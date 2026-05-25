हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 का लीग स्टेज खत्म, अब RCB और GT को मिलेंगे 2 मौके; हारने पर भी टीम नहीं होगी बाहर

IPL 2026 का लीग स्टेज खत्म, अब RCB और GT को मिलेंगे 2 मौके; हारने पर भी टीम नहीं होगी बाहर

आईपीएल के नियमों के अनुसार प्वाइंट्स टेबल में पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमों को क्वालिफायर-1 में खेलने का मौका मिलता है. वहीं पहले क्वालिफायर में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर नहीं होती है

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 25 May 2026 04:14 PM (IST)
Preferred Sources

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 का लीग स्टेज खत्म हो गया है. 70 मैचों के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में क्वालीफाई किया है. इसमें से आरसीबी और गुजरात ने टॉप-2 में फिनिश किया है. ऐसे में इन्हें फाइनल के दो मौके मिलेंगे. आरसीबी और गुजरात के बीच कल यानी मंगलवार को क्वालीफायर-1 खेला जाएगा. नियम के हिसाब से पहले क्वालिफायर में हारने वाली टीम का आईपीएल 2026 में सफर समाप्त नहीं होगा. 

आईपीएल के नियमों के अनुसार, प्वाइंट्स टेबल में पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमों को क्वालिफायर-1 में खेलने का मौका मिलता है. वहीं पहले क्वालिफायर में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर नहीं होती है, बल्कि उसे टॉप-2 में रहने का फायदा मिलता है. क्वालीफायर-1 हारने के बाद वो क्वालीफायर-2 खेलती है. क्वालीफायर-2 में उसका सामना एलिमिनेटर मैच जीतकर आने वाली टीम से होता है. इसी कारण आरसीबी और जीटी में से जो भी टीम पहले क्वालिफायर में हारेगी, उसे फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिलेगा. 

आरसीबी और जीटी के बराबर प्वाइंट्स, नेट रन रेट में बेंगलुरु आगे 

बता दें कि आईपीएल 2026 के 70 मैच खत्म होने के बाद प्वाइंट्स टेबल में रजत पाटीदार की आरसीबी और शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस टॉप-2 में रहे. आरसीबी 14 मैचों में 9 जीत के साथ शीर्ष पर रही. वहीं गुजरात की टीम ने भी 14 मैचों में 18 प्वाइंट्स के साथ फिनिश किया. नेट रन रेट की वजह आरसीबी पहले और गुजरात दूसरे स्थान पर रही.

बारिश से रद्द हुआ मैच तो आरसीबी फाइनल में 

अगर बारिश की वजह से आरसीबी और गुजरात का क्वालीफायर-1 मैच रद्द होता है तो प्वाइंट्स टेबल में ऊपर रहने की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फाइनल में प्रवेश कर जाएगी. आईपीएल प्लेऑफ में सिर्फ बारिश के लिए रिजर्व डे रखा गया है. बाकी क्वालीफायर-1, एलिमिनेटर और क्वालीफायर-2 के लिए रिजर्व डे नहीं है. आईपीएल 2026 का फाइनल 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. 

यह भी पढ़ें- 

विराट कोहली से भिड़े ट्रेविस हेड तो उनकी वाइफ को पड़ी गालियां? बोलीं- वर्ल्ड कप की तरह फिर से...

Published at : 25 May 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
IPL Royal Challengers Bengaluru Vs Gujarat Titans RCB VS GT IPL 2026 IPL 2026 Qualifier 1 RCB Vs GT Qualifier 1
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IPL 2026 का लीग स्टेज खत्म, अब RCB और GT को मिलेंगे 2 मौके; हारने पर भी टीम नहीं होगी बाहर
IPL 2026 का लीग स्टेज खत्म, अब RCB और GT को मिलेंगे 2 मौके; हारने पर भी टीम नहीं होगी बाहर
क्रिकेट
विराट कोहली से भिड़े ट्रेविस हेड तो उनकी वाइफ को पड़ी गालियां? बोलीं- वर्ल्ड कप की तरह फिर से...
विराट कोहली से भिड़े ट्रेविस हेड तो उनकी वाइफ को पड़ी गालियां? बोलीं- वर्ल्ड कप की तरह फिर से...
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए खेल चुके 5 इंटरनेशनल खिलाड़ी, जिन्हें IPL 2026 में एक भी मैच खेलना का मौका नहीं मिला
टीम इंडिया के लिए खेल चुके 5 इंटरनेशनल खिलाड़ी, जिन्हें IPL 2026 में एक भी मैच खेलना का मौका नहीं मिला
क्रिकेट
आखिरी तीन मुकाबलों में टीम ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी, उस पर मुझे गर्व है- अक्षर पटेल
आखिरी तीन मुकाबलों में टीम ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी, उस पर मुझे गर्व है- अक्षर पटेल
Advertisement

वीडियोज

Breaking | US Iran Ceasefire Update: ईरान के साथ संभावित डील पर ऐसा क्या बोले Trump? | Hormuz
New Renault Duster 2026 road trip Review | #renaultduster #review #autolive
Twisha Sharma Murder Case: ट्विशा केस में आज कोर्ट में क्या हुआ? | Supreme Court Hearing
Marco Rubio Taj Mahal Visit: ताजमहल देखने पहुंचे मार्को रुबियो | Breaking | US India Relations
US-Israel-Iran War: यूरेनियम छोड़ने से ईरान का इनकार | Breaking | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: सेल्फ रिस्पॉन्स, ऑनलाइन या दस्तक! US, UK और जर्मनी जैसे देशों में कैसे होती जनगणना, भारत में टीचर्स पर आफत क्यों?
सेल्फ रिस्पॉन्स, ऑनलाइन या दस्तक! भारत के मुकाबले US और जर्मनी जैसे देशों में कैसे होती जनगणना?
दिल्ली NCR
BJP नेता शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, 'किसी की हिम्मत नहीं कि वो गाय काट दे और हम...'
BJP नेता शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, 'किसी की हिम्मत नहीं कि वो गाय काट दे और हम...'
क्रिकेट
विराट कोहली से भिड़े ट्रेविस हेड तो उनकी वाइफ को पड़ी गालियां? बोलीं- वर्ल्ड कप की तरह फिर से...
विराट कोहली से भिड़े ट्रेविस हेड तो उनकी वाइफ को पड़ी गालियां? बोलीं- वर्ल्ड कप की तरह फिर से...
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 24: चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, कमाई में आया जबरदस्त उछाल, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
इंडिया
Marco Rubio India Visit: अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता में पाकिस्तान के रोल पर भारत को आपत्ति? मार्को रुबियो ने दिया ये जवाब
अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता में PAK के रोल पर भारत को आपत्ति? मार्को रुबियो ने दिया जवाब
इंडिया
ट्विशा शर्मा मौत मामला : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच से स्थिति साफ होने की उम्मीद जताई, दोनों पक्षों से मीडिया में बयानबाजी रोकने को कहा
ट्विशा शर्मा मौत मामला : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच से स्थिति साफ होने की उम्मीद जताई, दोनों पक्षों से मीडिया में बयानबाजी रोकने को कहा
जनरल नॉलेज
Cow Dung Electricity: क्या घर पर गोबर से बिजली बना सकते हैं, क्या इससे AC भी चल सकता है?
क्या घर पर गोबर से बिजली बना सकते हैं, क्या इससे AC भी चल सकता है?
ट्रेंडिंग
Viral Video: IPL मैच के दौरान पेपर पर मोबाइल नंबर लिखकर चीयरलीडर्स पर फेंका, बेहूदगी का वीडियो वायरल
IPL मैच के दौरान पेपर पर मोबाइल नंबर लिखकर चीयरलीडर्स पर फेंका, बेहूदगी का वीडियो वायरल
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget