हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL से निकाले जाने के बाद मुस्तफिजुर रहमान को कितना पैसा मिलेगा, क्या बिना खेले मिलेंगे करोड़ों?

IPL से निकाले जाने के बाद मुस्तफिजुर रहमान को कितना पैसा मिलेगा, क्या बिना खेले मिलेंगे करोड़ों?

Mustafizur rahman: IPL से जब कोई खिलाड़ी चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर होता है तो अगर उनका बीमा होता है तो उन्हें मैच फीस का 50 प्रतिशत मिल जाता है. मुस्तफिजुर रहमान का मामला अलग है.

By : शिवम | Updated at : 06 Jan 2026 06:40 PM (IST)
मुस्तफिजुर रहमान पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं, उन्हें आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीसीसीआई के निर्देश पर रिलीज कर दिया है. हालांकि मुस्तफिजुर की सीधे तौर पर कोई गलती नहीं थी, लेकिन बढ़ते विरोध के कारण बोर्ड को फैसला लेना पड़ा. अब सवाल है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल टीम से कितना पैसा मिलेगा? बता दें कि ऑक्शन में केकेआर ने उन्हें 9.20 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था.

आमतौर पर जो खिलाड़ी अपने कॉन्ट्रैक्ट का बीमा करवाते हैं, उन्हें चोट लगने के कारण टूर्नामेंट से बाहर होने पर भी कमाई का 50 प्रतिशत तक का हिस्सा मिल जाता है. लेकिन मुस्तफिजुर रहमान का केस अलग है, वह चोट के कारण बाहर नहीं हुए हैं. इंडियन एक्सप्रेस को मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि मुस्तफिजुर ने जब तक खास तौर पर कोई क्लॉज नहीं चुना हो, उन्हें कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा.

मुस्तफिजुर रहमान को नहीं मिलेगा कोई पैसा

इंडियन एक्सप्रेस को सूत्र ने बताया, "खिलाड़ी आमतौर पर फ्रेंचाइजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बीमा करवाते हैं. अगर वे चोट की वजह से भारत नहीं आ पाते हैं, तो भी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के आधार पर उन्हें कुछ हिस्सा मिल जाता है. लेकिन, इस मामले में, जब तक मुस्तफिजुर ने खास तौर पर कोई क्लॉज नहीं चुना हो, उन्हें कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा."

बीसीसीआई द्वारा मुस्तफिजुर को IPL से बाहर करने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने खिलाड़ी को जारी किया गया नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वापस ले लिया है. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि अगर खिलाड़ी विरोध करता है, तो भी संबंधित फ्रेंचाइजी (KKR) के पास पैसे न देने का मजबूत कारण है. सूत्रों ने कहा, "अगर NOC वापस ले लिया गया है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स पर भी भुगतान करने की कोई बाध्यता नहीं है."

तो अगर मुस्तफिजुर रहमान ने अपने बीमा क्लेम में ये वजह नहीं डाली हों कि उन्हें ऐसी स्थिति में भी क्लेम मिले तो उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा. पॉलिसी की डिटेल सिर्फ खिलाड़ी को ही पता होती हैं.

बांग्लादेश में बैन हुआ IPL का टेलीकास्ट

बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने देश में आईपीएल मैचों के टेलीकास्ट पर बैन लगा दिया है. बीसीबी ने आईसीसी को पत्र लिखकर मांग भी की है कि उनके टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भारत से श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 06 Jan 2026 06:40 PM (IST)
Bangladesh Cricket Team Mustafizur Rahman Mustafizur Rahman IPL KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026
