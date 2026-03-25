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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 Live Streaming: आईपीएल मैच कब और कहां देखें लाइव? जानें चैनल, टाइमिंग और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IPL 2026 Live Streaming: आईपीएल मैच कब और कहां देखें लाइव? जानें चैनल, टाइमिंग और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IPL 2026 Live Streaming: इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 19 की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है. यहां जान लीजिए कि मैच कब और किस चैनल ( JioHotstar, Star Sports, YuppTV) पर लाइव आएंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Mar 2026 03:45 PM (IST)
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28 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन शुरू हो रहा है. एक बार फिर चमचमाती ट्रॉफी दांव पर लगी होगी, जिसे पिछली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने उठाया था. मिनी ऑक्शन के बाद कई सारी टीमें बदली हुई दिख रही हैं.

हर बार की तरह IPL का सीजन रोमांचक रहने वाला है. अभी तक BCCI ने 28 मार्च-12 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी किया है, इस दौरान कुल 20 मैच खेले जाएंगे. लेकिन क्या आपने अभी तक जाना कि मैचों का लाइव प्रसारण कब, और किस चैनल पर होगा? यहां जान लीजिए IPL 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल्स.

कहां लाइव देखें IPL 2026 के मैच?

IPL 2026 के मैचों का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) पर होगा.

मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप  (JioHotstar App) और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लेकर मलेशिया समेत कई अन्य देशों मीइन YuppTV पर भी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.

कब लाइव देखें इंडियन प्रीमियर लीग मैच?

आईपीएल 2026 में दोपहर के समय शुरू होने वाले मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होंगे. वहीं शाम के समय होने वाले मुकाबले शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे.

अब तक का पूरा इंडियन प्रीमियर लीग शेड्यूल

28 मार्च - RCB vs SRH - बेंगलुरू - दोपहर 7:30 बजे

29 मार्च - MI vs KKR - मुंबई - दोपहर 7:30 बजे

30 मार्च - RR vs CSK - गुवाहाटी - दोपहर 7:30 बजे

31 मार्च - PBKS vs GT - न्यू चंडीगढ़ - दोपहर 7:30 बजे

1 अप्रैल - LSG vs DC - लखनऊ - दोपहर 7:30 बजे

2 अप्रैल - KKR vs SRH - कोलकाता - दोपहर 7:30 बजे

3 अप्रैल - CSK vs PBKS - चेन्नई - दोपहर 7:30 बजे

4 अप्रैल - DC vs MI - दिल्ली - दोपहर 3:30 बजे

4 अप्रैल - GT vs RR - अहमदाबाद - दोपहर 7:30 बजे

5 अप्रैल - SRH vs LSG - हैदराबाद - दोपहर 3:30 बजे

5 अप्रैल - RCB vs CSK - बेंगलुरू - दोपहर 7:30 बजे

6 अप्रैल - KKR vs PBKS - कोलकाता - दोपहर 7:30 बजे

7 अप्रैल - RR vs MI - गुवाहाटी - दोपहर 7:30 बजे

8 अप्रैल - DC vs GT - दिल्ली - दोपहर 7:30 बजे

9 अप्रैल - KKR vs LSG - कोलकाता - दोपहर 7:30 बजे

10 अप्रैल - RR vs RCB - गुवाहाटी - दोपहर 7:30 बजे

11 अप्रैल - PBKS vs SRH - न्यू चंडीगढ़ - दोपहर 3:30 बजे

11 अप्रैल - CSK vs DC - चेन्नई - दोपहर 7:30 बजे

12 अप्रैल - LSG vs GT - लखनऊ - दोपहर 3:30 बजे

12 अप्रैल - MI vs RCB - मुंबई - दोपहर 7:30 बजे

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 25 Mar 2026 03:45 PM (IST)
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