 50-50 का है. दोनों ही टीमों में खूंखार बल्लेबाज हैं. हैदराबाद बैटिंग में थोड़ी आगे है तो पंजाब गेंदबाजी में. जो टीम पहले बैटिंग करेगी, उसकी जीत के चांस ज्यादा हैं. 

सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग इलेवन- ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट

इम्पैक्ट प्लेयर- ईशान मलिंगा/डेविड पायने/ब्राइडन कार्से

पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, नेहाल वढ़ेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशाक और अर्शदीप सिंह

इम्पैक्ट प्लेयर- युजवेंद्र चहल

Published at : 11 Apr 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
Shreyas Iyer PBKS Vs SRH Punjab Kings Vs Sunrisers Hyderabad IPL ISHAN KISHAN IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
PBKS और SRH के बीच पहला मैच, जानें पंजाब-हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
PBKS और SRH के बीच पहला मैच, जानें पंजाब-हैदराबाद की प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
क्रिकेट
विराट कोहली ने 2 शब्दों में लिखा वैभव सूर्यवंशी के लिए खास मैसेज, जीत लिया सभी का दिल
विराट कोहली ने 2 शब्दों में लिखा वैभव सूर्यवंशी के लिए खास मैसेज, जीत लिया सभी का दिल
क्रिकेट
सबसे तेज शतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, कोहली ने लपका कैच तो क्यों भड़के 15 साल के युवा बल्लेबाज?
सबसे तेज शतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, कोहली ने लपका कैच तो क्यों भड़के 15 साल के युवा बल्लेबाज?
क्रिकेट
Mukul Choudhary: एक T20 मैच में 36 छक्के, 500 km की दूरी का बस सफर; कोच ने सुनाई मुकुल चौधरी के संघर्ष की कहानी
एक T20 मैच में 36 छक्के, 500 km की दूरी का बस सफर; कोच ने सुनाई मुकुल चौधरी के संघर्ष की कहानी
Advertisement

वीडियोज

'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
शांतिपथ पर लेबनान वाला 'डायवर्जन'
Voter List में Mamata Banerjee या EC का 'खेला'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संसद भवन में आमने-सामने PM मोदी और राहुल गांधी, दोनों के बीच क्या हुई बात, देखें VIDEO
संसद भवन में आमने-सामने PM मोदी और राहुल गांधी, दोनों के बीच क्या हुई बात, देखें VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी SIR में फंस गई बीजेपी! समाजवादी पार्टी की भी धड़कनें बढ़ीं, इन सीटों पर कट गए बंपर वोट
यूपी SIR में फंस गई बीजेपी! समाजवादी पार्टी की भी धड़कनें बढ़ीं, इन सीटों पर कट गए बंपर वोट
विश्व
पाकिस्तान में जेडी वेंस की धमाकेदार एंट्री, आखिर क्यों अमेरिका ने उन्हीं पर लगाया शांति का सबसे बड़ा दांव
पाकिस्तान में जेडी वेंस की धमाकेदार एंट्री, आखिर क्यों अमेरिका ने उन्हीं पर लगाया शांति का सबसे बड़ा दांव
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 Box Office: 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
आईपीएल 2026
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
इंडिया
Explained: असदुद्दीन ओवैसी, गुलाम नबी और अब हुमायूं कबीर... क्या यह मुस्लिम नेता बीजेपी को पहुंचाते फायदा? पढ़ें एनालिसिस
ओवैसी, गुलाम नबी और अब हुमायूं... क्या यह मुस्लिम नेता बीजेपी को पहुंचाते फायदा? पढ़ें एनालिसिस
ट्रेंडिंग
Viral Video: मेरा चॉपर निकल जाएगा... महिला की फोटो क्लिक रिक्वेस्ट पर नागालैंड मंत्री ने दिया मजेदार जवाब, वीडियो वायरल
मेरा चॉपर निकल जाएगा... महिला की फोटो क्लिक रिक्वेस्ट पर नागालैंड मंत्री ने दिया मजेदार जवाब, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
Kitchen Gardening Tips: घर के किचन गार्डन में ऐसे उगा सकते हैं लौकी, गर्मियों में खत्म हो जाएगी सब्जी की टेंशन
घर के किचन गार्डन में ऐसे उगा सकते हैं लौकी, गर्मियों में खत्म हो जाएगी सब्जी की टेंशन
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Embed widget