हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL शुरू होने से पहले आई RCB के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने चिन्नास्वामी में दी मैचों की मंजूरी

IPL शुरू होने से पहले आई RCB के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने चिन्नास्वामी में दी मैचों की मंजूरी

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण के शुरू होने से पहले आरसीबी और उनके फैंस के लिए अच्छी खबर है. कर्नाटक सरकार ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से प्रतिबंध हटा दिया है.

By : शिवम | Updated at : 13 Feb 2026 11:22 AM (IST)
Preferred Sources

इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन (IPL 2026) से पहले कर्नाटक सरकार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और उनके फैंस को अच्छी खबर दी है. सरकार ने फ्रेंचाइजी के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, यानी आरसीबी अब इसी ग्राउंड पर अपने होम गेम खेलेगी. बता दें कि पिछले साल चैंपियन बनने के अगले दिन (4 जून) आरसीबी ने इसी ग्राउंड पर जीत का जश्न मनाया था, जिसमें मची भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी.

पिछले साल एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के बाद सामने आया कि क्राउड मैनेजमेंट किया ही नहीं गया, जबकि फैंस को सोशल मीडिया के जरिए स्थल पर आने के लिए आमंत्रित किया गया. स्टेडियम के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई और भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई. इसी वजह से यहां बड़े मैचों के आयोजन पर रोक लगा दी गई. महिला विश्व कप के मैचों की मेजबानी भी यहां से छीन ली गई, जिसे नवी मुंबई में शिफ्ट किया गया.

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर लगा बैन हटा

12 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने स्टेडियम में मैचों के प्रतिबंध को हटा दिया. अब आरसीबी अपने होम मैच इसी वेन्यू पर खेल सकेगी, लेकिन सरकार ने कुछ शर्तें लगाईं है. कर्नाटक सरकार में मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा, "कैबिनेट ने कुछ शर्तों को मान लिया, इसमें ये नियम भी है कि स्टेडियम में अधिकतम 35 हजार लोग ही रहेंगे. इन्हीं आधार पर निर्णय हुआ है."

कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद ने चुनाव के दौरान कहा था कि वह चाहते हैं कि बेंगलुरु में आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैच वापस हों, उन्होंने इसके लिए सरकार और आरसीबी मैनेजमेंट के साथ कई मीटिंग्स भी की.

इससे पहले आरसीबी मैनेजमेंट अपने होम ग्राउंड के लिए दूसरे वेन्यू तलाश रहा था, उन्होंने इसके लिए नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी को देखा था. इसके आलावा उन्होंने रायपुर में स्थित शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को भी शॉर्टलिस्ट किया था.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 13 Feb 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru IPL Schedule M Chinnaswamy Stadium RCB INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
विश्व
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
स्पोर्ट्स
IND vs PAK Head To Head: श्रीलंका में होगा भारत-पाक महामुकाबला, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा भारी?
श्रीलंका में होगा भारत-पाक महामुकाबला, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा भारी?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लैंबॉर्गिनी कांड का पिक्चर 'पोस्टमार्टम' !  | Crime
Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षा है या नकल का कम्पीटशन? परीक्षा के दौरान जमकर नकल | Viral Video
ABP Report: लैम्बॉर्गिनी वाला खेल, चट गिरफ्तारी पट बेल | Lucknow Lamborghini Crash | UP News
Maha Dangal With Chitra Tripath: कांग्रेसी सांसदों की 'फौज', किसने की गाली-गलौज? | Parliament
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
विश्व
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
स्पोर्ट्स
IND vs PAK Head To Head: श्रीलंका में होगा भारत-पाक महामुकाबला, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा भारी?
श्रीलंका में होगा भारत-पाक महामुकाबला, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा भारी?
बॉलीवुड
रणवीर सिंह को धमकी मामले में बड़ा खुलासा, वॉइस नोट के जरिए मागे गए थे करोड़ो, ये नेटवर्क किया गया था इस्तेमाल
रणवीर सिंह को धमकी मामले में बड़ा खुलासा, वॉइस नोट के जरिए मागे गए थे करोड़ो
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
जनरल नॉलेज
देश की सबसे अनोखी ट्रेन, जिसे रोकने के लिए लाल सिग्नल नहीं; बस काफी है हाथ का इशारा
देश की सबसे अनोखी ट्रेन, जिसे रोकने के लिए लाल सिग्नल नहीं; बस काफी है हाथ का इशारा
नौकरी
1 लाख डॉलर की H-1B फीस पर कंपनियों की नई चाल, बदला ये तरीका, विदेशी छात्रों की हुई बल्ले-बल्ले
1 लाख डॉलर की H-1B फीस पर कंपनियों की नई चाल, बदला ये तरीका, विदेशी छात्रों की हुई बल्ले-बल्ले
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget